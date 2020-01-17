Выезд ребенка за границу: оформление и стоимость в Днепре

Чтобы вывезти ребенка за пределы страны, необходимо собрать множество документов и пройти ряд этапов оформления. Иногда днепряне сталкиваются с трудностями, которые тормозят этот процесс.

OBOZREVATEL расскажет, как в Днепре оформить документы для вывоза ребенка за границу и во сколько это обойдется.

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Согласно законодательству Украины, дети, не достигшие 16 лет, не имеют права покидать страну без сопровождения одного из родителей. Для этого необходимо подготовить нотариально заверенный документ с разрешением родителя.

Покинуть страну без согласия одного из родителей можно если:

Отец – иностранец;

Есть задолженность по алиментам более четырех месяцев;

В документе указано о выбытии на ПМЖ за границу или о взятии на постоянный консульский учет.

Отметим, что с 2019 года в Украине выезд ребенка за пределы страны на срок до одного месяца возможен только с тем родителем, с которым ребенок проживает на постоянной основе.

Также перед отъездом один из родителей обязан сообщить второму об этом, если тот не уклоняется от оплаты алиментов.

В некоторых случаях согласие одного из родителей не требуется только при наличии соответствующих документов:

Справка о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, с указанием оснований внесения сведений об отце;

Справка о наличии долга по алиментам, выданная государственным или частным исполнителем;

Решение суда о предоставлении разрешения на вывоз ребенка из Украины;

Судебное решение о признании второго из родителей недееспособным;

Решение суда о признании отца безвестно отсутствующим;

Судебное решение о лишении родительских прав;

Свидетельство о смерти второго родителя.

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Доверенность на выезд ребенка

Документ о согласии родителей на вывоз ребенка за границу подтверждает предотвращение незаконного выезда. Соответствующий документ необходимо заверить в нотариальной конторе.

Для оформления доверенности следует предоставить:

Оригиналы паспортов родителей;

Идентификационный код;

Свидетельство о рождении ребенка.

В Днепре стоимость такого оформления обойдется в 300 гривен.

Отметим, что срок действия доверенности подписывается в индивидуальном порядке.

Документы для выезда ребенка за пределы страны

Как известно, дети до 18 лет имеют право пересекать границу по загранпаспорту. Также до 1 октября 2020 года можно проехать по проездному документу. Но уже после 1 октября документ не будет действителен, так как Миграционная служба Украины прекратила его изготовление.

Отметим, что оформить загранпаспорт ребенку до 16 лет можно только на четыре года, а уже после достижения 16 лет документ выдают на 10 лет.

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Оформление документов для выезда ребенка за границу в Днепре

В Днепре для оформления документов на выезд ребенка за пределы страны необходимо обратиться в Государственную миграционную службу. Для этого нужно собрать следующий пакет документов:

Соответствующее заявление, заполненное ребенком (если он достиг 16 лет) или одним из родителей;

Две фотографии размером 3,5 на 4,5 см, а также фотография размером 10 на 15 см портретного формата;

Паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении;

Квитанция об оплате административного сбора и услуг.

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Срок изготовления загранпаспорта для ребенка:

В стандартном порядке – до 20 рабочих дней;

В срочном порядке – до семи рабочих дней;

В экстренном порядке – до трех рабочих дней.

В случае оформления в течение 20 рабочих дней стоимость загранпаспорта в Днепре составляет 682 гривен.

До семи рабочих дней – 1034 гривен.

До трех рабочих дней – 1034 гривен.

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Выезд ребенка за границу на ПМЖ

Для получения разрешения на выезд ребенка в другую страну на постоянное место жительства необходимо также обратиться в Государственную миграционную службу.

Для этого при себе нужно иметь перечень документов:

Соответствующее личное заявление или заявление родителей (для детей до 16 лет);

Оригинал и копия паспорта гражданина Украины (для детей старше 14 лет);

Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) – оригинал и копия;

Оригинал и копия справки о регистрации места проживания;

Три фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;

Оригинал и копия документа, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя;

Нотариально заверенное согласие второго родителя, который остается в Украине;

Нотариальное согласие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет;

Копия решения суда — при отсутствии согласия одного из законных представителей ребенка, не достигшего 16-летнего возраста;

Квитанции об оплате услуг.

Так, документ для выезда ребенка в другую страну на ПМЖ выдают только на шесть месяцев. Стоимость такого документа в Днепре составляет 195,31 гривен. Рассмотрение заявления осуществляется в срок до трех месяцев со дня его подачи.

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Где в Днепре оформить документы для выезда ребенка за границу

Амур-Нижнеднепровский район: улица Кожемяки, 17. Телефон: 056-223-81-01.

Шевченковский район: улица Филиппа Орлика, 3. Телефон: 056-744-65-61.

Соборный район: площадь Шевченко, 7. Телефон: 056-246-65-96.

Индустриальный район: улица Янтарная, 75А. Телефон: 056-724-01-08.

Центральный район: улица Князя Владимира Великого, 34. Телефон: 056-778-05-09.

Чечеловский район: улица Рабочая, 22А.

Новокодакский район: улица Куренная, 57. Телефон: 056-372-57-11.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского Союза по новым правилам. Чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации вас в ЕС не пустят.

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