"Вышла! Либо выкину сам!" В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров

В Днепре водители маршруток хамят пассажирам и выгоняют их из салона. Подобным образом маршрутчики поступают и с пенсионерами, которые хотят воспользоваться льготным проездом.

OBOZREVATEL расскажет несколько историй о том, как водители выгоняют пенсионеров из салона маршруток и игнорируют их. Что грозит нарушителям и куда жаловаться в Днепре – читайте далее.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров

"Я разве виноват, что они у меня деб@лы?"

"Зашла за мной по очереди пожилая женщина и спросила водителя можно ли проехать по удостоверению. На что этот "чудо-водитель" высадил женщину с маршрута.

Ему задали вопрос: "Есть ли пассажиры, которые едут по льготе?!" Кто-то говорил, что есть, а кто-то, что нет.

Я стояла рядом с ним, наклонилась и спросила, есть ли у водителя мама?! На что получила ответ: "Если такая умная, заплатила бы сама!"

Я поздно сориентировалась от таких разборок, чтобы заплатить за проезд за женщину.

Но чего должен платить кто-то, если это право пенсионеры заработали!? Я согласна с тем, что есть экземпляры, которым все позволено…

Вступились за женщину многие люди в автобусе, на что получили характеристики кто и чем должен заниматься в жизни. То как дальше мы доехали до конечной можете себе только представить…

Мы позвонили руководителю этого маршрута, на что получили такой ответ: "Я разве виноват, что они у меня деб@лы? Он пришел ко мне со справкой, что он вменяемый. У меня стоит 150 единиц техники, они не выходят на маршрут, у них зарплата маленькая и т.д. Вы хотите, чтобы не выезжал маршрут? Ну тогда будете ходить пешком!"

Водители, мы вам доверяем свои жизни, садясь к вам в транспорт, пожалуйста, оставайтесь людьми!", – рассказала жительница Днепра Оксана.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Судебно-юридическая газета

"Стой, бабушка, на морозе в снегу на остановке, и жди милости"

"В Днепре водитель маршрутки закрыл двери перед пожилой женщиной. Когда его попросили двери открыть — сказал, что все, кто хотел ехать, уже сели в автобус.

Пожилая женщина пару минут (пока автобус стоял на остановке) стучала в двери, водитель в это время резво отгавкивался от пассажиров, но женщине двери так и не открыл.

Пожилая женщина так и осталась стоять на остановке. Она — льготница, пенсионерка. А в элитных автобусах этого маршрута для такой категории населения мест нет.

Альтернатива данной маршрутке – троллейбус. Но он так редко и непредсказуемо ходит, что рассчитывать на него не приходится.

Вот и получается, что в маршрутку пенсионеров не берут, троллейбуса нет. Поэтому стой, бабушка, на морозе в снегу на остановке, и жди милости.

Такие печальные ситуации я наблюдаю регулярно на протяжении шести лет. Много раз оплачивала проезд пожилых людей, заводилась-стыдила водителей. Но им, похоже, пофигу. Моральные уроды! И не для них закон писан", – рассказала днепрянка Виктория.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Час Пик

"Вы за себя заплатили, вот и езжайте"

"В Днепре дедушка примерно 75-ти лет с палочкой хотел зайти в маршрутку. Водитель демонстративно закрыл перед ним дверь и продолжал стоять на остановке.

На просьбу девушки впустить мужчину при том, что она хотела за него заплатить, маршрутчик хамски ответил: "Вы за себя заплатили, вот и езжайте".

Светофор сработал, маршрутка уехала. А пожилой мужчина остается стоять на остановке под накрапывающим дождем. У меня внутри буря негодования, и единственное, о чем я сейчас думаю – это как так получается? Какой Евросоюз?!

Да тряпками нас гнать, в Африку. Хотя нет, даже там, в экономически отсталых странах, общество уважает старость и немощность", – рассказала жительница Днепра Александра.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Politeka

"Чуть не сбил открытой дверью"

"Продолжение историй о "хороших" маршрутчиках. Водитель не впустил в маршрутку бабушку. Половина мест в салоне точно были свободными! И ни одного льготника в маршрутке не было.

Но водитель не просто не впустил, а чуть не сбил открытой дверью пенсионерку.

Я вышла на следующей остановке, начала фотографировать номер. Когда водитель увидел телефон, начал резко отъезжать с места", – рассказала днепрянка Ольга.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Politeka

"Бил руками, преграждал путь к выходу, и не выпустил из маршрутки"

Также был случай, когда в Днепре водитель маршрутки поднял руку на пенсионерку:

"Водитель маршрутки не захотел везти двух пенсионеров, женщину с мужем, хотя в салоне льготников не было. Пожилые люди все же сели в маршрутку. Тогда водитель начал требовать с них деньги.

Пенсионеры отказались, так как в маршрутке предусмотрено два льготных места для бесплатного проезда.

Когда женщина доехала до нужной остановки и пыталась выйти, водитель начал бить ее руками, преграждая путь к выходу, и не выпустил ее из транспортного средства. Свои действия он объяснил тем, что если они могут ездить бесплатно, то будут ехать до самого тупика маршрутки".

После этого водителя сразу же сняли с маршрута и заставили объяснять свое поведение. При пояснении мужчина стал обвинять пожилую женщину. В результате маршрутчика уволили.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров NewsRoom

"Пусть на трамвай идет"

Водитель маршрутки остановился на остановке ул. Давыдова, открыл двери, я зашла, и резко закрыл и тронулся.

На вопрос: "Там же женщина была! Почему вы закрыли перед ней двери?" Оно ответило: "Пусть на трамвай идет, знаю я таких льготников".

Оказалось, что у "оно" совести нет, так как он еще и начал хамить. Я уже молчу, что нарушает водитель по-страшному, движение начинает на желтый! Наши жалобы хоть как-то рассматривают? Или и так пойдёт?", – сообщила жительница Днепра Алла.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Cxid.info

"Ему даже на базаре нельзя работать!"

"В Днепре водитель пытался выгнать женщину льготницу, при том, что в салоне не оказалось ни одного льготника. Также ругался матом, когда в салоне были дети.

Я понимаю, что работать некому. Но держать таких "работников", по меньшей мере, неуважение к людям, ему даже на базаре нельзя работать!", – сообщил днепрянин Дмитрий.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Северная неделя

"На удостоверении не написано "За вiком""

"В Днепре при выезде с тупика водитель маршрутки начал хамить женщине с удостоверением. Выгонял из маршрутки, так как у нее на удостоверении не написано "За вiком".

Я считаю недопустимым водителю вместо внимания за дорогой орать на пассажиров и выгонять их из маршрутки!", – рассказала жительница Днепра Юлия.

"Вышла! Либо выкину сам!"

"В Днепре на одной из остановок зашла бабушка, показала пенсионный, и водитель проехал минуты две, затем остановил маршрутку и сказал ей: "Выходи! Льготников вся маршрутка!"

Когда спросили кто льготник, в маршрутке кроме этой женщины никого не было. После этого водитель сказал: "Вышла! Либо выкину сам!"

Она попросила, чтобы он высадил ее хотя бы на остановке, и сказала, что ей 86 лет и ей тяжело ходить. В результате водитель вышел и вытолкнул ее (не на остановке).

В то время, когда люди начали возмущаться, маршрутчик начал всех крыть матом и выгонять.

Вот у меня вопрос: не офигели ли водители? Почему льготников и пенсионеров вообще не берут? Они не думают, что и они будут пенсионерами, и к ним будет такое же отношение!", – сообщила днепрянка Ольга.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Sputnik Молдова

"Орал и посылал на троллейбус"

"В Днепре водитель одной из маршруток выгнал двух пенсионеров с инвалидностью из салона автобуса.

При этом он орал на них и те вынуждены были выйти. Хотя им ехать надо было пару остановок.

И после этого водитель не брал ни одного льготника. Орал на них и посылал на троллейбус. До каких пор это будет нормой в наших маршрутках?", – высказалась неравнодушная жительница Днепра.

В Днепре агрессивные водители маршруток нагло выгоняют пенсионеров Oka.FM

Что грозит водителям

Как рассказал OBOZREVATEL глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, уволить таких водителей невозможно:

"Таким водителям грозит только выговор. На сегодняшний день увольнять водителей автотранспортные предприятия себе позволить не могут, так как их катастрофически не хватает", – прокомментировал Тонконогий.

Он отметил, если в подобных случаях водителей будут увольнять, то тогда некому будет сесть за руль:

"Водителям предусмотрены штрафы в виде лишения премии", – добавил глава профсоюза.

Куда жаловаться в Днепре

В Днепре пожаловаться на хамское поведение водителей маршруток можно в автотранспортное предприятие. Телефон указан в салоне каждого маршрута.

Также оставить жалобу можно на горячей линии городского головы Днепра: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Кроме этого, жаловаться на водителей маршруток можно в Городской транспортный чат в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с появлением социальных проблем, многие жители Днепра попадают в льготную категорию и получают помощь от государства. Стало известно, какие льготы предусмотрены для днепрян и на что они имеют право.

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