Весенние болезни у детей: что советуют врачи Днепра

Вместе с потеплением в Днепр приходит благоприятная среда для роста и развития микробов, а запас необходимых витаминов в организме снижается.

О том, как не допустить болезни у детей в весенний период – расскажет OBOZREVATEL.

Весенние болезни: как бороться golos.zp.ua

Как рассказал специалист Днепропетровского центра матери и ребенка им. проф. Руднева Максим Карамушка, самыми "популярными" заболеваниями по-прежнему считаются грипп и простуда. Как правило, ими успевают переболеть многие дети, а то и по несколько раз за весну.

"Часто бывает, что в весенний период у ребенка возникает сочетание самых разных заболеваний. К примеру, ОРВИ провоцирует обострение хронического гайморита, аллергии, гастроэнтерологических заболеваний. Также весной встречаются частые вспышки инфекционного мононуклеоза, гриппа. Это происходит потому, что погодные условия начала весны – это очень благоприятные условия для распространения возбудителей этих заболеваний. Кроме того, для начала весны характерны обострения хронических болезней желудочно-кишечного тракта: гастриты, гастродуодениты, язвы желудка, различные воспалительные заболевания кишечника. И это "подкрепляется" тем, что в организме ребенка образуется сезонный недостаток витаминов, который осложняет лечение" – рассказал врач Максим Карамушка.

Специалист акцентирует, что после зимы в первую очередь страдает иммунитет:

"Причиной частых болезней детей весной является исчерпавшийся за зиму запас прочности иммунитета, который образуется в организме ребенка в течение теплого периода. Кроме того, в зимний период дает о себе знать нехватка солнечного света, который способствует выработке организмом витамина D".

Рекомендации: как уберечь ребенка от болезней весной

По мнению специалиста, главный и проверенный метод – вести здоровый образ жизни. Чтобы ваш ребенок был здоров, нужно:

– соблюдать правила гигиены;

– гулять на свежем воздухе;

– заниматься спортом;

– соблюдать здоровое сбалансированное питание;

– ограничить контакты с инфекционными больными.

Днепровские родители поддерживают точку зрения специалистов. По мнению многодетной мамы Татьяны Ковальчук, в данном вопросе нет никаких секретов:

"Проветривайте помещение несколько раз в день и следите, чтобы дети придерживались режима сна. Важный момент – меньше гаджетов и больше прогулок. Конечно же, важно минимизировать посещение общественных мест, ведь есть риск подхватить вирусную инфекцию. Усиленное витаминизированное питание: цитрусовые, яблоки, мед – как можно больше зеленых овощей и фруктов. При соблюдении этих правил – ваши дети будут здоровы круглый год", – акцентирует жительница Днепра.

Прогулки на свежем воздухе - залог здоровья akzent

Здоровье детей: три главных правила

1. У детей, как и у взрослых, весной нередко обостряются хронические заболевания. Даже если ребенок хорошо себя чувствует, весенняя консультация со специалистом обязательна.

2. В межсезонье необходим прием поливитаминов: месячный курс, затем на неделю перерыв – и по новой до самого лета. Подбирайте препараты только со специалистом и соответствующие возрасту ребенка – в них подобраны оптимальные состав компонентов и дозировка.

3. Весной особенно опасно "раскачивать" биоритмы, это ослабляет иммунитет. Постарайтесь добиться, чтобы ребенок ложился спать и вставал в одно и то же время, ел "по расписанию", гулял ежедневно не менее двух часов.

Куда обращаться в Днепре, если заболел ребенок

В Днепре достаточно медицинских учреждений, в которых готовы оказать помощь любому ребенку:

Больницы:

Днепропетровская областная детская клиническая больница, ул. Космическая, 13. Телефон: (056) 713-71-00;

Городская детская клиническая больница №1, Слобожанский проспект, 29а. Телефон: (056) 760-05-93;

Городская детская клиническая больница №2, ул. Свердлова, 29. Телефон: (056) 373-65-28;

Городская детская клиническая больница №3 им. проф. Руднева, пр. Пушкина, 26. Телефон: (0562) 33-83-37;

Городская детская клиническая больница №5, ул. Акинфиева,5. Телефон: (056) 246-13-74;

Городская детская клиническая больница №6, ул. Караваева, 68. Телефон: (056) 760-51-00.

Поликлиники:

Поликлиника №2 детской горбольницы №1 ул. Саранская, 12;

Поликлиника №3 детской горбольницы №1 ул. С. Ковалевской, 53;

Поликлиника №4 детской горбольницы №1 ул. Березинская, 25;

Поликлиника №5 детской горбольницы №1 ул. Широкая, 222;

Поликлиника №6 детской горбольницы №1 ул. Беляева, 4;

Поликлиника №1 детской горбольницы №3 пр. Пушкина, 26;

Поликлиника №1 детской горбольницы №5 ул. Шевченко, 6/А;

Поликлиника №1 детской горбольницы №5 ул. Космическая, 1;

Поликлиника №2 детской горбольницы №5 бульвар Славы, 52;

Поликлиника №3 детской горбольницы №6, филиал ул. Янтарная, 81;

Детская поликлиника горбольницы №6 ул. С.Ковалевской, 53/А;

Поликлиника №1 детской горбольницы №6 ул. Караева, 68;

Поликлиника №2 детской горбольницы №6 ж/м Западный, ул. Буденного, 12;

Поликлиника №2 детской горбольницы №6, филиал ул. Косиора, 31/А;

Поликлиника №4 детской горбольницы №6 ж/м Красный Камень, 10;

Поликлиника №4 детской горбольницы №6, филиал ул. Фестивальная, 1;

Поликлиника №5 детской горбольницы №6, филиал ул. Мониторная, 10;

Детская поликлиника №3 горбольницы №6 ул. Березинская, 18;

Детская поликлиника №4 горбольницы №6 пер. Фестивальный, 1.

Филиалы поликлиник:

Филиал поликлиники №1 детской больницы №3 ул. Орловская, 41;

Филиал поликлиники №1 детской больницы №3 ул. Зональная, 4;

Филиал поликлиники №1 детской больницы №3 ул. Татарская, 54.

В непредвиденных ситуациях - звоните в 103.

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