Вступительная кампания 2020: что ждет днепровских абитуриентов

Министерство образования и науки утвердило условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины в 2020 году.

О том, что изменилось и как будут в новом учебном году поступать абитуриенты - OBOZREVATEL расскажет ниже.

Вступительная кампания 2020 в Днепре

Только электронная форма подачи документов

Вступительная кампания 2020 года подразумевает под собой незначительный ряд изменений. Например, практически все абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, будут подавать заявления только в электронной форме, за исключением незначительной части некоторых категорий абитуриентов (для реализации права на вступление по собеседованию или квоте-2 или при поступлении на повторное бесплатное получение образования за бюджетные средства).

Вот что думают по этому поводу абитуриенты:

"Немного страшно. А вдруг программа по электронной подаче документов начнет "глючить" и мы не сможем нормально следить за информацией? Ребята говорили, что в прошлом году такое было и они изрядно понервничали. Я бы лучше подавал документы лично и по месту", - рассказывает абитуриент Алексей.

Абитуриенты будут подавать заявления только в электронной форме

Но есть и другое мнение:

"Мне будет удобно - никакой возни, не нужно стоять в очереди и тратить много времени. Моя сестра 5 лет назад поступала в университет и объездила все ВУЗы, в которые подавала документы. Это очень энергозатратно", - считает выпускница Алина.

Сколько заявлений можно подать

Абитуриенты, которые планируют обучение на местах государственного или регионального заказов (на бюджете), смогут подать до 5 заявлений в учебные заведения. Кроме того, в каждом заявлении на бюджетную форму обучения абитуриент должен определить его приоритетность.

Количество заявлений на обучение за средства физических или юридических лиц (контрактная основа) ограничиваться не будет.

"Считаю, что это не честно. Я понимаю, что контрактники платят, но ко всем нужно относиться одинаково. С чего вдруг те, кто хочет поступить на бюджет, не могут поступать на тех же условиях?", - добавляет Алексей.

Действуют ли прошлогодние сертификаты ВНО

При поступлении на первый курс, для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и медицинского магистра на основе полного общего среднего образования в 2020 году будут приниматься сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.

Если в качестве конкурсного предмета учреждением высшего образования установлен иностранный язык, абитуриент имеет право подать оценку из сертификатов ВНО 2018-2020 годов по одному из иностранных языков (английскому, французскому, немецкому и испанскому) по своему усмотрению.

ВНО 2020

Количество конкурсных предметов

Для конкурсного отбора лиц, которые на основе полного общего среднего образования будут поступать на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений), будут засчитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов и творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам, младшего бакалавра - по двум конкурсным предметам.

Минимальные баллы для поступления на некоторые специальности

Минимальные баллы на такие специальности, как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" не менее 150;

Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования не может быть менее, чем 130 баллов для получения степени магистра по специальности "Фармация, промышленная фармация";

140 баллов для специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

Минимальный конкурсный балл на бюджет

Абитуриенты, поступающие на обучение для получения степени на основе полного общего среднего образования, допускаются к конкурсному отбору на места бюджетного (регионального) заказа при наличии конкурсного балла не менее 125.

Основные сроки вступительной кампании на бакалавра

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов начнется 1 июля 2020 года.

Прием заявлений и документов начнется 13 июля и будет завершен 16 июля для тех, кто будет поступать на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов, 22 июля - для лиц, которые будут поступать по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, сданных с 1 по 12 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов, предоставление рекомендаций для зачисления и публикация списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование за средства государственного бюджета или местного бюджета осуществляется не позднее 27 июля.

Абитуриенты, которые получат рекомендацию, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказов до 31 июля.

Зачисление абитуриентов, поступающих за средства государственного или местного бюджета, состоится 1 августа, зачисление на контракт может происходить до 30 сентября.

Регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что вузы Украины попали в престижный мировой рейтинг.

Яна Коваль

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