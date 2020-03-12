Выпускной-2020: во сколько обойдется образ в Днепре

Уже скоро во всех школах Днепра прозвенит последний звонок и 11-классники отгуляют выпускные вечера. К этому долгожданному празднику многие готовятся заранее. Девушки активно бронируют места на макияж и прически, а парни выбирают костюмы.

Во сколько в Днепре обойдется образ на выпускной – читайте далее в нашем материале.

Выпускной-2020 в Днепре

Платье

Главной частью образа выпускницы является платье. Кто-то предпочитает шикарные наряды в пол со стразами, а кто-то придерживается скромного стиля без ярких деталей.

В Днепре красивое платье на выпускной можно пошить под заказ, приобрести в магазинах или же взять напрокат.

Пошив выпускного платья в Днепре в обойдется от 2 тысяч до 10 тысяч гривен. Стоимость зависит от предпочтений клиента и выбора ткани.

Пошив платья в Днепре

Пошив платья в Днепре

Пошив платья в Днепре

Пошив платья в Днепре

Пошив платья в Днепре

Если же Вы хотите приобрести уже готовое платье, то в салонах Днепра ассортимент большой. Вы можете прийти на примерку в любой день.

Средняя стоимость платья в салонах Днепра – от 3500 до 8 тысяч гривен.

Платья в салонах Днепра

Платья в салонах Днепра

Также можно арендовать выпускное платье на вечер. Стоимость аренды составляет 2-4 тысяч гривен. Но при этом платье нужно вернуть в хорошем состоянии, иначе придется дополнительно заплатить за изъян.

Аренда платья в Днепре

Многие жительницы Днепра предпочитают платья от известных брендов и модельеров. Такие наряды можно приобрести в салонах свадебных и выпускных платьев.

Средняя цена за такой наряд в Днепре – от 15 до 25 тысяч гривен. Стоимость зависит от выбора бренда.

Брендовое платье в Днепре

Брендовое платье в Днепре

Дополнительно к платью необходимо подобрать обувь. В Днепре средняя стоимость туфель к выпускному наряду – около 1-2 тысяч гривен.

Обувь в Днепре

Макияж и прическа

Выпускницы Днепра уже активно записываются и бронируют места на макияж и прически. А визажисты и парикмахеры принимают клиенток на пробные прически и макияжи.

Средняя цена выпускного макияжа в Днепре – 500-800 гривен. Отметим, что также Вы можете прийти к визажисту и сделать пробный макияж к выпускному. Профессионал подберет подходящий макияж к Вашему образу, а также учтет Ваши пожелания. Стоимость пробного макияжа в Днепре – 100-200 гривен.

Стоимость выпускной прически в Днепре также зависит от Вашего выбора. Средняя цена локонов варьируется от 300 до 700 гривен, вечерняя прическа – 500-700 гривен, плетение – 400-500 гривен, браш-накрутка – 400-600 гривен.

Выпускной макияж в Днепре

Выпускной макияж в Днепре

Выпускные прически в Днепре

Маникюр

Сделать маникюр в Днепре всегда можно успеть. Пока что салоны и мастера запись перед выпускным не открыли, но с этим затягивать нельзя.

Средняя стоимость маникюра в Днепре – 250-350 гривен. Если Вы хотите добавить стразы, рисунок и другие детали, то придется доплатить около 50 гривен.

Как рассказала OBOZREVATEL мастер маникюра Виктория, чаще всего запись открывают за месяц до выпускного:

"Раньше нет смысла записывать, так как еще не все выпускницы знают точное время других процедур, и часто бывают переносы записей.

Лично я и многие другие знакомые мастера открываем запись в мае. Как раз в этот период выпускницы уже знают точное время всех процедур.

Цены на маникюр перед выпускным не меняются. Разве что вне записи или с выездом на дом придется доплатить", – рассказала мастер маникюра из Днепра Виктория.

Маникюр в Днепре

Аксессуары

Украшения – неотъемлемая часть выпускного образа. На один вечер можно приобрести красивую бижутерию и совсем недорого.

В Днепре средняя стоимость сережек – около 100-200 гривен, браслетов – 100-150 гривен, колье – 100-300 гривен.

Украшения

Украшения

Украшения

Также выпускницы Днепра могут купить набор украшений. Их стоимость варьируется от 200 до 400 гривен.

Набор украшений

Кроме этого, некоторые девушки хотят подчеркнуть свой образ стильным клатчем или маленькой сумочкой. В Днепре средняя цена такого аксессуара составляет 500-700 гривен.

Аксессуары

Образ для выпускника Днепра

Собрать образ для парня-выпускника легче, чем для девушки. В магазинах Днепра можно приобрести костюм для выпускника за небольшие деньги, а если Вы хотите эксклюзивный наряд, то придется потратить намного больше.

В Днепре пошив брюк для парня стоит от 3 тысяч гривен и выше, пошив пиджака – от 8 тысяч гривен, пошив рубашки – от 4 тысяч гривен и выше.

Также в магазинах можно приобрести уже готовый мужской костюм к выпускному. Средняя стоимость – 5 тысяч гривен.

Выпускной костюм

Если Вы предпочитаете покупать брендовые вещи, то потратить придется намного больше – от 10 тысяч гривен и выше.

Выпускной костюм

Цены на мужскую обувь под выпускной костюм обойдется около 1000-2000 гривен.

Мужская обувь

Мужская обувь

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что поступление в высшее учебное заведение – важный шаг в жизни каждого. Чтобы учиться на бюджетной основе, необходимо тщательно подготовиться. Стало известно, как выпускникам Днепра подготовиться к сдаче ВНО и поступлению в вуз, и во сколько это обойдется.

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