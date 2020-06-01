В Центре матери и ребенка открыли отделение неотложной хирургической помощи: подробности

День защиты детей в Днепре ознаменовался позитивным событием: в клиническом медицинском Центре матери и ребенка имени Руднева открыли Отделение неотложной хирургической помощи.

Это первое и единственное подобное отделение в Днепре и области, ведь здесь есть возможность предоставлять комплексную помощь в случае сочетанной патологии. О том, как выглядит отделение и какие медицинские услуги готовы предоставить – расскажет OBOZREVATEL.

В Центре матери и ребенка открыли новое отделение

1 июня, ко Дню защиты детей, в Центре Руднева начинает свою работу новое отделение по оказанию неотложной хирургической помощи детям всех возрастов. Оно войдет в состав недавно открытого крупного хирургического центра, который соответствует новейшим мировым стандартам. Отделение объединяет большое количество направлений: урология, нейрохирургия, кардиохирургия, абдоминальная и пластическая хирургия и другие.

Среди новых направлений – микрохирургия уха и челюстно-лицевая хирургия, а также неотложная стоматологическая помощь.

Как рассказал Главный врач Центра матери и ребенка им. Руднева Игорь Македонский, кроме высококвалифицированных кадров с многолетним опытом работы в различных направлениях детской медицины, после проведенной реконструкции в Центре есть все необходимое оборудование и бытовые условия, отвечающие мировым стандартам современности:

"В хирургическом корпусе Центра матери и ребенка открыто новое приемно-диагностическое отделение по оказанию неотложной хирургической помощи. Это замыкает цикл оказания неотложной помощи детям области и города. Отделение по оказанию неотложной хирургической помощи начинает свою работу на базе мощной хирургической клиники, которая сегодня объединяет большое количество направлений. На базе центра уже оказывается помощь по хирургии новорожденных и недоношенных детей малого веса, пластической абдоминальной хирургии, урологии, нейрохирургии, кардиохирургии, отоларингологии, травматологии, в том числе неотложной травмы, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии уха, малоинвазивной хирургии и многим другим направлениям".

Для маленьких пациентов созданы лучшие условия

Врачи очень приветливы и добры к детям

В Центре матери и ребенка уютно и безопасно

Медицинский персонал вкладывает душу в пациентов

Как акцентировал Игорь Македонский, такие улучшения помогут пациенту с любой патологией не бегать за направлением и высиживать очередь, а получить весь спектр услуг, который на сегодня может оказать неотложная медицина.

"Мы пригласили ведущих специалистов области, что позволяет максимально оперативно проводить лечение и ускорить выздоровление. В новом отделении получить помощь могут пациенты с острым аппендицитом, с болями в животе и конечностях, с гнойными образованиями мягких тканей; дети с травмами лицевой области, неотложные состояния, лор-помощь, паратонзиллярный абсцесс – огромный спектр".

Что важно, открытие отделения неотложной помощи в структуре большого хирургического центра позволяет оказывать комплексную помощь специалистов в случаях сложной сочетанной патологии, что требует командной работы хирургических бригад различного направления в пределах одной операционной. Такая организация работы является воплощением хирургии будущего.

В Центре матери и ребенка работают ведущие специалисты области

Учреждение полностью оснащено

Безопасность - на первом месте

Уборные комнаты у каждой палаты

Операционные в отделении оснащены современными медицинскими устройствами, системой автоматической и непрерывной стерилизации воздуха. Мощное отделение интенсивной терапии позволяет создать все необходимые условия для максимальной безопасности маленьких пациентов во время хирургического вмешательства. На открытие нового отделения неотложной помощи было потрачено порядка 50 000 гривен.

Центр готов оказывать комплексную помощь специалистов в случаях сложной сочетанной патологии

Среди новых направлений - микрохирургия уха и челюстно-лицевая хирургия

У приемного отделения современный дизайн, словно в хорошем отеле. Веселые рисунки на стенах, бытовые условия – все как в лучших больницах Европы. Каждая палата – для маленького пациента и его мамы с папой.

Мама пятилетнего Саши Рудя настроена позитивно:

"После очередной операции наш сын чувствует себя хорошо. Сашеньке вытягивают ножку и это уже третье хирургическое вмешательство. Несмотря на непростую ситуацию, мы благодарны врачам и медперсоналу за высокий уровень подхода, внимательность и заботу".

Саша смело перенес очередную операцию

А вот 13-летний Кирилл попал в больницу недавно, в прошлую пятницу:

"Я прыгал, дурачился и сломал ногу. Мне тут нравится, обо мне заботятся и вкусно кормят. Тут добрые врачи и удобная кровать. Хочу сказать спасибо врачам – они настоящие специалисты".

Кирилл не грустит и рад благоприятной обстановке

Новое отделение работает круглосуточно и в неотложном режиме готово оказывать хирургическую помощь для детей города и области уже сегодня. Центр матери и ребенка имени Руднева – один из крупнейших научно-клинических центров Украины, который занимается проблемами беременности, родов, интенсивной терапии, реанимации, лечения и выхаживания новорожденных, кардиохирургии и нейрохирургии, неотложной травмы и ортопедии, реконструктивно-пластической хирургии у детей, педиатрии и реабилитации.

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