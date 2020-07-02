В вузах Днепра резко выросла стоимость обучения: в чем причина
В высших учебных заведениях Днепра резко подняли цены на обучение на контрактной основе. Так, местные жители и абитуриенты в недоумении, в чем причина. Многие предполагают, что такой скачок в цене связан с экономией бюджетных средств.
Почему в вузах Днепра в этом году внезапно выросла стоимость обучения – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
"Хотят сэкономить"
Часто можно услышать жалобы на низкое качество образования и поэтому новость о поднятии цен на обучение многих шокировала.
Так, днепрянин Юрий сообщил, что в этом году вопросы на ВНО оказались очень сложными. По его словам, таким образом, государство хочет сэкономить бюджет:
"Они, наверное, хотят сэкономить, чтобы больше платили по контракту. Тем более что стоимость в этом году подняли почти в два раза", – отметил Юрий.
Многие днепряне согласились с этим и подтвердили, что ВНО в этом году действительно оказалось сложным:
"Математика особенно была сложной", "Выдержки и цитаты из текстов сбивали с толку", – комментируют местные жители.
"Уезжают учиться в другие страны"
Юрий сообщил, что в одном из вузов города стоимость обучения подняли с 20 тысяч до 50 тысяч гривен. Днепрянка Алла отметила, что за такие деньги можно отправиться учиться в европейские страны:
"Например, в Чехии высшее образование бесплатное, только проживание и питание платное. В Польшу и Германию тоже можно попробовать поступить на бесплатной основе. Это все, чтобы молодежь не уезжала", – подчеркнула женщина.
Так, многие абитуриенты, которые хотели получить высшее образование в Украине, из-за тяжелого тестирования поняли, что поступить на бюджет – нелегко. Поэтому сейчас они готовят документы для поступления в другие страны.
Студенты отказываются учиться за такие деньги
Абитуриенты, которые планируют в этом году поступать на бакалавриат и магистратуру, шокированы резким повышением цен на обучение в вузах города.
Студентка Дарья, которая закончила в этом году бакалавриат, хочет поступить на магистратуру. И поэтому девушка прилагает максимум усилий, чтобы попасть на бюджет:
"В моем университете цены на обучение выросли в два раза. К примеру, четыре года стоимость очного обучения на моем факультете составляла 15 тысяч/год. Теперь же будущие студенты будут платить около 29 тысяч/год. Цены на магистратуру также взлетели.
Для меня магистратура за 30 тысяч гривен – очень дорого. К тому же, качество образования оставляет желать лучшего. Правительство наживается на этом. Поэтому всеми силами я пытаюсь пройти на бюджет, но мест очень мало…", – рассказала студентка.
Некоторые студенты, которые закончили бакалавриат, отказались поступать дальше, так как цены на обучение "кусаются". Студент Егор считает, что лучше попробовать в следующем году:
"В этом году я точно знаю, что не напишу тестирование на высокий балл. А учиться на контракте нет возможности. Поэтому я планирую за год хорошо подготовиться, подучить английский язык и в следующем году с новыми силами попробовать поступить на бюджет", – отметил Егор.
Сложное ВНО и мало времени
Многие абитуриенты жалуются, что тестирование в этом году оказалось намного сложнее, чем прошлые года:
"Тест намного сложнее пробного. Мне кажется, даже сложнее за 2019 год. Может для кого-то и легкий, но если пробное многие написали выше 180, то тут все намного хуже, практически у всех", – рассказала выпускница Лиза.
Абитуриент Алина считает, что для заданий такого уровня необходимо давать больше времени:
"Тестов много и они перекрученные…Тексты такие же, но еще и в большом объеме. Выпускники просто не успевают нормально подумать и ответить. Из-за этого многие делают ошибки.
Думаю, это все для того, чтобы как можно больше абитуриентов поступили на контракт и платили огромные суммы за обучение. Нашему государству это выгодно", – подчеркнула девушка.
Стала известна причина подорожания обучения в вузах Днепра
Как рассказала OBOZREVATEL декан экономического факультета в Университете таможенного дела и финансов Виктория Даценко, согласно последнему действию предыдущего состава Кабмина, было принятие Постановления КМУ "О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости":
"В этом постановлении указано, что учреждения высшего образования обязаны устанавливать минимальную стоимость обучения на, так называемые, "популярные" специальности. Таких набралось 38", – сообщила эксперт.
В такие специальности входят "Право", "Культура и искусство", "Гуманитарные науки", "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Архитектура и строительство", "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Сфера обслуживания", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".
Индикативная себестоимость определяется как:
60% в 2020 году;
70% в 2021 году;
80% с 2022 года.
среднего размера расходов на оплату услуг по подготовке одного специалиста на условиях государственного или регионального заказа в учреждении высшего образования в предшествующем календарном году.
По словам Виктории Даценко, теперь высшие учебные заведения лишены законного права на финансовую автономию и самостоятельность:
"Напомню, что из бюджета финансируются только заработная плата и начисления на нее, плата за коммунальные услуги и стипендии. И, кстати, далеко не всем. Итак, инновационное развитие, капитальные ремонты – все это высшие учебные заведения делают сами.
И теперь они вынуждены выставлять цену, которая намного выше возможности населения. Я не буду говорить, что индикатив – это зло, однако, его внедрение несвоевременное!" – добавила Виктория Даценко.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что иногда жители Днепра попадают на уловки врачей, которые требуют оплатить определенные виды медицинской помощи, хотя по закону половину из них должны предоставлять бесплатно. Кроме того, в ответ на оказание помощи недобросовестные медработники могут вымогать "благотворительные" взносы.