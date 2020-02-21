Весенние тренды: что будет модно в Днепре

Настоящие модницы Днепра уже во всеоружии: подготовка к новому сезону подходит к концу.
Если вы еще не успели обновить свой гардероб – OBOZREVATEL расскажет, что модно в новом сезоне.
Что будет модно в Днепре: весна-2020
Модные цвета весны и лета 2020 выглядят ярко, свежо, но при этом немного знакомо, напоминая нам красочные и оптимистичные 80-е. По мнению Института цвета Пантон, эта палитра отражает нашу мечту о стабильности и индивидуальности, сохранению традиций и обновлению классики. Какие тренды принесет весна в город – поделилась днепровский модельер-дизайнер Катя Голуб.
Тренд №1: Синий цвет
Как подметил институт цвета Pantone, который определяет цвета во всем мире, главный цвет 2020 года - классический синий. Этот оттенок способствует снижению тревоги в мире, ставшей бичем современного общества.
Pantone Colours of the Year
woolmarket
"Он трендовый, так как это связано с комфортом, спокойствием и природой. Еще в новом сезоне будут популярными цвета бордо, зеленый (изумруд) и карамель", – поделилась дизайнер.
Цвет 2020 года - синий
vogue.ua
Актуальные образы
vogue.ua
Синий - благородный и глубокий цвет
elle
Мир моды сделал выбор
vogue.ua
Тренд №2: Объемные свитера
Объемные свитера – это тренд весны 2020 года в комплекте с мини юбкой.
"Такой тренд актуален не первый сезон. Spring/2020 будет удивлять не только симбиозом фактур, но и удобством на гране с женственностью" – акцентирует дизайнер.
Для дам с характером и стилем
marieclaire
Весна - повод ярко заявить о себе
marieclaire
Девушки рады таким трендам
marieclaire
Тренд №3: Фатиновые юбки
Фатиновые юбки уже успели покорить сердца днепрянок.
По словам дизайнера Кати Голуб, юбки с элементами фатина стильно выглядят с кожаной курткой. Смесь нежного цвета юбки с грубым верхом и классическая обувь – один из самых стильных луков весны.
Фатин - еще один тренд
elle
Дерзость и нежность в одном образе
elle
Никогда не поздно стать женственнее
marieclaire
Тренд №4: Сарафаны со свитером
Сарафаны со свитером под грубую обувь (ботинки, кроссовки) или же наоборот, под классическую обувь на каблуке – один из главных трендов этой весны.
"Не нужно стесняться выделяться среди остальных и комбинировать то, что раньше не совмещалось. Весна 2020 – сезон уверенных в себе", – подвела итоги дизайнер.
Мода на свитера и сарафаны
marieclaire
Образ на каждый день
marieclaire
Будь стильной 24\7
marieclaire
Тренд №5: Тартан
Традиционный шотландский принт – гордость Соединенного Королевства, которая уже давно проникла на территорию Европы и с завидным постоянством появляется на подиумах других модных столиц. В новом сезоне клетка будет выглядеть стильно как и в total-look, так и при использовании однотонных основ.
Шотландский принт снова актуален
elle
Тренд №6: Лаванда
Европейским фаворитом на этот раз стала нежная лаванда, причем страсть к разбеленным оттенкам фиалки массово захватила подиумы. Выбирайте тотал-луки, как у Emilia Wickstead, Preen by Thornton Bregazzi и Roland Mouret, или примеряйте на себя сиреневый дозированно, как у Marta Jakubowski и A.W.A.K.E.
Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead
marieclaire
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