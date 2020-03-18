Весеннее обострение: в Днепре сжигают мусор и отравляют горожан

Ежегодно весна в Днепре начинается с того, что жители частных секторов сжигают сухую траву. Теплая погода приводит к повышению класса пожароопасности.

О том, почему это опасно и какая альтернатива утилизации мусора более эффективна – расскажет OBOZREVATEL.

Сжигание сухой травы в Днепре: чем это опасно ГСЧС в Днепропетровской области

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области, за последние два дня в Днепре и области было зафиксировано 80 пожаров, из которых – 46 возгораний в экосистемах (горели мусор и трава).

Спасатели акцентируют: не сжигайте мусор и траву! ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра акцентируют: не сжигайте сухую растительность, не бросайте непогашенные окурки. Пожары в экосистемах могут перекинуться на жилой сектор, а также спровоцировать лесные пожары. Кроме угрозы расширения пожара важно помнить, что дым от костра негативно влияет на организм детей и взрослых.

"Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Горение травы быстро распространяется, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Также стоит помнить, что во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, которые отравляют окружающую среду", – акцентируют в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Костры опасны для жизни

На улице Передовой сегодня такая картина у каждого второго дома

Дым опасен для здоровья Facebook: Березановка - мой райончик

Окружающая среда страдает от таких методов Facebook: Березановка - мой райончик

Жители Днепра также не в восторге от густого дыма. Подавляющее количество костров фиксируют у частных домов по Донецкому шоссе, улице Передовой и на окраинах Днепра. В социальных сетях многие жалуются на то, что дышать в частых секторах невозможно: дым заполнил все окружающее пространство. На днях очередной пожар произошел в Диевке:

"Огонь из-за сильного ветра распространился на большой площади. Пламя уже было у ворот местных жителей. До дома оставалось всего метров 30. Есть и те, домовладения которых пострадали от пламени. У мужчины обгорел забор, расплавился пластик на жилом доме, обгорели стены. Сами такой пожар потушить местные жители не могли. Только пожарные смогли справиться с пламенем", – сообщают местные жители в социальных сетях.

Пострадать могут даже дома и люди Facebook: Реальный Днепр

Дым окутывает всю ближайшую территорию Facebook: Реальный Днепр

Дышать абсолютно нечем Facebook: Реальный Днепр

Благодаря спасателям, пожар ликвидирован Facebook: Реальный Днепр

Сухая растительность: как правильно утилизировать

Существуют более экологически безопасные и полезные способы переработки сухих растений:

сбор остатков, веток и других органических отходов с территории в большие кучи;

заказ услуг компаний, которые занимаются утилизацией отходов;

вывоз травы с территории участка, размещение остатков на полигонах или в компостных ямах.

Сухие растения могут стать полезным источником удобрения для почвы. Часть отходов, а именно ветки, остатки пищи, опавшую листву, скошенную траву, сорняки и прочее разлагающееся органическое сырье, а также бумагу и картон можно использовать для получения компоста. Это, пожалуй, лучший способ утилизации пищевых и растительных отходов. Таким способом вы не только будете избавляться от немалой доли мусора, но и получите отличные готовые удобрения.

Вот так около многоэтажек в Днепре убирают сухую траву, мусор и листья

После - мусор вывозят

Напомним, согласно статье 152 Административного кодекса Украины, за сжигание мусора на жилых территориях предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то сжигает мусор или сухую траву – обращайтесь в "102". Если вы заметили, что пожар разгорается, попробуйте потушить подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой. Если же не удается справиться самостоятельно – срочно звоните в Службу спасения по номеру 101.

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