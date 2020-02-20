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20 февраля • обновлено в 15:54
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Яна Коваль

Возврат денег и обмен товара в Днепре: права потребителей

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Каждый житель Днепра имеет законное право вернуть или обменять приобретенный товар в течение 14 дней. Но не все покупки подлежат обмену.

О том, что делать и куда обращаться, если продавец не хочет возвращать деньги – расскажет OBOZREVATEL.

Какие товары можно вернуть и обменять в Днепре

Какие товары можно вернуть и обменять в Днепре

Shutterstock

Важно помнить, что согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", условия обмена товара на другой или его возврат распространяются только на непродовольственные товары при условии, что он не использовался и сохранил товарный вид, свойства, ярлыки и пломбы. Кроме того, у вас в наличии должен сохраниться чек, который был выдан во время покупки. Способ оплаты товара не имеет значения, он может быть приобретен как за наличные деньги, так и в кредит.

Какие товары не подлежат обмену и возврату

Согласно "Переченю товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", который был утвержден Кабинетом Министров Украины, вернуть продукцию и получить назад свои деньги можно далеко не за все покупки.

В перечень товаров, который нельзя вернуть, попали все продовольственные товары (еда, напитки, алкоголь, детское питание, табачные изделия), лекарства надлежащего качества, медицинские инструменты, приборы и аппараты, предметы санитарной гигиены.

Также обмену и возврату не подлежат некоторые непродовольственные товары: чулочно-носочные изделия, постельное и нательное белье, косметика, парфюмерия, товары для новорожденных, инструменты для маникюра и педикюра, ювелирные изделия, печатная продукция и прочее. Так, обмену и возврату не подлежат:

Товары, которые не подлежат обмену и возврату

Товары, которые не подлежат обмену и возврату

Как в Днепре обменять или вернуть товар: условия

Согласно закону, покупатель в течении двух недель (если более длительный срок не объявлен продавцом) может обратиться в магазин и заменить не устроивший его товар на другой. По истечении этого срока возврат возможен только по гарантии.

Если на момент обращения аналогичного товара для замены нет в продаже, покупатель вправе:

– купить любой другой товар из ассортимента магазина (с перерасчетом стоимости);

– обменять товар на аналогичный при первом же поступлении нужного товара в продажу;

– вернуть изделие и получить обратно деньги в размере стоимости возвращенной продукции.

Вернуть деньги за бытовую технику и электронику, бывшую в эксплуатации, даже если речь идет всего о паре дней, довольно сложно. Необходимо связаться с сервисным центром, доставить туда товар и ждать пока они проверят качество и сохранность техники.

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С мобильными телефонами и смартфонами складывается аналогичная ситуация. В соответствии с украинским законодательством телефон без брака и неисправностей можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Разумеется, он не должен иметь следов использования и сохранять товарный вид.

Вернуть деньги за непонравившуюся обувь/одежду или обменять ее на другой товар, можно при условии, что товар не был в эксплуатации и возвращен в неповрежденном и незагрязненном виде. В замене обуви/одежды на новую (возврате денег) будет отказано, если:

– с момента покупки вещей, не имеющих существенных недостатков, прошло более 14 дней;

– возвращаемая продукция не является новой (заметны следы носки, потертости, дефекты);

– при проверке качества товара обнаружены признаки постороннего вмешательства (попытка ремонта) или нарушены другие условия гарантийного обслуживания;

– комплектация возвращаемого товара неполная, например, утеряны какие-то элементы одежда или обуви;

– отсутствует товарный или кассовый чек, подтверждающий факт покупки.

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Как вернуть деньги за товар: алгоритм действий

Чтобы вернуть денежные средства, нужно:

– обратиться к продавцу и написать заявление на возврат денег. Как правило, в магазине имеется стандартный бланк возврата, в котором необходимо указать персональные данные;

– вернуть приобретенный товар в целой упаковке и с полной комплектацией, указанной в технической документации (техпаспорте);

– предоставить квитанцию о покупке, товарный или кассовый чек.

Как вернуть деньги

Как вернуть деньги

Shutterstock

Деньги за товар вернутся покупателю в день возврата покупки. Если у продавца или у магазина нет возможности вернуть деньги сразу – выплаты производятся не позднее, чем через 7 дней с момента получения товара и письменного заявления на возврат.

Куда обращаться, если в магазине отказываются возвращать деньги за испорченный товар

Часто случается, что товар входит в перечень тех, которые не подлежат обмену. Но что делать, если дома вы обнаружили, что покупка испорченная?

Такие ситуации в Днепре случаются довольно часто. К примеру, днепрянка Наталья Кустова купила хлеб в одном из супермаркетов Днепра, а уже позже обнаружила, что он испорчен:

Хлеб с плесенью - опасный продукт

Хлеб с плесенью - опасный продукт

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Еще одна история, которая произошла с жителем Днепра Виталием Лазько:

"На фото сырок из АТБ в шоколаде, а под шоколадом куча плесени. Ребенок плачет, так как не сразу понял, что со вкусом не так и съела кусочек".
Будьте внимательнее магазинах Днепра

Будьте внимательнее магазинах Днепра

Facebook-сообщество Райончик

Если в магазине вам отказывают в возврате средств или обмене товара (не важно, входит он в перечень или нет) – нужно обращаться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по адресу ул. Философская, 39А. Телефон: (068) 565 46 39.

"Потребитель должен обратиться с заявлением в ГУ Госпрод­потребслужбы. В обязательном порядке нужно обозначить субъект хозяйствования, название которого можно найти на товарном чеке или в уголке потреби­теля. Кроме того, нужно указать адрес магазина и предоставить доказательства просрочки – фото продукта или видеоматериал. Не забудьте сохранить чек. Если вся информация будет предоставлена – в магазине будет проведена проверка", – рассказала и.о. начальника ГУ Госсанэпидслужбы в Днепропетровской области Неля Салькова.

Кроме того, работает горячая линия, на которой вас проконсультируют по всем вопросам: (068) 658 80 99.

График работы Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области:

Понедельник-четверг – с 8:15 до 17:00;

Пятница – с 8:15 до 15:45.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре женщина устроила свалку на балконе.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
бумажные деньги возврат товаров нарушают права Законодательство Кабинет министров Украины
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