ВИЧ - не приговор: днепрянки рассказали, как живут с инфекцией

Они работают, занимаются творчеством и мечтают. Люди с ВИЧ живут так же, как и без него. Вот только жизнь ценят и чувствуют с двойной силой.

Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

Как в Днепре живут женщины с ВИЧ

Нам удалось тепло пообщаться с представительницами благотворительного фонда "Позитивные женщины" в Днепре, которые поделились своими историями.

Людмила Коломоец, Татьяна Павлова и Анна Пономарева

Руководитель организации "БО "Позитивные женщины" Людмила Коломоец узнала о своем позитивном ВИЧ-статусе еще в 1996 году, когда такой мощной терапии для поддержания жизнеспособности организма еще не существовало.

"Мало кто готов говорить о своем ВИЧ-статусе, ведь на сегодня все еще существует определенная стигма дискриминации. Главная задача нашей благотворительной организации – это защита прав женщин. Женщина с ВИЧ более уязвима к инфекции по физиологическим особенностям, ведь она - сторона принимающая. Мы выбираем подход к каждой, кто обращается к нам за помощью", - рассказала Людмила Коломоец.

Вирус Иммунодефицита Человека - это вирус, который живет в организме. Внутри человеческого организма вирус атакует клетки (CD4-клетки), которые помогают нам оставаться здоровыми. Человек, в крови которого живет ВИЧ, является ВИЧ-положительным.

"Наша организация защищает права женщин с ВИЧ-инфекцией, которых коснулись проблемы, связанные с насилием. У нас на базе фонда есть шелтер, куда может обратиться абсолютно любая женщина (независимо от наличия или отсутствия ВИЧ-статуса)", - акцентирует Людмила Коломоец.

Людмила узнала о своем позитивном ВИЧ-статусе в 1996 году

С какими историями в шелтер попадают ВИЧ-позитивные жительницы Днепра

В приют попадают с разными историями. Женщины с ВИЧ часто страдают от домашнего насилия, но главное условие для пребывания в шелтере - прием терапии.

"Как-то раз к нам пришла женщина с ВИЧ-статусом, муж у нее был отрицательный. Муж давал ей возможность проводить время за компьютером один раз в неделю и ставил пароль. Отобрал у нее карточку с выплатами на ребенка, ко всему прочему – наша героиня истории была беременна вторым ребенком. Грянул гром тогда, когда она родила: муж с матерью решили избавиться от нее и просто выгнал на улицу холодной зимней ночью. Она прибежала к нам в шелтер в одних тапках и с побоями. Это была ужасная история. Хорошая женщина, отличная мать. Над ней издевались, угрожали, она жила впроголодь. Сложными путями ей удалось вернуть своих детей, ведь бывший муж просто не давал общаться".

И таких историй - сотни по всей стране, о которых говорить не хотят.

"Еще один был случай, когда в дискордантной паре (когда один партнер с положительным ВИЧ-статусом, а второй - с отрицательным) мужчина решил отобрать у женщины троих общих детей. Он пошел к невропатологу и самостоятельно, без ее присутствия, попросил направление к психиатру. Врач, не видя пациентки, со слов мужа выдал направление к специалисту, прописывая в направлении страшный диагноз, который лишает женщины права воспитывать детей. Мы долго решали вопрос, даже писали письмо в Хельсинский союз по правам человека".

Каждый человек, узнавая о статусе, испытывает шок:

"Мне в 1996 году сообщили в ВИЧ-статусе с совершенно каменным лицом. Первое, что я начала делать - это считала годы. Сколько мне еще нужно жить, чтобы воспитать дочь? Давали до 5 лет. А мне не подходит! Надо 9 лет! Хотя нет, хотя бы 12…врач была в шоке - 12 так 12. Кстати, ровно через 12 лет у меня пошел обвал клеток, и я начала принимать терапию. А тогда был страх, лекарства не было. Сегодня есть возможность жить и это - самое главное. А тогда было впечатление, что ты живешь и упираешься в потолок, ведь любой день мог стать последним", - вспоминает Людмила Коломоец.

Некоторые проходят долгий путь, прежде чем признаться самой себе в том, что ВИЧ ворвался в их жизнь:

"Я узнала о ВИЧ, когда попала в больницу с внематочной беременностью. Была большая кровопотеря и разрыв трубы. Кроме того, что я потеряла ребенка - меня ошарашили новостью об инфекции. Откуда? Кто? В голове не укладывалось. Брали анализ, сказали, что он "сомнительный". Был шок, ведь ровно за год до этого я попадала в больницу, брали анализ, и он был отрицательный. Кроме того, на тот момент мы с мужем жили вместе уже 2 года и партнеров я не меняла. Тогда я уговорила себя, что это ошибка и жила дальше", - рассказала Анна Пономарева, которая узнала о своем ВИЧ-позитивном статусе в 2006 году.

Анна Пономарева

Но жизнь вносит свои коррективы:

"Первая мысль - я с этим жить не буду. Вот долечусь - и прыгну с балкона (смеется). Чтобы выйти на работу было обязательное условие - встать в СПИД-центре на учет. Я это сделала, но больше в СПИД-центр не ходила, ведь уговорила себя, что это все огромная ошибка. Так я прожила еще 2 года без терапии. Но потом опять попала в больницу с внематочной беременностью. Был скандал с врачом, ведь она спасала мою жизнь и была по уши в моей крови, а я даже не предупредила о ВИЧ. Я могла заразить человека и это – самое страшное. Но я упрямо ушла из больницы и снова не признавала свой позитивный статус. Позже у меня была молочница на постоянной основе, и она не лечилась, могла также по 4 раза в год болеть тяжелой формой бронхита - и я ДО СИХ ПОР НЕ СВЯЗЫВАЛА ЭТО С ВИЧ. Организм начал разрушаться. Спустя 5 лет от момента постановки диагноза я попала в больницу с туберкулезом и тогда я поняла, что так я умру. При чем - совсем скоро. Я начала пить терапию, иначе меня бы вынесли ногами вперед. Была депрессия, я развелась с мужем. Но со мной работали специалисты и я начала жизнь с чистого листа", - вспоминает Анна Пономарева.

Как с ВИЧ-позитивными работают психологи Днепра

"У ВИЧ-позитивных женщин огромная сила воли. Для многих признать свой статус - в принципе практически нереально, а они живут, работают, воспитывают детей, путешествуют. Одним словом – переступают через страх и боль и живут. Важно понимать, что никто из нас не имеет никаких гарантий и никто не застрахован. Существует стереотип, что все, у кого ВИЧ – это наркоманы и женщины легкого поведения. Но это не так. Много обеспеченных, умных, успешных людей узнают о своем статусе ВИЧ. Много тех, кто узнает о вирусе будучи в длительном браке с одним человеком. Случаи все разные", - рассказал психолог-сексолог Татьяна Павлова.

Психологи учат женщин тому, что жизнь не заканчивается, а продолжается в новом ритме:

"Женщины приходят в организацию на группу, работают, рисуют, танцуют и учатся видеть жизнь с другой стороны. Мы вместе учимся получать удовольствие от каждого нового дня, ставим цели, выполняем задачи. Здесь девочки плачут и страдают только на начальном этапе. Позже – собирают весь опыт и идут дальше", - добавляет Татьяна Павлова.

Татьяна Павлова подходит к работе с ВИЧ-позитивными с большой ответственностью

Существует ли дефицит лекарства в Днепре

Важно понимать, что ВИЧ и СПИД - это не одно и то же. С ВИЧ люди могут жить очень и очень долго, и он не перейдет в стадию СПИДа. До того, как появились лекарства против ВИЧ, ВИЧ-позитивные люди быстро заболевали и многие умирали, так как их иммунная система не работала.

"Много женщин о своем статусе узнают во время беременности. Это очень большой процент выявления. И еще один огромный акцент: ВИЧ начал молодеть. Это означает, что заражаться инфекцией стали люди более молодого возраста".

Благодаря ученым, мир уже в состоянии эффективно контролировать ВИЧ при помощи антиретровирусных препаратов. Антиретровирусная терапия нацелена на предотвращение роста вируса в организме. Препараты останавливают уничтожение вирусом CD4-клеток ("белых солдат"), тем самым позволяя иммунной системе восстанавливаться. В ситуации, когда вирус полностью блокирован, формирование новых вирусных частиц маловероятно. Именно поэтому при приеме терапии люди с ВИЧ проживают долгую жизнь ровно также, как и без инфекции. Главное - поддерживать организм.

"В Днепре таблетками обеспечивают бесплатно, они хорошего качества и в большом количестве. Если не подходит одна терапия - ее можно сменить на другую", - добавила Людмила Коломоец.

ВИЧ - не приговор

Факты о ВИЧ, которые должен знать каждый

- ВИЧ не может жить вне организма более одной минуты;

- На сегодняшний день ВИЧ рассматривают как хроническое заболевание, а это значит, что если ты принимаешь свои лекарства как положено и ведешь здоровый образ жизни - ты можешь жить долго;

- ВИЧ и СПИД - разные вещи;

- Ты не можешь инфицироваться ВИЧ через поцелуи, объятия, общую посуду, туалет и ванную;

- Если у тебя ВИЧ, то это не значит, что у твоего ребенка тоже будет ВИЧ.

Живи здорово. Днепр

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Не забывайте сдавать вовремя все необходимые анализы на наличие болезней и вирусов. Будьте здоровы, берегите себя и партнера, а также обязательно предохраняйтесь. Ваше будущее - в ваших руках.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что впервые за десятки лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ.

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