Главная Новости
25 мая • обновлено в 16:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

София Ковнир
Все статьи автора

Внутриобластные перевозки открыты! Как выглядит автовокзал Днепра после карантина

674
Читать материал на украинском

В Днепре и области начался второй этап ослабления карантина. Теперь разрешена работа общественного транспорта в обычном режиме, а также запустили внутриобластные перевозки.

OBOZREVATEL покажет, как выглядит автовокзал Днепра после карантина, и расскажет о его дальнейшей работе.

Автовокзал Днепра

Автовокзал Днепра

Как обстоят дела с работой автовокзалов Днепра и области

С понедельника, 25 мая, сеть автовокзалов Днепропетровской области "Допас", а также автостанция "Левый Берег" в Днепре возобновили свою работу.

На каждом входе автовокзала висят антисептики, в предкассовых зонах нанесены дополнительные полосы дистанции между пассажирами.

На каждом входе автовокзала висят антисептики

На каждом входе автовокзала висят антисептики

Также убраны скамейки, присутствует охрана, кассиры и диспетчеры, которые проинструктированы по поводу недопущения нахождения на территории вокзала и допуска в автобусы лиц без средств индивидуальной защиты.

Охрана на автовокзале контролирует порядок

Охрана на автовокзале контролирует порядок

Сотрудники тщательно дезинфицируют места

Сотрудники тщательно дезинфицируют места

Уже стартовали отправления практически всех внутриобластных рейсов: Подгородное, Новомосковск, Павлоград, Межевая, Обуховка, Царичанка, Петриковка, Каменское, Кривой Рог, Ингулец и другие.

Стартовали отправления практически всех внутриобластных рейсов

Стартовали отправления практически всех внутриобластных рейсов

Администрация автовокзала просит пассажиров по возможности приобретать билеты на свои рейсы онлайн. Отметим, что продажа доступна на сайте www.24bus.com.ua. Этим Вы сэкономите свое время, и не будете лишний раз стоять в очереди на кассе, подвергаясь потенциальному риску.

Жители Днепра соблюдают дистанцию

Жители Днепра соблюдают дистанцию

Людей на автовокзале очень мало

Людей на автовокзале очень мало

Многие киоски и магазины еще закрыты

Многие киоски и магазины еще закрыты

Как рассказал OBOZREVATEL глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, на сегодняшний день почти все автовокзалы и автостанции Днепропетровской области открыты:

"На полную мощность они пока что не работают. Сейчас открыты 35-45% кассовых зон. Кассиры продают билеты исключительно при наличии средств индивидуальной защиты", – отметил Тонконогий.

На сегодняшний день более тысячи отправлений, которые осуществлялись до карантина, выполняется около 35-40% почти во всех направлениях. Эксперт подчеркнул, что на данный момент работает около 350 отправлений.

На перроне прибытия маршруток мало, а людей практически нет

На перроне прибытия маршруток мало, а людей практически нет

85% направлений – это все основные магистральные маршруты, которые на данный момент восстановлены в Днепропетровской области.

"Пока что не восстановили маршруты в дальних селах, где небольшой пассажиропоток. Их планируют восстановить постепенно до конца недели", – добавил специалист.

Когда восстановят все транспортные сообщения

Михаил Тонконогий сообщил, что до конца недели сообщения между городами Днепропетровской области должны полностью восстановить:

"К сожалению, на сегодняшний день в первый пик мы имеем количество проданных билетов – до 18% от общего количества, которое продавалось до карантина. То есть наполненность автобусов очень низкая. Перевозчики ездят на грани убыточности", – рассказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра.
Жители Днепра активно обращаются за дополнительной информацией

Жители Днепра активно обращаются за дополнительной информацией

Очередей на автовокзале нет

Очередей на автовокзале нет

Кассы на международные направления пока что не работают

Кассы на международные направления пока что не работают

Водителей в Днепре катастрофически не хватает

На сегодняшний день у предприятий перевозчиков осуществляется "кадровый голод":

"Недостаток кадров до 50%. К сожалению, за период карантина водители нашли себе другие работы. Профессия водителя не такая, за которую держатся. Поэтому водители ищут себе работу в других направлениях", – подчеркнул Тонконогий.
На автовокзале людей практически нет

На автовокзале людей практически нет

Наличие средств индивидуальной защиты никто не отменял

Важно! На кассе автовокзала Днепра Вам не продадут билет без маски, а в автобус не пустят без маски и перчаток.

Кроме того, водители имеют право перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест.

Михаил Тонконогий добавил, что некоторые пассажиры агрессивно протестуют насчет средств индивидуальной защиты, но 90-95% соблюдают правила.

Банкоматы и терминалы на автовокзале должны заработать в ближайшее время

Банкоматы и терминалы на автовокзале должны заработать в ближайшее время

Многими услугами автовокзала воспользоваться пока нельзя

Многими услугами автовокзала воспользоваться пока нельзя

Людей очень мало

Людей очень мало

Некоторые киоски с едой уже открыты

Некоторые киоски с едой уже открыты

Также на автовокзале заработали парикмахерские

Также на автовокзале заработали парикмахерские

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 21 мая в районе села Крымское Луганской области военный автомобиль попал под минометный обстрел. Один солдат – погиб, а пятеро выживших отправили в больницу имени Мечникова. Стало известно, в каком состоянии бойцы находятся в больнице Днепра и что известно о погибшем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
София Ковнир
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
автобус транспорт маршрутка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Днепр в деталях

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги