Внутриобластные перевозки открыты! Как выглядит автовокзал Днепра после карантина

В Днепре и области начался второй этап ослабления карантина. Теперь разрешена работа общественного транспорта в обычном режиме, а также запустили внутриобластные перевозки.

OBOZREVATEL покажет, как выглядит автовокзал Днепра после карантина, и расскажет о его дальнейшей работе.

Автовокзал Днепра

Как обстоят дела с работой автовокзалов Днепра и области

С понедельника, 25 мая, сеть автовокзалов Днепропетровской области "Допас", а также автостанция "Левый Берег" в Днепре возобновили свою работу.

На каждом входе автовокзала висят антисептики, в предкассовых зонах нанесены дополнительные полосы дистанции между пассажирами.

На каждом входе автовокзала висят антисептики

Также убраны скамейки, присутствует охрана, кассиры и диспетчеры, которые проинструктированы по поводу недопущения нахождения на территории вокзала и допуска в автобусы лиц без средств индивидуальной защиты.

Охрана на автовокзале контролирует порядок

Сотрудники тщательно дезинфицируют места

Уже стартовали отправления практически всех внутриобластных рейсов: Подгородное, Новомосковск, Павлоград, Межевая, Обуховка, Царичанка, Петриковка, Каменское, Кривой Рог, Ингулец и другие.

Стартовали отправления практически всех внутриобластных рейсов

Администрация автовокзала просит пассажиров по возможности приобретать билеты на свои рейсы онлайн. Отметим, что продажа доступна на сайте www.24bus.com.ua. Этим Вы сэкономите свое время, и не будете лишний раз стоять в очереди на кассе, подвергаясь потенциальному риску.

Жители Днепра соблюдают дистанцию

Людей на автовокзале очень мало

Многие киоски и магазины еще закрыты

Как рассказал OBOZREVATEL глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, на сегодняшний день почти все автовокзалы и автостанции Днепропетровской области открыты:

"На полную мощность они пока что не работают. Сейчас открыты 35-45% кассовых зон. Кассиры продают билеты исключительно при наличии средств индивидуальной защиты", – отметил Тонконогий.

На сегодняшний день более тысячи отправлений, которые осуществлялись до карантина, выполняется около 35-40% почти во всех направлениях. Эксперт подчеркнул, что на данный момент работает около 350 отправлений.

На перроне прибытия маршруток мало, а людей практически нет

85% направлений – это все основные магистральные маршруты, которые на данный момент восстановлены в Днепропетровской области.

"Пока что не восстановили маршруты в дальних селах, где небольшой пассажиропоток. Их планируют восстановить постепенно до конца недели", – добавил специалист.

Когда восстановят все транспортные сообщения

Михаил Тонконогий сообщил, что до конца недели сообщения между городами Днепропетровской области должны полностью восстановить:

"К сожалению, на сегодняшний день в первый пик мы имеем количество проданных билетов – до 18% от общего количества, которое продавалось до карантина. То есть наполненность автобусов очень низкая. Перевозчики ездят на грани убыточности", – рассказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра.

Жители Днепра активно обращаются за дополнительной информацией

Очередей на автовокзале нет

Кассы на международные направления пока что не работают

Водителей в Днепре катастрофически не хватает

На сегодняшний день у предприятий перевозчиков осуществляется "кадровый голод":

"Недостаток кадров до 50%. К сожалению, за период карантина водители нашли себе другие работы. Профессия водителя не такая, за которую держатся. Поэтому водители ищут себе работу в других направлениях", – подчеркнул Тонконогий.

На автовокзале людей практически нет

Наличие средств индивидуальной защиты никто не отменял

Важно! На кассе автовокзала Днепра Вам не продадут билет без маски, а в автобус не пустят без маски и перчаток.

Кроме того, водители имеют право перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест.

Михаил Тонконогий добавил, что некоторые пассажиры агрессивно протестуют насчет средств индивидуальной защиты, но 90-95% соблюдают правила.

Банкоматы и терминалы на автовокзале должны заработать в ближайшее время

Многими услугами автовокзала воспользоваться пока нельзя

Людей очень мало

Некоторые киоски с едой уже открыты

Также на автовокзале заработали парикмахерские

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 21 мая в районе села Крымское Луганской области военный автомобиль попал под минометный обстрел. Один солдат – погиб, а пятеро выживших отправили в больницу имени Мечникова. Стало известно, в каком состоянии бойцы находятся в больнице Днепра и что известно о погибшем.