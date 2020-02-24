Вакцинация детей в Днепре: необходимые прививки и их стоимость

Маленьким жителям Днепра с детства рекомендуют сделать все необходимые прививки, чтобы в будущем избежать опасных заболеваний.

OBOZREVATEL составил список нужных вакцин для детей и расскажет, во сколько это обойдется в Днепре.

Вакцинация детей в Днепре Газета.Ру

Календарь необходимых прививок для детей

В первый день рождения ребенка – вакцина против гепатита В;

3-5 день после рождения – БЦЖ (туберкулез);

Первый месяц – вакцина против гепатита В;

Второй месяц – вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции;

Четвертый месяц – АКДС, вакцина против полиомиелита, гемофильной инфекции;

Шестой месяц – вакцина против гепатита В, АКДС, полиомиелита;

12 месяц – вакцина против кори, краснухи, паротита (КПК), гемофильной инфекции;

18 месяц – вакцина против полиомиелита, АКДС;

Шесть лет – вакцина против дифтерии, столбняка, полиомиелита и КПК;

Семь лет – БЦЖ (туберкулез);

14 лет – вакцина против полиомиелита;

16 лет – вакцина против дифтерии и столбняка.

Календарь прививок moz.gov.ua

Бесплатные вакцины в Днепре

Бесплатно вакцинироваться могут все дети до 18 лет и дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы.

В Днепре для вакцинации следует обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. В коммунальных медучреждениях можно сделать бесплатные прививки от десяти инфекционных заболеваний:

Гепатит В;

Туберкулез;

Корь, паротит, краснуха;

Коклюш, дифтерия и столбняк;

Полиомиелит;

Гемофильная инфекция.

Страны, в которых закупают вакцины moz.gov.ua

Стоимость платных вакцин для детей в Днепре

Вакцинировать ребенка можно и в частных медицинских учреждениях или же у врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Посмотреть перечень учреждений можно здесь.

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Так, в частных клиниках могут сделать комплексную вакцинацию. Цена зависит от производителя.

АДС-м (против дифтерии и столбняка) – средняя стоимость 350 гривен;

Против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и гемофильной инфекции – средняя стоимость 1300 гривен;

Против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В – средняя стоимость 2500 гривен;

Против дифтерии, коклюша и столбняка – средняя стоимость 1500 гривен;

Против сывороточного гепатита В – средняя стоимость 600 гривен;

Против гемофильной инфекции – средняя стоимость 800 гривен;

Туберкулиновая проба (реакция манту) – средняя стоимость 500 гривен.

Кроме этого, можно вакцинироваться от ротавирусной инфекции. Это Вам обойдется около 1 тысячи гривен. Отметим, что прививка от ротавирусной инфекции не является обязательной.

Также в Днепре есть возможность вакцинировать ребенка от ветряной оспы (ветрянка). Стоимость такой прививки – около 1500 гривен.

Гепатит А – это заболевание печени. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью. Но вакцинировать ребенка от этой опасной болезни можно. В Днепре стоимость данной прививки составляет 600 гривен.

Заражение вирусом папилломы возможно при первом же половом контакте, и поэтому важно пройти вакцинацию до начала половой активности. Стоимость вакцины против папилломы в Днепре – около 1500 гривен.

Вакцинация детей в Днепре Евромед Кидс

Как узнать о наличии вакцины в Днепре

Посмотреть список вакцин, которые закупает государство, и проверить остаток вакцин в Днепре и области можно здесь.

Если в Вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины.

Если главный врач не может оказать необходимую информацию, то за помощью обратитесь в Департамент здравоохранения.

Вакцинация детей в Днепре Клиника Медиком

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие прививки необходимо сделать взрослым жителям Днепра. Также стало известно, во сколько обойдутся вакцины.

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