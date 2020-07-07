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В Днепре женщина превратила свою квартиру в мусорную свалку. Эксклюзивные фото

София Ковнир
Днепр в деталях
3,1 т.
В Днепре женщина превратила свою квартиру в мусорную свалку. Эксклюзивные фото

В Днепре женщина годами собирает хлам в собственной квартире.

В Днепре проживает около 100 людей, которые имеют определенные психические проблемы. Так, местные жители заполняют свои дома горами мусора и от этого страдают их соседи.

Одна из таких гражданок проживает на улице Большая Диевская, 4. Сотрудники коммунальных предприятий уже не в первый раз вывозят тоннами хлам из ее квартиры. Но, несмотря на это, женщина все так же продолжает "тащить все в дом".

На месте побывал OBOZREVATEL и о подробностях расскажет далее в материале.

"Жить в квартире – невозможно"

В квартире жительницы данного дома – негде пройти. Двери без замка, грязь, а жуткий запах охватывает весь дом.

В Днепре женщина годами собирает хлам в собственной квартире

В Днепре женщина годами собирает хлам в собственной квартире

Соседи женщины говорят, что из-за этого невозможно выйти или зайти в подъезд. Несколько раз они просили соседку, чтобы та прекратила сносить весь мусор домой, на что она никак не реагировала.

Женщина, которая собирает мусор в квартире

Женщина, которая собирает мусор в квартире

Кроме того, на протяжении пяти лет в квартире отсутствуют электричество, водоснабжение и канализация. Летом прошлого года сотрудники коммунальных служб уже вывозили тонну мусора из этого жилья, но это не помешало жительнице снова и снова сносить хлам.

В помещении находиться невозможно

В помещении находиться невозможно

Мусор разбросан по всей квартире

Мусор разбросан по всей квартире

Как стало известно, в Днепре в 20 квартирах ситуация не в таком критическом состоянии, но в других, например как в этой, все более сложно.

На фото ниже можно увидеть, что проживать в данной квартире – невозможно. Здесь нет ремонта, не подключены коммунальные услуги, а от неприятного запаха и грязи сложно избавиться.

Проживать в этой квартире невозможно

Проживать в этой квартире невозможно

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

Женщина годами складирует мусор

"Это длится на протяжении 25 лет"

Соседи проблемной жительницы рассказали OBOZREVATEL о том, что этот беспредел происходит еще с момента заселения – с 1995 года:

"Их семья состояла из двух бабушек, самой женщины и ее ребенка. Еще самая старая их бабушка работала дворником, и она весь мусор стаскивала в квартиру. Что-то сдавали, а что-то складировали в доме", – сообщили соседи.

Местных жителей беспокоит данная проблема

Местных жителей беспокоит данная проблема

По их словам, после смерти бабушки, этим заниматься продолжила вторая бабушка. И теперь, соответственно, эта женщина взяла борозды в свои руки:

"Изначально она работала, убирала общественный туалет, а потом и вовсе перестала. Сейчас ее основной доход – это мусорки. Она собирает все: начиная с бутылок и заканчивая металлом", – добавили жители дома.

Как оказалось, проблемной жительнице часто помогают люди – отдают вещи и покупают продукты. Но женщина все равно продолжает складировать хлам. Соседи отмечают, что в ее квартире можно найти как тараканов, так и мышей и крыс.

Коммунальные службы борются с проблемой

Коммунальные службы борются с проблемой

Бороться с данной проблемой – очень сложно

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, единственный реальный механизм в борьбе с данной проблемой – это периодически освобождать подобные квартиры от хлама, который люди накапливают:

"Юридического решения данного вопроса нет. В этом году мы боремся с этим уже второй раз. На сегодняшний день объем мусора данной квартиры стал меньше на 10%", – сообщил заммэра.

Местных жителей беспокоит данная проблема

Местных жителей беспокоит данная проблема

По всему городу до 100 таких человек и все они имеют определенные психические проблемы. Соседи недобросовестных горожан постоянно жалуются и поэтому коммунальные предприятия, таким образом, освобождают квартиры от мусора:

"На сегодняшний день закона и других решений данной проблемы не существует. Сейчас мы будем обращаться в суд, поскольку ситуация очень критична. Попробуем через судебные инстанции разобраться с этой гражданкой. Либо она будет направлена на принудительное лечение, либо будет переселена в другое место. Но, опять же, даже если это сделать, то днепрянка будет собирать хлам снова", – подчеркнул Лысенко.

Коммунальные службы борются с проблемой

Коммунальные службы борются с проблемой

Коммунальные службы борются с проблемой

Коммунальные службы борются с проблемой

Отметим, что на территории Украины механизма принудительного лечения лиц с подобными заболеваниями не существует. Законодательно это никак не урегулировано.

Теперь после вывоза мусора сотрудники коммунальных служб обработают квартиру, стояки и вентиляционные каналы.

По словам заммэра, если посчитать по часам, то городскому бюджету данная проблема обходится около 10-15 тысяч гривен:

"Для борьбы с проблемой мы привлекаем сотрудников коммунальных служб, а также специальную технику. Другого решения проблемы, как принудительное освобождение квартиры от хлама, нет", – добавил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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