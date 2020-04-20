Взыскание дополнительных расходов на ребенка: процедура в Днепре

Многие родители-одиночки, на обеспечении которых находятся дети, не знают о возможности взыскания дополнительных расходов на ребенка.

Особенно актуальным данный вопрос стал во время карантина, когда многие остались без привычного финансового обеспечения. Как взыскать дополнительные расходы – расскажет OBOZREVATEL.

Как взыскать дополнительные расходы на ребенка в Днепре shutterstock.com

Что такое "дополнительные расходы на ребенка"

Согласно статье 185 Семейного кодекса Украины, любой из родителей обязан принимать участие в оплате дополнительных расходов на ребенка, если это связано с развитием его способностей, состоянием здоровья или обучением. Этот перечень не является исчерпывающим – сюда входят все потребности ребенка, которые не покрываются алиментами на его содержание.

Размер дополнительных расходов устанавливается решением местного суда по иску родителя. На практике суд обязывает отца (или мать) компенсировать половину расходов, если второй родитель сможет доказать их необходимость и подтвердить это документально.

Дополнительные расходы на ребенка можно оплатить наперед, или они покрываются после их возникновения. Способ участия одного из родителей в дополнительных расходах определяется, например, следующим образом: если речь идет о посещении детского сада –финансирование осуществляется периодически. Если ребенок заболел, оплата его лечения обычно происходит в течение определенного времени, по рекомендации врача.

Что нужно и куда обращаться в Днепре, чтобы взыскать дополнительные расходы

В обязательном порядке у вас в наличии должны быть чеки, квитанции, акты выполненных работ, рекомендации или диагнозы – все зависит от ситуации. При этом, взыскание денежных средств может происходить единоразово, с определенной периодичностью или постоянно (до достижения ребенком совершеннолетия).

Для того, чтобы взыскать дополнительные расходы на содержание ребенка, необходимо:

Получить решение о взыскании алиментов на ребенка;

Собрать квитанции на все дополнительные расходы;

Подать в суд по месту жительства иск о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка.

Кроме того, в отличие от взыскания алиментов на содержание ребенка, закон Украины не освобождает от уплаты судебного сбора за подачу иска о взыскании дополнительных расходов: его стоимость 768 гривен 40 копеек.

Подать иск можно по таким адресам:

Соборный районный суд Днепра – ул. Паторжинского, 18-А, телефон: (056) 713-58-29;

Шевченковский районный суд Днепра – пр. Д. Яворницкого, 57, телефон: (056) 744-21-26;

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра – ул. Новоселовская, 9, г, телефон: (0562) 23-86-18;

Индустриальный районный суд Днепра – пр. Слобожанский, 84, телефон: (0562) 34-38-19;

Новокодакский районный суд Днепра – ул. Коробова, 6, телефон: (056) 370-77-51;

Центральный районный суд Днепра – пр. Пушкина, 29, г, телефон: (056) 745-40-02;

Чечеловский районный суд Днепра – пр. Пушкина, 77-б, телефон: (0562) 42-37-18;

Самарский районный суд Днепра – ул. Электрическая, 1-а, телефон: (056) 728-22-75;

Днепропетровский районный суд Днепропетровской области – пгт. Юбилейное, ул. Тепличная, 7, г, телефон: (056) 753-85-00.

Какие документы необходимы

В первую очередь, необходимо заполнить исковое заявление:

Образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка

В приложении к иску обязательно следует прикрепить следующие документы:

копия паспорта и ИНН;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия свидетельства о браке;

копия решения суда о разводе;

копия решения суда о взыскании алиментов;

документальное подтверждение дополнительных расходов (о них мы рассказали выше).

Все документы, которые подкрепляются к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах

Дополнения к иску

Что грозит родителю, который не оплачивает алименты и дополнительные расходы

Из-за ужесточения правил, с 2018 года в Украине существенно возросла ответственность родителей за уклонение от участия в материальном обеспечении детей: если один из родителей, проживающий отдельно от ребенка, не платит алименты и дополнительные расходы на содержание – в зависимости от срока неуплаты сумма задолженности автоматически увеличивается. Также родитель-должник по алиментам лишается водительских прав и ему запрещается выезд за границу — до момента полного погашения имеющегося долга.

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