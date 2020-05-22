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22 мая • обновлено в 17:22
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Яна Коваль
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Все о работе детсадов в Днепре: условия, требования и возможные сроки

2.9т

Родителей дошкольников из Днепра не первый день мучает вопрос о том, когда будут открыты детские сады и какие обязательные условия нужно будет соблюдать.

Уже совсем скоро детей можно будет отправить в детский сад. О том, при каких обстоятельствах это станет возможным – расскажет OBOZREVATEL.

Как будут работать детские сады в Днепре

Как будут работать детские сады в Днепре

freepik.com

Начальник управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Оксана Салогуб рассказала том, как обстоит ситуация с открытием детских садов в Днепре:

"Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому вводится адаптивный карантин до 22 июня. В то же время, с 22 мая начинается только второй этап смягчения карантинных мероприятий. А с 25 мая правительство разрешило работу детских садов в тех местах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Детские сады будут открываться при определенных условиях, они были опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения".

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в областях, где нет роста заболеваемости COVID-19, детские садики и общественный транспорт начнут работу уже 25 мая. По официальным данным на 22 мая, в Днепре зафиксировано 359 случаев заболевания, 117 из этих людей выздоровели. 17 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Четыре человека продолжают находиться под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Учитывая ранее утвержденный Кабинетом министров план выхода из карантина, в городе планировалось восстановление работы учреждений дошкольного образования во время третьего и четвертого этапа выхода из карантина.

"На сегодня Департаментом гуманитарной политики и учреждениями осуществляются необходимые подготовительные меры по восстановлению работы заведений дошкольного образования. Вопросы условий приема детей – изучаются. На первом месте – здоровье детей и работников учреждений, поэтому открытие садов для посещения станет возможным не ранее чем через 10-14 дней после решения правительства, поскольку необходимо создать безопасные условия для детей".
С 25 мая разрешена работа детских садов, но только в виде подготовительного процесса для приема детей в заведения

С 25 мая разрешена работа детских садов, но только в виде подготовительного процесса для приема детей в заведения

МОЗ

В то же время, родители днепровских дошкольников рассказали о том, что детские сады города предоставляют анкету, которую нужно заполнить для возобновления посещения образовательного учреждения детьми.

Вот такие анкеты заполняют жители Днепра, чтобы ребенок мог посещать сад

Вот такие анкеты заполняют жители Днепра, чтобы ребенок мог посещать сад

Екатерина Коваль

В анкете просят уточнить данные семейного врача, у которого наблюдается семья и ребенок, сроки посещения образовательного учреждения, режим пребывания ребенка в саду и режим работы родителей, который установлен работодателем.

"Говорят о том, что тех детей, у которых официально трудоустроены оба родителя, в сад будут принимать в первую очередь. Но пока это все только слухи, в сети интернет их очень много", – поделилась мама дошкольницы из Днепра Екатерина.
Информация о том, что принимать с сад будут только тех детей, чьи родители работают - также не подтверждена

Информация о том, что принимать с сад будут только тех детей, чьи родители работают - также не подтверждена

Facebook

Как акцентировала молодая мама, в саду ее дочери в период карантина требуется еще одна справка:

"В дошкольном учреждении сказали, что нужно также предоставить справку от работодателя о том, в каком часовом графике работаю родители. Также из важного – детей в сад приводить нужно до 8:20 утра, принимать их будут на улице и забирать детей нужно тоже на улице, в 17:30".

Мама трехлетнего дошкольника Татьяна рассказала о том, что подробности пока не разглашают:

"Нам отправили анкету, мы заполнили ее на компьютере и отправили в сад. Понимаем, что в понедельник сад точно еще не заработает. А вот о том, нужно ли проходить дополнительную медкомиссию или сдавать тест на определение наличия вируса – пока не говорят. Находимся в подвешенном состоянии".

Мама дошкольницы Рина рассказала, что возможно уже 1 июня дети смогут посещать заведения дошкольного образования:

"Нам воспитатели сбросили анкеты в общий чат родителей, и попросили отправить обратно уже заполненными до 9 утра 22 мая. Как нам объяснили: предположительно с 1 июня мы можем отводить детей в сад. В анкете нужно уточнить, был ли контакт у ребенка или родителей с теми, кто был заражен COVID-19. Мы заполняли анкету от руки. Жду, когда дочка снова отправится в сад. Ребенку скучно, сейчас особо не погуляешь с ней на улице".

Помощник воспитателя в одном из детских садов Новокодакского района Ольга акцентирует, что в их дошкольном заведении сотрудники приступят к работе в понедельник, 25 мая. Все для того, чтобы подготовить учреждение к приему детей:

"По уже известной информации, дети в сады будут приниматься по времени: у каждой группы свое время, чтобы избежать толпы и минимизировать риски. Также при родителях деткам будут измерять температуру – если на градуснике 37.2 – ребенок не принимается в сад. Для воспитателей – обязательный масочный режим, средство защиты нужно менять каждые два часа. Детей родители должны будут приводить в сад в маске и перчатках".

В социальных сетях распространяется много информации о том, что родители должны в обязательном порядке предоставить справку об официальном трудоустройстве и документ, подтверждающий состояние здоровья ребенка. Как рассказала работник детского сада Ольга, вопрос со справками пока остается открытым.

На сегодня информация, которая распространена в социальных сетях, не подтверждена

На сегодня информация, которая распространена в социальных сетях, не подтверждена

Facebook

"Детские сады должны ограничить количество мебели. К примеру, если в группе 14 детей – то помещении должно быть 7 столов и 14 кроватей – не больше положенного. Также дети должны быть в носках, при себе должны быть запасные трусы, носки и панамка. У каждого ребенка должны быть с собой влажные салфетки. Конечно же, при этом нужно соблюдать социальную дистанцию. Также после мытья рук можно использовать только бумажные полотенца".

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
карантин вирус дети детский сад
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