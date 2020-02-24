Вакцинация детей в Днепре: необходимые прививки и их стоимость

Маленьким жителям Днепра с детства рекомендуют сделать все необходимые прививки, чтобы в будущем избежать опасных заболеваний.
OBOZREVATEL составил список нужных вакцин для детей и расскажет, во сколько это обойдется в Днепре.
Вакцинация детей в Днепре
Газета.Ру
Календарь необходимых прививок для детей
В первый день рождения ребенка – вакцина против гепатита В;
3-5 день после рождения – БЦЖ (туберкулез);
Первый месяц – вакцина против гепатита В;
Второй месяц – вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции;
Четвертый месяц – АКДС, вакцина против полиомиелита, гемофильной инфекции;
Шестой месяц – вакцина против гепатита В, АКДС, полиомиелита;
12 месяц – вакцина против кори, краснухи, паротита (КПК), гемофильной инфекции;
18 месяц – вакцина против полиомиелита, АКДС;
Шесть лет – вакцина против дифтерии, столбняка, полиомиелита и КПК;
Семь лет – БЦЖ (туберкулез);
14 лет – вакцина против полиомиелита;
16 лет – вакцина против дифтерии и столбняка.
Календарь прививок
moz.gov.ua
Бесплатные вакцины в Днепре
Бесплатно вакцинироваться могут все дети до 18 лет и дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы.
В Днепре для вакцинации следует обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. В коммунальных медучреждениях можно сделать бесплатные прививки от десяти инфекционных заболеваний:
Гепатит В;
Туберкулез;
Корь, паротит, краснуха;
Коклюш, дифтерия и столбняк;
Полиомиелит;
Гемофильная инфекция.
Страны, в которых закупают вакцины
moz.gov.ua
Стоимость платных вакцин для детей в Днепре
Вакцинировать ребенка можно и в частных медицинских учреждениях или же у врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Посмотреть перечень учреждений можно здесь.
Скриншот
Так, в частных клиниках могут сделать комплексную вакцинацию. Цена зависит от производителя.
АДС-м (против дифтерии и столбняка) – средняя стоимость 350 гривен;
Против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и гемофильной инфекции – средняя стоимость 1300 гривен;
Против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В – средняя стоимость 2500 гривен;
Против дифтерии, коклюша и столбняка – средняя стоимость 1500 гривен;
Против сывороточного гепатита В – средняя стоимость 600 гривен;
Против гемофильной инфекции – средняя стоимость 800 гривен;
Туберкулиновая проба (реакция манту) – средняя стоимость 500 гривен.
Кроме этого, можно вакцинироваться от ротавирусной инфекции. Это Вам обойдется около 1 тысячи гривен. Отметим, что прививка от ротавирусной инфекции не является обязательной.
Также в Днепре есть возможность вакцинировать ребенка от ветряной оспы (ветрянка). Стоимость такой прививки – около 1500 гривен.
Гепатит А – это заболевание печени. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью. Но вакцинировать ребенка от этой опасной болезни можно. В Днепре стоимость данной прививки составляет 600 гривен.
Заражение вирусом папилломы возможно при первом же половом контакте, и поэтому важно пройти вакцинацию до начала половой активности. Стоимость вакцины против папилломы в Днепре – около 1500 гривен.
Вакцинация детей в Днепре
Евромед Кидс
Как узнать о наличии вакцины в Днепре
Посмотреть список вакцин, которые закупает государство, и проверить остаток вакцин в Днепре и области можно здесь.
Если в Вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины.
Если главный врач не может оказать необходимую информацию, то за помощью обратитесь в Департамент здравоохранения.
Вакцинация детей в Днепре
Клиника Медиком
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие прививки необходимо сделать взрослым жителям Днепра. Также стало известно, во сколько обойдутся вакцины.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram