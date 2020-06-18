Выживание после карантина: как жителям Днепра сэкономить средства

В связи с введением карантинного режима многие жители Днепра остались без работы, некоторым урезали заработную плату или же отправили в отпуск за свой счет. В период ослабления карантина горожане начали выходить на работу, но денег по-прежнему не хватает.

Как жителям Днепра сэкономить средства и не остаться "голодными" – читайте далее в нашем материале.

Как карантин повлиял на экономическое состояние жителей Днепра

Как рассказал OBOZREVATEL днепровский экономический эксперт Михаил Крапивко, экономическое состояние жителей Днепра такое же, как и у всех украинцев:

"Платежеспособность упала, деловая активность также упала. Восстановление пока только начинается и это не быстрый процесс", – сообщил эксперт.

Экономия

Как жителям Днепра правильно экономить и распоряжаться средствами

Михаил Крапивко отметил, что в данной ситуации, исходя из того принципа, что деньги могут быть не быстродоступными, жителям Днепра распоряжаться денежными средствами нужно экономно, осторожно и без понимания гарантированности следующего дохода:

"Исходя из этого, подход к оценке своих ресурсов и приоритетов платежей должен быть соответствующий", – подчеркнул экономический эксперт.

Экономия денег

Как жителям Днепра правильно вести учет расходов

Экономический эксперт Михаил Крапивко рассказал, что ведение учета расходов – это культура обращения денежными средствами:

"Таким образом, меняется подход к деньгам. Когда человек знает, что его гарантированный доход придет в ближайшее время, то он планирует его.

На сегодняшний день нужно быть готовым, что заработная плата может прийти не вовремя, а намного позже. Также может прийти в меньшем размере", – прокомментировал Крапивко.

Специалист добавил, что в данный период жителям Днепра необходимо оставлять больше запасов. Например, крупные покупки или что-то более серьезное – по возможности можно отложить на лучшие времена, когда будет гарантированный доход.

Также желательно не создавать долги, так как потом их может быть очень трудно возвращать.

Экономия денежных средств

Как жители Днепра экономят во время ослабления карантина

Татьяна, 38 лет:

"В данный период моя семья выживает за счет кредитной карты. Мужа на работе отправили в отпуск за свой счет, а я работаю пока удаленно. К тому же, мою заработную плату урезали!

Хорошо, что есть кредитные карты, которые очень помогают пережить карантинный период. Надеюсь, скоро все наладится", – рассказала днепрянка Татьяна.

Кредитная карта

Олег, 23 года:

"Я экономлю на питании. На работу ежедневно беру еду из дома в судочках.

До карантина ходил в места общественного питания, но это слишком затратно. В день мог тратить по 100-120 гривен.

Сейчас приходится экономить таким образом. И, в принципе, это неплохой способ. Ведь эти же деньги я могут отложить на оплату за квартиру или коммунальные услуги", – сообщил житель Днепра Олег.

Экономия на продуктах

Анна, 29 лет:

"Я безумный шопоголик и без покупок прожить не могу. Но в связи с карантином пришлось перебороть в себе это и перестать покупать кучу ненужных вещей.

Большие покупки также пришлось отложить. Например, хотела себе приобрести новый телефон последней модели, но с нынешними доходами – нужно повременить", – рассказала Анна.

Экономия

Дмитрий, 44 года:

"Как до карантина, во время него и после, в отдельном блокноте я веду учет расходов. Это очень помогает в конце месяца понять, на какие ненужные вещи или услуги ты тратишь множество денежных средств.

Кроме того, благодаря этому в будущем ты уже понимаешь, на что необходимо выделить больше денег, а с чем можно подождать до лучших времен", – сообщил днепрянин Дмитрий.

Экономия

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре люди с инвалидностью имеют те же права и обязанности, что и другие горожане. Часто можно стать свидетелем того, как в общественном транспорте Днепра оскорбляют или унижают людей с инвалидностью.