Высокие проценты и угрозы: как в Днепре подать жалобу и закрыть кредит в микрозайме

Бывают ситуации, когда срочно нужны деньги, а одолжить возможности нет. В такие моменты многие обращаются в микрофинансовые организации, чтобы за 15 минут получить нужную сумму.

О том, как избежать звонков с угрозами и закрыть вопрос с незаконно начисленными процентами – расскажет OBOZREVATEL.

Как отстоять свои права при кредите в МФО fdlx.com

Что такое МФО

Микрофинансовые организации – это частные небанковские компании, которые "выдают кредиты" по упрощенной схеме. Чтобы получить кредит (до 15 000 гривен), нужно сделать всего несколько шагов, зарегистрировавшись на сайте. Кроме того, с вас не потребуют предоставить залог, справку о доходах и поручителей. В Днепре таких компаний более 20.

"Сладкая" возможность быстро и без справок получить деньги на карту привлекает многих людей, особенно тех, кто оказался в сложной ситуации или любит легкие деньги. И если же первые отдают долг в срок, вторые – попадают в настоящую ловушку, переплачивая огромные, необоснованные проценты.

Если вам нужны средства, старайтесь обойтись без обращения в МФО, ведь их главный минус – высокие процентные ставки. В некоторых случаях удорожание составляет 2-3% в день. Так, если вы берете в кредит 1000 гривен на 30 дней, то отдать должны 1600 гривен (проценты за пользование средствами составят 20 гривен в день).

Кроме того, на сайтах моментальных кредитов указаны дополнительные условия при просрочке или невыплате. В большинстве случаев, эти условия выглядят так:

Может быть начат процесс принудительного взыскания долга или возможна передача права требования долга третьим лицам. В этом случае вам и вашим родным (даже если вы не указывали их контактные данные) могут звонить огромное количество раз за день и даже угрожать.

Обязательное наложение штрафа, который начисляется на просроченный платеж в размере от 2% в первый день просрочки и увеличивается на 2% в день. Проще говоря, если вы не оплатили кредит вовремя, каждый день вам будут начислять более высокий процент из-за просрочки. К примеру, если вы не выплатили долг в 1000 гривен, то в первый день просрочки вам начислят +40 гривен долга, во второй + 60 гривен, в третий + 80 гривен и так до того момента, пока весь долг не будет погашен (долг – это сумма займа, стандартные проценты и ежедневный штраф за просрочку).

Днепровский экономический эксперт Михаил Крапивко акцентирует: стоит поискать другие варианты, прежде чем обращаться в микрофинансовые организации:

"Ответственный гражданин, понимающий свои возможности, обязательно погасит долг. Только вот, к сожалению, большинство пользователей услуг данных организаций – люди с пониженной социальной ответственностью. Многие, по факту, изначально не планируют возвращать долг (даже когда он первый и без процентов в указанный для погашения срок). Именно поэтому процентные ставки в МФО настолько высоки: у них большой риск, что долг не будет погашен. Рекомендую вначале обратиться в один из банков, где условия совсем иные. Быстрозаймы не решают финансовых проблем", – рассказал эксперт.

Важно помнить, что микрофинансовые организации действуют незаконно. Но при этом, такие долги могут принести много проблем в вашу жизнь.

Жалоба на микрофинансовую организацию: куда обращаться

Как рассказал днепровский юрист Станислав Лифлянчик, электронные договоры, которые заключаются между МФО и лицом, уже давно признаны Верховным судом Украины как незаконные:

"Договор онлайн уже давно признан недействительным. Договор может считаться действительным только тогда, кода он заключен в бумажной форме без права возможности внесения изменений одной стороной. Кроме того, в договоре должны быть соблюдены определенные правила и нюансы, которые абсолютно не учтены в договорах, предоставленных микрофинансовыми организациями".

Днепровский специалист акцентирует, что если вы взяли в долг у МФО 5 тысяч гривен – то по закону обязаны вернуть именно эту сумму:

"Микрозаймы не работают в русле закона. Их методы больше напоминают действия коллекторов, которые постоянно держат в страхе и угрожают. Важно понимать, что на законном уровне в Украине запрещено начислять сумму процентов, которая выше самого тела кредита. Ни один банк так не поступает. Верховный суд Украины уже признал действия МФО как незаконные, пора это понять и остальным".

Если на вас осуществляется давление и сыпятся угрозы, а сумма начисленных процентов превышает сумму тела кредита – обращайтесь с заявлением в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

При обращении физического лица, Нацкомфинуслуг проводит проверки и применяет меры воздействия на микрофинансовые компании в таких вопросах:

соответствие суммы начисленных процентов и штрафных санкций к требованиям законодательства;

соблюдение процедуры заключения кредитного договора;

наличие нарушений в части звонков и угроз "коллекторов";

соответствие деятельности МФО по отношению к требованиям законодательства.

При обнаружении нарушений, регулятор привлечет микрофинансовую организацию их устранить, что может означать для заемщика:

уменьшение суммы долга из-за списания части штрафных санкций;

признание кредитного договора не заключенным. Таким образом вам необходимо вернуть только тело кредита;

уменьшение или прекращение "телефонного террора" Ваших родственников, знакомых, друзей, коллег по работе.

По результатам проведенной проверки Вы получите письменный ответ в течение 30 дней с даты обращения.

"Чаще всего человек, который берет микрозайм – неплатежеспособен. Ему сложно отстоять свои права, ведь даже оплатить судебный сбор и услуги юриста для такого человека будет большой проблемой. Поэтому, заемщик остается один на один со своей проблемой и он вынужден "перекрывать" кредит всеми возможными способами. Здесь многие оступаются и обращаются в другую микрофинансовую организацию, и жизнь превращается в сплошные звонки с угрозами и долги".

На сайте Нацкомфинуслуг содержится электронная форма для заявлений, обращений и жалоб граждан. Электронное обращение пишется в произвольной форме.

В обращении необходимо:

указать фамилию, имя, отчество, место жительства;

указать электронную почту, на которую можно отправить ответ, или другое средство связи;

изложить суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Авторизоваться можно с помощью таких систем электронной идентификации nfp.gov.ua

Для регистрации нужно зарегистрироваться с помощью BankID или MobileID.

После авторизации можно подавать жалобу nfp.gov.ua

Обращение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями не позднее чем через десять дней после его поступления.

Нужно заполнить все поля nfp.gov.ua

Текст обращения - в произвольной форме nfp.gov.ua

Также узнать о принятых решениях можно на сайте Нацкомфинуслуг, в специальном разделе.

Юрист Станислав Лифлянчик добавил, что в ситуациях с МФО дальше угроз по телефону не заходит. Ведь на государственном уровне МФО не имеют законных оснований взыскать у вас имущество:

"Все эти угрозы направлены только на то, чтобы напугать заемщика. Если не помогает – начинают звонить родственникам, коллегам, друзьям. Тут чаще всего, под давлением или с помощью родных, должник расплачивается с МФО. Самое страшное, что на самом деле грозит заемщику – испорченные отношения с родственниками и отсутствие доверия со стороны друзей. В свою очередь, это не лучше неоплаченных долгов".

Юрист акцентирует: пишите жалобы и боритесь за свои права:

"Конечно, есть смысл отстаивать свои права. Но не стоит забывать, что тело кредита вам все равно придется заплатить. Постарайтесь больше не использовать такой метод, ведь ваши финансовые проблемы так не решатся".

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