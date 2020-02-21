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21 февраля • обновлено в 18:02
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Яна Коваль

Весенние тренды: что будет модно в Днепре

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Настоящие модницы Днепра уже во всеоружии: подготовка к новому сезону подходит к концу.

Если вы еще не успели обновить свой гардероб – OBOZREVATEL расскажет, что модно в новом сезоне.

Что будет модно в Днепре: весна-2020

Что будет модно в Днепре: весна-2020

pinterest

Модные цвета весны и лета 2020 выглядят ярко, свежо, но при этом немного знакомо, напоминая нам красочные и оптимистичные 80-е. По мнению Института цвета Пантон, эта палитра отражает нашу мечту о стабильности и индивидуальности, сохранению традиций и обновлению классики. Какие тренды принесет весна в город – поделилась днепровский модельер-дизайнер Катя Голуб.

Тренд №1: Синий цвет

Как подметил институт цвета Pantone, который определяет цвета во всем мире, главный цвет 2020 года - классический синий. Этот оттенок способствует снижению тревоги в мире, ставшей бичем современного общества.

Pantone Colours of the Year

Pantone Colours of the Year

woolmarket

"Он трендовый, так как это связано с комфортом, спокойствием и природой. Еще в новом сезоне будут популярными цвета бордо, зеленый (изумруд) и карамель", – поделилась дизайнер.
Цвет 2020 года - синий

Цвет 2020 года - синий

vogue.ua

Актуальные образы

Актуальные образы

vogue.ua

Синий - благородный и глубокий цвет

Синий - благородный и глубокий цвет

elle

Мир моды сделал выбор

Мир моды сделал выбор

vogue.ua

Тренд №2: Объемные свитера

Объемные свитера – это тренд весны 2020 года в комплекте с мини юбкой.

"Такой тренд актуален не первый сезон. Spring/2020 будет удивлять не только симбиозом фактур, но и удобством на гране с женственностью" – акцентирует дизайнер.
Для дам с характером и стилем

Для дам с характером и стилем

marieclaire

Весна - повод ярко заявить о себе

Весна - повод ярко заявить о себе

marieclaire

Девушки рады таким трендам

Девушки рады таким трендам

marieclaire

Тренд №3: Фатиновые юбки

Фатиновые юбки уже успели покорить сердца днепрянок.

По словам дизайнера Кати Голуб, юбки с элементами фатина стильно выглядят с кожаной курткой. Смесь нежного цвета юбки с грубым верхом и классическая обувь – один из самых стильных луков весны.

Фатин - еще один тренд

Фатин - еще один тренд

elle

Дерзость и нежность в одном образе

Дерзость и нежность в одном образе

elle

Никогда не поздно стать женственнее

Никогда не поздно стать женственнее

marieclaire

Тренд №4: Сарафаны со свитером

Сарафаны со свитером под грубую обувь (ботинки, кроссовки) или же наоборот, под классическую обувь на каблуке – один из главных трендов этой весны.

"Не нужно стесняться выделяться среди остальных и комбинировать то, что раньше не совмещалось. Весна 2020 – сезон уверенных в себе", – подвела итоги дизайнер.
Мода на свитера и сарафаны

Мода на свитера и сарафаны

marieclaire

Образ на каждый день

Образ на каждый день

marieclaire

Будь стильной 24\7

Будь стильной 24\7

marieclaire

Тренд №5: Тартан

Традиционный шотландский принт – гордость Соединенного Королевства, которая уже давно проникла на территорию Европы и с завидным постоянством появляется на подиумах других модных столиц. В новом сезоне клетка будет выглядеть стильно как и в total-look, так и при использовании однотонных основ.

Шотландский принт снова актуален

Шотландский принт снова актуален

elle

Тренд №6: Лаванда

Европейским фаворитом на этот раз стала нежная лаванда, причем страсть к разбеленным оттенкам фиалки массово захватила подиумы. Выбирайте тотал-луки, как у Emilia Wickstead, Preen by Thornton Bregazzi и Roland Mouret, или примеряйте на себя сиреневый дозированно, как у Marta Jakubowski и A.W.A.K.E.

Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead

Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead

marieclaire

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Днепре вернуть деньги или обменять товар: права потребителей.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости Стиль Мода
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