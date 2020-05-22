Все о работе детсадов в Днепре: условия, требования и возможные сроки

Родителей дошкольников из Днепра не первый день мучает вопрос о том, когда будут открыты детские сады и какие обязательные условия нужно будет соблюдать.

Уже совсем скоро детей можно будет отправить в детский сад. О том, при каких обстоятельствах это станет возможным – расскажет OBOZREVATEL.

Как будут работать детские сады в Днепре freepik.com

Начальник управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Оксана Салогуб рассказала том, как обстоит ситуация с открытием детских садов в Днепре:

"Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому вводится адаптивный карантин до 22 июня. В то же время, с 22 мая начинается только второй этап смягчения карантинных мероприятий. А с 25 мая правительство разрешило работу детских садов в тех местах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Детские сады будут открываться при определенных условиях, они были опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения".

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в областях, где нет роста заболеваемости COVID-19, детские садики и общественный транспорт начнут работу уже 25 мая. По официальным данным на 22 мая, в Днепре зафиксировано 359 случаев заболевания, 117 из этих людей выздоровели. 17 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Четыре человека продолжают находиться под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Учитывая ранее утвержденный Кабинетом министров план выхода из карантина, в городе планировалось восстановление работы учреждений дошкольного образования во время третьего и четвертого этапа выхода из карантина.

"На сегодня Департаментом гуманитарной политики и учреждениями осуществляются необходимые подготовительные меры по восстановлению работы заведений дошкольного образования. Вопросы условий приема детей – изучаются. На первом месте – здоровье детей и работников учреждений, поэтому открытие садов для посещения станет возможным не ранее чем через 10-14 дней после решения правительства, поскольку необходимо создать безопасные условия для детей".

С 25 мая разрешена работа детских садов, но только в виде подготовительного процесса для приема детей в заведения МОЗ

В то же время, родители днепровских дошкольников рассказали о том, что детские сады города предоставляют анкету, которую нужно заполнить для возобновления посещения образовательного учреждения детьми.

Вот такие анкеты заполняют жители Днепра, чтобы ребенок мог посещать сад Екатерина Коваль

В анкете просят уточнить данные семейного врача, у которого наблюдается семья и ребенок, сроки посещения образовательного учреждения, режим пребывания ребенка в саду и режим работы родителей, который установлен работодателем.

"Говорят о том, что тех детей, у которых официально трудоустроены оба родителя, в сад будут принимать в первую очередь. Но пока это все только слухи, в сети интернет их очень много", – поделилась мама дошкольницы из Днепра Екатерина.

Информация о том, что принимать с сад будут только тех детей, чьи родители работают - также не подтверждена Facebook

Как акцентировала молодая мама, в саду ее дочери в период карантина требуется еще одна справка:

"В дошкольном учреждении сказали, что нужно также предоставить справку от работодателя о том, в каком часовом графике работаю родители. Также из важного – детей в сад приводить нужно до 8:20 утра, принимать их будут на улице и забирать детей нужно тоже на улице, в 17:30".

Мама трехлетнего дошкольника Татьяна рассказала о том, что подробности пока не разглашают:

"Нам отправили анкету, мы заполнили ее на компьютере и отправили в сад. Понимаем, что в понедельник сад точно еще не заработает. А вот о том, нужно ли проходить дополнительную медкомиссию или сдавать тест на определение наличия вируса – пока не говорят. Находимся в подвешенном состоянии".

Мама дошкольницы Рина рассказала, что возможно уже 1 июня дети смогут посещать заведения дошкольного образования:

"Нам воспитатели сбросили анкеты в общий чат родителей, и попросили отправить обратно уже заполненными до 9 утра 22 мая. Как нам объяснили: предположительно с 1 июня мы можем отводить детей в сад. В анкете нужно уточнить, был ли контакт у ребенка или родителей с теми, кто был заражен COVID-19. Мы заполняли анкету от руки. Жду, когда дочка снова отправится в сад. Ребенку скучно, сейчас особо не погуляешь с ней на улице".

Помощник воспитателя в одном из детских садов Новокодакского района Ольга акцентирует, что в их дошкольном заведении сотрудники приступят к работе в понедельник, 25 мая. Все для того, чтобы подготовить учреждение к приему детей:

"По уже известной информации, дети в сады будут приниматься по времени: у каждой группы свое время, чтобы избежать толпы и минимизировать риски. Также при родителях деткам будут измерять температуру – если на градуснике 37.2 – ребенок не принимается в сад. Для воспитателей – обязательный масочный режим, средство защиты нужно менять каждые два часа. Детей родители должны будут приводить в сад в маске и перчатках".

В социальных сетях распространяется много информации о том, что родители должны в обязательном порядке предоставить справку об официальном трудоустройстве и документ, подтверждающий состояние здоровья ребенка. Как рассказала работник детского сада Ольга, вопрос со справками пока остается открытым.

На сегодня информация, которая распространена в социальных сетях, не подтверждена Facebook

"Детские сады должны ограничить количество мебели. К примеру, если в группе 14 детей – то помещении должно быть 7 столов и 14 кроватей – не больше положенного. Также дети должны быть в носках, при себе должны быть запасные трусы, носки и панамка. У каждого ребенка должны быть с собой влажные салфетки. Конечно же, при этом нужно соблюдать социальную дистанцию. Также после мытья рук можно использовать только бумажные полотенца".

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