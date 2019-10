Вспышка дифтерии в Украине: как уберечься жителям Днепра

Впервые за много лет в Украине обнаружены 15 студентов-иностранцев, инфицированные дифтерией.

О том, где сделать прививку в Днепре и как уберечь здоровье - расскажет OBOZREVATEL.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание

Последний раз эпидемия дифтерии в Украине была в 90-х годах ХХ столетия. Тогда из-за низкого охвата детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли. Кроме того, по данным МОЗ, вакцинированы менее 70% украинских детей, а уровень охвата прививками среди взрослых - еще ниже.

Симптомы и возможные осложнения

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Возбудитель дифтерии передается воздушно-капельным путем или через предметы обихода, которыми пользовался больной. Симптомы:

- Боль в горле;

- повышенная температура;

- налет на миндалинах серого цвета;

- осиплость голоса;

- затрудненное дыхание и глотание;

- высокая температура;

- отек слизистой оболочки носоглотки;

- увеличение лимфатических узлов.

Осложнения от дифтерии могут включать:

- блокировку дыхательных путей;

- инфекционно-токсический шок;

- повреждения сердечной мышцы (миокардит);

- поражения нервной системы;

- нефрозонефрит;

- легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Важно своевременно диагностировать болезнь, ведь по своим клиническим проявлениям она похожа на ангину и инфекционный мононуклеоз. Если вы заметили у себя или родных такие признаки - не списывайте все на обычную простуду, а немедленно обратитесь к врачу. Чем раньше установить диагноз - тем выше шансы на выздоровление.

Дифтерия чаще всего проявляется образованием плотной пленки и отека слизистых оболочек, блокирует дыхательные пути и часто приводит к смерти. Токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальный исход. Опасность заболевания характеризуется высокой смертностью, в 50 случаях из 1000.

Есть ли в Днепре вакцины от дифтерии

В Днепре достаточное количество вакцин от дифтерии и случаев заболевания пока нет. С полным списком вы можете ознакомится по ссылке. Единственный способ защититься от дифтерии - вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок, и ревакцинировать взрослых каждые 10 лет.

Где сделать прививку от дифтерии в Днепре

Сделать прививку абсолютно бесплатно вы можете у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Если в вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию - можно в Департамент здравоохранения в Днепропетровской области.

Календарь прививок https://moz.gov.ua/

Самым мощным производителем вакцин в мире сегодня является Serum Institute of India Pvt, Ltd. (SIIPL). Вакцины, изготовленные Serum Institute of India, спасают детей от опасных заболеваний в более чем 140 странах мира. У этого производителя Украина закупает вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, их качество проверено в международных лабораториях ВОЗ, эти вакцины имеют преквалификацию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Закарпатье произошла вспышка дифтерии: медики забили тревогу.

Яна Коваль

