Вспышка дифтерии в Украине: как уберечься жителям Днепра

Впервые за много лет в Украине обнаружены 15 студентов-иностранцев, инфицированные дифтерией.
О том, где сделать прививку в Днепре и как уберечь здоровье - расскажет OBOZREVATEL.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание
Последний раз эпидемия дифтерии в Украине была в 90-х годах ХХ столетия. Тогда из-за низкого охвата детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли. Кроме того, по данным МОЗ, вакцинированы менее 70% украинских детей, а уровень охвата прививками среди взрослых - еще ниже.
Симптомы и возможные осложнения
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Возбудитель дифтерии передается воздушно-капельным путем или через предметы обихода, которыми пользовался больной. Симптомы:
- Боль в горле;
- повышенная температура;
- налет на миндалинах серого цвета;
- осиплость голоса;
- затрудненное дыхание и глотание;
- высокая температура;
- отек слизистой оболочки носоглотки;
- увеличение лимфатических узлов.
Осложнения от дифтерии могут включать:
- блокировку дыхательных путей;
- инфекционно-токсический шок;
- повреждения сердечной мышцы (миокардит);
- поражения нервной системы;
- нефрозонефрит;
- легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
Важно своевременно диагностировать болезнь, ведь по своим клиническим проявлениям она похожа на ангину и инфекционный мононуклеоз. Если вы заметили у себя или родных такие признаки - не списывайте все на обычную простуду, а немедленно обратитесь к врачу. Чем раньше установить диагноз - тем выше шансы на выздоровление.
Дифтерия чаще всего проявляется образованием плотной пленки и отека слизистых оболочек, блокирует дыхательные пути и часто приводит к смерти. Токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход. Опасность заболевания характеризуется высокой смертностью, в 50 случаях из 1000.
Есть ли в Днепре вакцины от дифтерии
В Днепре достаточное количество вакцин от дифтерии и случаев заболевания пока нет. С полным списком вы можете ознакомится по ссылке. Единственный способ защититься от дифтерии - вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок, и ревакцинировать взрослых каждые 10 лет.
Где сделать прививку от дифтерии в Днепре
Сделать прививку абсолютно бесплатно вы можете у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Если в вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию - можно в Департамент здравоохранения в Днепропетровской области.
Календарь прививок
https://moz.gov.ua/
Самым мощным производителем вакцин в мире сегодня является Serum Institute of India Pvt, Ltd. (SIIPL). Вакцины, изготовленные Serum Institute of India, спасают детей от опасных заболеваний в более чем 140 странах мира. У этого производителя Украина закупает вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, их качество проверено в международных лабораториях ВОЗ, эти вакцины имеют преквалификацию.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Закарпатье произошла вспышка дифтерии: медики забили тревогу.
Яна Коваль
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал