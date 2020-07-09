Волонтер из Днепра рассказала об ужасах в детских интернатах

Что происходит на самом деле за стенами интернатных учреждений – мало кто знает. Часто можно увидеть истории о том, что в таких местах насилуют, избивают и жестоко обращаются с детьми. Поэтому попадание малышей в эти учреждения плохо влияет не только на их жизнь, но и на психическое состояние.

Какие ужасы происходят в детских интернатах и как там выживают дети – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Насилуют дети и персонал, оставляют без еды"

Как сообщила днепровский волонтер Ольга Левченко, на прошлой неделе состоялась встреча, где обсуждали, как снизить уровень пыток и жестокого обращения в отношении детей в интернатных учреждениях. Волонтер отметила, что детские дома и интернаты должны прекратить свое существование, и рассказала о нескольких реальных историях, подтверждающих безобразное отношение к детям в подобных учреждениях:

"Приезжая раз в год в детдом с концертом и конфетами, Вы никогда не узнаете, что происходит там без посторонних глаз", – говорит Ольга Левченко.

Так, педагоги в наказание могут поставить в "растяжку", надеть на голову трусы, оставить на день без еды. Кроме того, бывают случаи, когда старшие дети бьют и насилуют младших, а иногда это делает и сам рабочий персонал.

По словам волонтера, полуторагодовалого ребенка могут поднять за ноги и трясти, чтобы "успокоить". А прогулки детей заключаются в сидении на 40-градусной жаре с не накрытой головой без возможности уйти под навес.

В детдомах издеваются над детьми. Фото "Матроны.ру"

Также здоровым выпускникам детдома могут конвейером ставить психиатрические диагнозы, так как соседний ПНИ (Психоневрологический интернат, - ред.) нуждается в заполнении койко-мест.

"Состояние здоровья половины детей можно существенно улучшить, если озаботиться договоренностью с больницами о проведении операций этим детям", – отметила днепровский волонтер Ольга Левченко.

Никто никогда не узнает, почему дети при первом знакомстве с потенциальными приемными родителями бегут к ним с радостью, а при втором – прячут глаза и мотают головой: "Нет, не пойдем в семью".

Как объясняет волонтер, на самом деле это происходит потому, что "добрый" директор образцово-показательного детдома популярно объяснил ребятам: "В семью их берут, чтобы отобрать у них их сиротские выплаты, а самих использовать как рабочую силу".

"Директору не важно, что в стране деинституциализация. Директору важно, что он получает финансирование по количеству койко-мест", – подчеркнула Ольга.

Никто никогда не узнает о том, как в одном ПНИ не провели вовремя тендеры и не включили на зиму отопление. Поэтому воспитанники отапливались кострами в помещении, и в результате сгорел целый корпус. Если случится беда в приемной семье – Вы узнаете обязательно. А о том, сколько людей погибло во время того пожара, не узнаете никогда.

"Директор инициирует внутреннее расследование, создаст внутреннюю комиссию, "примет меры". И все останется по-старому до следующего пожара", – добавила волонтер.

Ольга Левченко сообщила, что воспитанники никогда не смогут рассказать правду:

"Они привыкли, что им не верят. Они привыкли, что всем все равно. Они привыкли, что после огласки будет хуже.

Полиция ловит на улице девочку, сбежавшую из приюта. Девочка жалуется, что в приюте над ней издевались. Догадайтесь, что делает полиция? Правильно, отвозит ребенка обратно в приют. Чтобы там в ребенке навсегда уничтожили зародыш собственной воли и стремление управлять своей жизнью. Думаете, девочке встретился какой-то неправильный патруль? Конечно, неправильный. Но правильных у нас в стране практически нет", – рассказала днепровский волонтер.

В детдомах издеваются над детьми. Фото "MedAboutMe"

Единственное место, куда могут поместить найденного на улице ребенка – это больница. Та самая больница с пятнами плесени на потолке и панцирными кроватями, с двумя санитарками на три отделения, с катастрофическим дефицитом медсестер, где ребенком абсолютно некому будет заниматься:

"И, возможно, он пробудет там не две недели для обследования, как положено по закону, а во много раз дольше. На то, чтобы не устроить вовремя этого ребенка, найдутся сотни причин у ответственных институций… Те самые отделения "отказничков" наполнены такими детьми, которые живут там месяцами", – добавила Ольга.

По словам волонтера, когда ребенок, столкнувшийся с жестоким обращением в детдоме, попадает в приемную семью, он не рассказывает сразу родителям о пережитом. До того момента, когда он решит поднять этот ужас со дна души и довериться родителям, зачастую проходят годы – от трех до пяти лет.

Кроме этого, одна из приемных семей рассказала, что из 16 ее приемных детей 13 демонстрировали признаки сексуального насилия в прошлом. Но полиция "не видит состава преступления" в рассказах выходцев из интернатов.

А одна служба по делам детей, услышав от родителей и ребенка рассказ о сексуальном насилии, пережитом в интернате, дала указание семье молчать об этом – в противном случае пообещала обвинить в насилии приемного отца. Это та самая служба, которая призвана защищать права и интересы детей.

Когда сотрудникам ПНИ задают вопрос, почему этот парень грызет резиновый тапок, они отвечают: "Да ведь он всегда его грызет". И почему другой ест собственную рвоту, сотрудники говорят: "Да он всегда так делает". Но работники интерната маловероятно будут что-то менять, потому что так "проще".

В детдомах издеваются над детьми. Фото "sovsekretno.ru"

Также волонтер Ольга Левченко отметила, что в некоторых интернатных учреждениях после визита проверяющих вместо тапка мальчику дали грызть резиновую игрушку. Там, где гуляли на открытом солнце, сделали навес:

"Но вряд ли перестали называть детей с психиатрическими диагнозами "наши дебилы". Вряд ли начали обучать тех, на кого навесили ярлык "необучаемый" (хотя законодательство гласит, что необучаемых нет). А дирекция образцового интерната вряд ли начала с энтузиазмом отдавать детей в семьи. Финансирование по количеству койко-мест никак этому не способствует", – сообщила волонтер.

Детдома и дома ребенка, интернаты и ПНИ в Украине относят к местам несвободы. Характерные признаки таких мест:

те, кто там содержатся, находятся в беззащитном положении;

в таких местах высок риск злоупотреблений и халатности;

места несвободы часто не эффективно управляются;

нарушения носят системный характер.

Ольга Левченко считает, что дело вовсе не в плохом директоре или вороватых сотрудниках. А в том, что закрытая система сама порождает все эти ужасы, безусловно, с активным участием конкретных сотрудников и воспитанников.

В детдомах издеваются над детьми. Фото "Femma.ru"

"Детям нужна семья"

Также волонтер сообщила, что даже очень хороший детский дом с добрыми, любящими сотрудниками, такой, где нет дедовщины, выпускает ребят, абсолютно не приспособленных к жизни "снаружи".

Они не знают, что такое отношения в семье, взаимная забота и любовь, учет интересов всех членов семьи. Многие из них не умеют строить отношения привязанности, потому что в их детстве эти самые важные для маленького человека нити все время рвались.

"Привязался к медсестре в больнице – тебя перевели в дом ребенка. Днем с тобой любимая добрая нянечка – ночью тебя никто не защитит от злой ночной дежурной.

Будучи все время тотально незащищенным, как улитка, вытащенная из раковины, сможешь ли ты потом, будучи взрослым, стать кому-то надежной опорой? Вряд ли. Отсюда растет непрерывная цепь сиротства", – говорит Ольга.

В детдомах издеваются над детьми. Фото "zerkalo.cc"

Так, девушки-выпускницы интернатов намного чаще отказываются от своих детей, чем женщины, выросшие в обычных семьях. Они не умеют зарабатывать деньги и их тратить.

Все в жизни им приносили на блюдечке, потому что они сироты. Если у них спросить, кто несет яйца, они ответят, что их несет завхоз. Они растеряются перед необходимостью оплатить коммуналку и не смогут рассчитать свой месячный бюджет. Они не умеют обслуживать себя в быту.

"Одна бывшая сотрудница детдома очень долго добивалась, чтобы не только девочки, но и мальчики в детдоме проходили курс домоводства и учились хотя бы резать себе салаты. А если директор детского дома попробует установить среди детей дежурство на мытье туалета, проверяющие органы быстро его оштрафуют. Так и выйдут в жизнь юные взрослые, не умеющие самых элементарных вещей. У них часто сложные отношения с собственностью", – отметила днепровский волонтер.

Детям из детских домов дарят много подарков, в то же время в условиях интерната они часто не ощущаются собственностью. В любой момент их может кто-нибудь украсть и сломать. Поэтому подход хозяина к вещи часто такой: лучше сломаю я сам, чем кто-нибудь.

В детдомах издеваются над детьми. Фото "Имена"

Дети не ценят вещи, потому что не прикладывают усилий к тому, чтобы их получить. Подарки, как и государственное снабжение – как хорошая погода: она или есть, или ее нет, и повлиять на это невозможно никак.

Кроме того, многим трудно "наладить отношения" с материальными ценностями и после выхода из интерната. Выпускники довольно часто ударяются в одну из двух крайностей. Одни снова и снова пытаются выпросить у окружающих скидки, льготы и помощь, потому что они сироты, и попрошайничество становится стилем жизни. Когда этот путь упирается в тупик, человек может переступить рамки закона.

Вторая крайность – молча ждать, что все в твоей жизни образуется само собой. Как стало известно, один 22-летний выпускник детского дома умер в больнице от открывшейся язвы желудка. Ему стало больно и плохо, но он не звал на помощь, а ждал, что медики сами догадаются, придут и спасут.

Дети не верят в себя, потому что однажды тот, кто должен был верить в них больше всего на свете, от них отказался. Их ценность как личностей в собственных глазах – нулевая. Потому что тебя бросили, ты оказался не нужен. И никто потом не решился стать главным человеком в твоей жизни.

"Дело в том, что совершенно невозможно в теории объяснить, как любить супруга и растить детей, как не бояться окружающего мира, как планировать в нем свой путь и идти по этому пути. Этому учатся все годы детства и еще несколько лет после, сначала наблюдая, как с этим справляются родители, потом справляясь с их поддержкой.

Невозможно поверить, что ты на самом деле что-то значишь, если никто не решился назвать себя твоей мамой. Детям. Нужна. Семья. Точка", – рассказала Ольга Левченко.

Волонтер сообщила, что опыт других стран показывает, что возможно до минимума снизить их количество, а в оставшихся полностью изменить структуру и условия так, чтобы права детей не нарушались, а их потребности максимально обеспечивались.

"И это не только опыт других стран – есть и в Украине на кого равняться. Более того, в Днепре", – подытожила днепровский волонтер Ольга Левченко.

Дети страдают в интернатных учреждениях. Фото "Известия"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре насчитывается около 100 человек, которые болеют "синдромом Плюшкина". Так, местные жители заполняют свои дома горами мусора и от этого страдают их соседи.