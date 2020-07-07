В Днепре женщина превратила свою квартиру в мусорную свалку. Эксклюзивные фото

В Днепре проживает около 100 людей, которые имеют определенные психические проблемы. Так, местные жители заполняют свои дома горами мусора и от этого страдают их соседи.

Одна из таких гражданок проживает на улице Большая Диевская, 4. Сотрудники коммунальных предприятий уже не в первый раз вывозят тоннами хлам из ее квартиры. Но, несмотря на это, женщина все так же продолжает "тащить все в дом".

На месте побывал OBOZREVATEL и о подробностях расскажет далее в материале.

"Жить в квартире – невозможно"

В квартире жительницы данного дома – негде пройти. Двери без замка, грязь, а жуткий запах охватывает весь дом.

В Днепре женщина годами собирает хлам в собственной квартире

Соседи женщины говорят, что из-за этого невозможно выйти или зайти в подъезд. Несколько раз они просили соседку, чтобы та прекратила сносить весь мусор домой, на что она никак не реагировала.

Женщина, которая собирает мусор в квартире

Кроме того, на протяжении пяти лет в квартире отсутствуют электричество, водоснабжение и канализация. Летом прошлого года сотрудники коммунальных служб уже вывозили тонну мусора из этого жилья, но это не помешало жительнице снова и снова сносить хлам.

В помещении находиться невозможно

Мусор разбросан по всей квартире

Как стало известно, в Днепре в 20 квартирах ситуация не в таком критическом состоянии, но в других, например как в этой, все более сложно.

На фото ниже можно увидеть, что проживать в данной квартире – невозможно. Здесь нет ремонта, не подключены коммунальные услуги, а от неприятного запаха и грязи сложно избавиться.

Проживать в этой квартире невозможно

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

"Это длится на протяжении 25 лет"

Соседи проблемной жительницы рассказали OBOZREVATEL о том, что этот беспредел происходит еще с момента заселения – с 1995 года:

"Их семья состояла из двух бабушек, самой женщины и ее ребенка. Еще самая старая их бабушка работала дворником, и она весь мусор стаскивала в квартиру. Что-то сдавали, а что-то складировали в доме", – сообщили соседи.

Местных жителей беспокоит данная проблема

По их словам, после смерти бабушки, этим заниматься продолжила вторая бабушка. И теперь, соответственно, эта женщина взяла борозды в свои руки:

"Изначально она работала, убирала общественный туалет, а потом и вовсе перестала. Сейчас ее основной доход – это мусорки. Она собирает все: начиная с бутылок и заканчивая металлом", – добавили жители дома.

Как оказалось, проблемной жительнице часто помогают люди – отдают вещи и покупают продукты. Но женщина все равно продолжает складировать хлам. Соседи отмечают, что в ее квартире можно найти как тараканов, так и мышей и крыс.

Коммунальные службы борются с проблемой

Бороться с данной проблемой – очень сложно

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, единственный реальный механизм в борьбе с данной проблемой – это периодически освобождать подобные квартиры от хлама, который люди накапливают:

"Юридического решения данного вопроса нет. В этом году мы боремся с этим уже второй раз. На сегодняшний день объем мусора данной квартиры стал меньше на 10%", – сообщил заммэра.

Местных жителей беспокоит данная проблема

По всему городу до 100 таких человек и все они имеют определенные психические проблемы. Соседи недобросовестных горожан постоянно жалуются и поэтому коммунальные предприятия, таким образом, освобождают квартиры от мусора:

"На сегодняшний день закона и других решений данной проблемы не существует. Сейчас мы будем обращаться в суд, поскольку ситуация очень критична. Попробуем через судебные инстанции разобраться с этой гражданкой. Либо она будет направлена на принудительное лечение, либо будет переселена в другое место. Но, опять же, даже если это сделать, то днепрянка будет собирать хлам снова", – подчеркнул Лысенко.

Коммунальные службы борются с проблемой

Коммунальные службы борются с проблемой

Отметим, что на территории Украины механизма принудительного лечения лиц с подобными заболеваниями не существует. Законодательно это никак не урегулировано.

Теперь после вывоза мусора сотрудники коммунальных служб обработают квартиру, стояки и вентиляционные каналы.

По словам заммэра, если посчитать по часам, то городскому бюджету данная проблема обходится около 10-15 тысяч гривен:

"Для борьбы с проблемой мы привлекаем сотрудников коммунальных служб, а также специальную технику. Другого решения проблемы, как принудительное освобождение квартиры от хлама, нет", – добавил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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