Вакцинация взрослых жителей Днепра: список прививок и их стоимость

Чтобы улучшить свой иммунитет и быть здоровым, вакцинироваться необходимо не только в детстве, но и в сознательном возрасте.

OBOZREVATEL расскажет, какие прививки нужно сделать жителям Днепра в обязательно порядке, и какая их стоимость.

Вакцинация взрослых жителей Днепра Центр "Фортис"

Обязательные прививки

Жителям Днепра обязательно необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет.

Поэтому каждые 10 лет Вы обязаны делать плановые прививки против дифтерии и столбняка.

Отметим, что в государственных больницах эти прививки делают бесплатно.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки.

Если в детстве Вы не вакцинировались от дифтерии и столбняка, то необходимо получить три дозы вакцины АДС-М:

Первая доза;

Вторая доза – через месяц;

Третья доза – через шесть месяцев.

В Днепре и области есть бесплатная и качественная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, которую применяют для взрослых.

Если же Вы не доверяете государственным больницам, то прививку против дифтерии и столбняка могут сделать в частных клиниках. В Днепре стоимость прививки зависит от вида вакцины. Цена стандартной вакцины АДС-М против дифтерии и столбняка – около 350 гривен.

Стоимость вакцины против дифтерии, столбняка и других заболеваний варьируется от 1400 до 1900 гривен.

Вакцинация взрослых жителей Днепра LIGA.net

Прививки, пропущенные в детстве

Если в детстве Вы не были привиты от кори, краснухи и паротита, то это необходимо сделать в сознательном возрасте.

Вакцины КПК защищают от кори, краснухи и паротита на всю жизнь. Ревакцинация не нужна в том случае, если Вам сделали такую прививку в детстве.

Для начала нужно проверить наличие иммунитета от кори, краснухи и паротита. Это можно сделать с помощью лабораторных анализов.

Перед вакцинацией врач направит сдать анализы (на выявление IgG к вирусу или других). Это быстрый и простой способ выяснить, нужна вакцинация или нет.

Взрослым необходимо ввести одну дозу вакцины КПК, но для наилучшей защиты - вторую дозу через месяц.

В Минздравоохранения сообщают, что данная вакцина является живой вакциной, поэтому ее можно делать во время беременности. Прививки КПК, проведенные во время беременности случайно, например, когда женщина не знала, что беременна, не является показанием к аборту.

Отметим, вакцины КПК являются бесплатными для детей и взрослых из групп риска: медиков, педагогов, студентов, военных, участников ООС. Остальные взрослые могут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и сделать прививки в медицинском государственном учреждении.

Жители Днепра также могут вакцинироваться в частных клиниках. Стоимость вакцины варьируется от 750 до 900 гривен.

Вакцинация взрослых жителей Днепра Interfax.by

Прививка от гепатита B

Вакцинация против гепатита В защищает человека от таких опасных заболеваний как цирроз и рак печени. В Днепре детям сделать эту прививку могут бесплатно, а вот взрослых придется приобрести вакцину за свой счет.

Для начала следует обратиться к врачу, пройти обследование и при необходимости лабораторные исследования, которые помогут выяснить, делали ли Вам прививку от гепатита В.

Схему вакцинации и дозирования подбирает врач (в зависимости от возраста и медицинской истории пациента).

Кроме этого, врач объяснит, где в Днепре можно приобрести вакцину, как ее хранить до проведения прививки и проведет вакцинацию.

В Днепре вакцина от гепатита В обойдется в 400-450 гривен.

Вакцинация взрослых жителей Днепра "Виком"

Рекомендованные прививки

В Министерстве здравоохранения Украины рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа. Для наилучшей защиты вакцинироваться желательно до начала циркуляции вируса гриппа. Защитные антитела в привитом человеке вырабатываются в течение двух недель - минимум 7 дней.

По данным департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА, количество больных гриппом выросло на 44% – к врачам обратились более 26,5 тысяч жителей области. Большинство из них – дети.

Для жителей Днепра доступны две вакцины от гриппа - "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция).

Стоимость "Джиси Флю" - около 2 тысяч гривен, а "Ваксигрип Тетра" - от 300 до 450 гривен. Если в аптеках нет нужных вакцин, то их можно заказать.

Вакцинация взрослых жителей Днепра Народна правда

Прививка против вируса папилломы

Папилломавирус чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки.

Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

Стоимость такой вакцины в Днепре – 1000-1400 гривен.

Прививка против гепатита А

Вакцинацию от гепатита А стоит сделать, если Вы путешествуете в страны, где он распространен (Африка, Азия, Южная Америка).

Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

Цена вакцины в Днепре колеблется от 1100 до 1300 гривен.

Вакцинация взрослых жителей Днепра Кајгана

Как узнать, есть ли вакцина в Днепре

Информацию о наличии необходимой вакцины в Днепре и области можно проверить в соответствующей таблице.

Вакцины, которые входят в календарь прививок, по соглашению с Минздравом за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН.

Затем Минздравоохранения Украины передает закупленные вакцины департаментам здравоохранения областей, а те в свою очередь - государственным медицинским учреждениям, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно.

Календарь прививок moz.gov.ua

Как вакцинироваться в Днепре

Для вакцинации следует записаться на прием к своему семейному врачу, с которым Вы подписали декларацию.

Во время консультации Вы можете задать врачу все вопросы, которые Вас интересуют о вакцинации: возможные реакции организма, процедуру прививки или о вакцинах. Также расскажите о нынешнем состоянии здоровья, и есть ли у Вас аллергические реакции.

После консультации подпишите информированное согласие, получите направление на прививку и вакцинируйтесь.

Если врач отказывает в вакцинации, или говорит, что бесплатных вакцин нет, Вы можете обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины по телефону 1677 и сообщить, что Вам препятствуют в реализации Вашего права на бесплатную вакцинацию.

Вакцинация взрослых жителей Днепра Новий день

Как сообщал OBOZREVATEL, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. В Днепре есть смертельный случай.

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