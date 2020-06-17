Выписка и прописка 2020: новые правила регистрации в Днепре

Согласно закону, каждый житель Днепра обязан зарегистрировать свое место проживания. С момента принятия Постановления Кабмина №207, в Украине действуют новые правила прописки и выписки.

О том, как оформить необходимые документы в Днепре и с какими вопросами придется столкнуться в обязательном порядке – расскажет OBOZREVATEL.

Как и где оформить выписку и прописку в Днепре

Полномочия по регистрации и снятию с регистрации места проживания в городах перешли к органам местного самоуправления и Центрам предоставления административных услуг – ЦНАПам. Раньше выпиской и пропиской занимался паспортный стол.

В Днепре услуга доступна в ЦНАПах по таким адресам:

Отдел ЦНАП "Правобережный": проспект Дмитрия Яворницкого, 75, 1 этаж, комната 105;

Телефоны: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07.

Отдел ЦНАП "Левобережный": проспект Слобожанский, 31Д;

Телефоны: (099) 602-10-02, (068) 237-52-76.

Как рассказала юрист из Днепра Татьяна Ким, в селах и поселках, чтобы прописаться и выписаться, нужно обратиться в местный орган власти:

"В селах Днепропетровской области функцию по оформлению прописки и выписки выполняют исполнительные органы сельских или поселковых советов. В районах, где такие органы не созданы, обязанность по регистрации граждан возложена на сельского голову", – рассказала юрист.

Какие документы нужны в Днепре для выписки и прописки

Для выписки и прописки необходимо подать следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

заявление о регистрации места жительства;

квитанцию об уплате административного сбора;

военный билет или приписное свидетельство со штампом о снятии с учета или отметкой военкомата о взятии на воинский учет (для выписки-прописки военнообязанных и призывников, которые состоят на воинском учете в РВК или подлежат постановке на воинский учет в военкомате);

заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской с предыдущего адреса);

документы, подтверждающие право на проживание в квартире или доме: договор купли-продажи недвижимости или аренды жилого помещения. В случае отсутствия таких документов, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников).

При регистрации с разрешения собственника нужно его присутствие при подаче заявления. Также владелец дома или квартиры должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность и право собственности на жилье, в которое осуществляется прописка.

Законом запрещается требовать для регистрации места жительства другие документы. Например, если в ЦНАПе требуют справку из военкомата для выписки-прописки призывника или военнообязанного — такое требование незаконны.

Сколько времени занимает процедура выписки и прописки в Днепре

В соответствии с законодательством, человеку, который снялся с регистрации по предыдущему месту жительства, дается 30 календарных дней на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу проживания.

"Прописка оформляется в день предоставления днепрянином всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места проживания. При этом, должны быть выполнены все условия снятия с регистрации и соблюдены правила воинского учета в военкомате", – акцентировала юрист.

При подаче документов на прописку или выписку из квартиры через центр предоставления административных услуг, датой регистрации места жительства по новому адресу является день получения органом регистрации всех нужных документов. Таким образом, сроки оформления прописки в ЦНАП могут отличаться, но не должны превышать 30 дней. Процедура выписки-прописки призывников и военнообязанных включает необходимость сняться с учета в военкомате за 3 дня до переезда и затем встать на воинский учет не позднее 7 дней.

Обладателям паспортов в виде ID-карт информация о месте проживания вносится на электронный чип, вмонтированный в документ.

"Замена ID-паспортов в связи со сменой прописки не производится, а для подтверждения адреса проживания владельцу карты выдается справка из Единого государственного демографического реестра, которую можно заказать онлайн и получить в отделе ГМС".

Регистрация места проживания взрослых и детей, старше 14 лет

Чтобы зарегистрировать место проживания в Украине, необходимо выполнить две процедуры:

выписаться – пройти снятие с регистрации по месту жительства;

прописаться – зарегистрироваться по новому адресу проживания.

Порядок регистрации места жительства в Украине предусматривает личное обращение в орган регистрации или ЦНАП. Поскольку ребенок, достигший 14 лет, может самостоятельно выбирать себе место жительства, при подаче документов на выписку-прописку его присутствие обязательно.

При возникновении обстоятельств, препятствующих самостоятельному обращению в органы регистрации для оформления выписки и прописки, регистрация по месту жительства может быть проведена по обращению законного представителя – родителя или опекуна, или представителя по доверенности.

Регистрация места проживания детей, младше 14 лет

Процедура прописки малолетних детей аналогична процессу регистрации места жительства совершеннолетних граждан, однако имеет ряд юридических особенностей. В частности, прописка ребенка до 14 лет может быть осуществлена исключительно по месту регистрации одного из родителей. При этом, согласие собственника жилья для прописки не требуется.

В случае, если отец и мать ребенка прописаны по разным адресам, место жительства ребенка регистрируется вместе с одним из них с письменного согласия другого родителя. С 2020 года ребенок младше 14 лет может быть прописан через интернет с помощью веб-портала государственных услуг "Дия".

Как прописать новорожденного ребенка в Днепре

На регистрацию места проживания новорожденного ребенка родителям дается срок в три месяца со дня рождения малыша. Процедура в этом случае максимально упрощена и по желанию родителей или одного из них, документы для прописки новорожденного могут быть поданы через РАГС во время проведения госрегистрации рождения.

Кроме того, с 2020 года прописка новорожденного ребенка в крупных городах Украины возможна в онлайн-режиме через электронный сервис госуслуг "Є-Малятко".

Перечень документов, необходимых для прописки ребенка:

заявление на оформление ребенку прописки;

оригинал и копия свидетельства о рождении;

квитанция об уплате административного сбора;

оригинал и копия паспорта родителя, к которому прописывается ребенок.

Отделы РАГС в Днепре: куда обращаться

Амур-Нижнеднепровский районный отдел РАГС – проспект Слобожанский, 15. Телефон: 056-767-20-45;

Индустриальный районный отдел РАГС – проспект Слобожанский, 14. Телефон: т056-767-20-56;

Новокодацкий районный отдел РАГС – ул. Данила Галицкого, 31. Телефон: 066-683-80-78;

Самарский районный отдел РАГС – ул. Космонавта Волкова, 3. Телефон:056-767-20-57;

Центральный районный отдел РАГС – Сичеславская Набережная, 10. Телефон: 068-683-53-45;

Чечеловский районный отдел РАГС – просп. Пушкина, 67. Телефон: 056-767-21-02;

Отдел РАГС управления юстиции Днепропетровской области – ул. Шмидта, 43-А. Телефон: 056-371-27-48.

Для регистрации места проживания ребенка, не достигшего 14 лет, необходимо присутствие обоих родителей или нотариально заверенное согласие папы (мамы) на прописку ребенка по новому адресу.

Чем чревато отсутствие прописки у днепрянина

Ответственность за проживание без регистрации места жительства предусмотрена ст. 197 КУпАП и влечет за собой предупреждение. Штраф за несвоевременную прописку или ее отсутствие у взрослых и детей возможен только в случае повторного совершения правонарушения (если ребенок нигде не прописан – ответственность будут нести родители). Таким образом, жить без прописки в Украине теоретически можно, но это незаконно и является административным нарушением.

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