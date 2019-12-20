В саду под Днепром из-за неадекватной бабушки калечатся дети

В новом дошкольном учебном учреждении № 43 "Зоренька" города Каменское бабушка троих детей терроризирует учащихся, родителей и персонал.

Детали истории OBOZREVATEL узнал у Алины Мороз – мамы четырехлетнего Богдана, который стал жертвой ситуации.

В Каменском женщина терроризирует детский сад Алина Мороз

Детский сад открылся недавно – 4 октября 2019 года. Родители были рады новому дошкольному заведению и никак не ожидали, что произойдут такие неприятные ситуации:

"В один прекрасный день бабушка троих внуков по имени Маргарита привела в наш сад детей. Они разного возраста, но по непонятным причинам учатся в одной группе. Младшей внучке нет и трех лет, старшему – шесть. Как оказалось, это уже четвертый по счету детсад, который меняют дети. Мать детей вообще не появляется в саду. По словам родителей, у Маргариты было много конфликтов и в других дошкольных учреждениях, из-за чего детей постоянно переводили", – рассказала Алина Мороз.

По словам мамы дошкольника, все началось с того, что женщина начала вести себя вызывающе и грубо:

"Когда мы приводим своих детей в сад – то передаем в руки воспитателю и уходим по делам. Так делают абсолютно все родители. Но не в случае Маргариты: она в дежурном режиме остается в детсаду на весь день, контактирует с детской посудой, указывает воспитателю, снимает все на телефон, задает нелепые и странные вопросы детям, ведет себя агрессивно по отношению к окружающим. К сожалению, старший ребенок их семейства ведет себя еще более неадекватно", – акцентирует Алина Мороз.

Facebook: ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) Скриншот

Facebook: Алина Мороз Скриншот

По словам мамы одного из детей, старший внук Маргариты оскорбляет младших и угрожает покончить жизнь самоубийством:

"Иван взбирается на высокие полки и прыгает в сторону детей, матерится, плюется. Кроме того, пытается открыть окно и выпрыгнуть, говоря о том, что хочет умереть. А бабушка лишь улыбается и говорит, что ему просто не хватает внимания. Сама же параллельно указывает няням и воспитателям, как нужно вести себя с детьми и не забывает упомянуть, что все дети в группе – дебилы. Мы пытались с ней говорить, даже вызывали полицию, но толку нет", - добавила мама Алина Мороз.

По словам женщины, последняя ситуация стала еще серьезнее и повлекла за собой огромную опасность:

"Из-за этой неуравновешенной особы пострадал мой ребенок – сын Богдан. Пострадал так, что мы сейчас находимся в детской областной больнице на Космической. У ребенка перелом челюсти и сотрясение мозга. А все потому, что Маргарита отвлекла няню своим поведением! Она ходила за детьми во время прогулки, снимала их на телефон и задавала странные вопросы: "а ты веришь в бога?" или "когда ты в последний раз был(а) в церкви"? Пока няня пыталась выгнать эту неадекватную, ей пришлось отвлечься от детей, и мой сын вместе с другим ребенком упал с железной качели. Второй малыш получил ушибы, а мой сын – попал в больницу. Это просто невозможно объяснить словами! Неадекватная, странная, с явными психическими расстройствами! Наш родительский коллектив очень надеется, что на нее кто-то сможет повлиять", – подытожила Алина Мороз.

Алина Мороз акцентирует, что из-за ситуации с ее сыном уже направляется акт в прокуратуру. Кроме того, в процессе подпись коллективной жалобы об исключении данной семьи из детского сада №43.

"Другие садики категорически против принимать их у себя, ведь эту семью знает половина города как неуравновешенных людей", – подытожила Алина Мороз.

В социальной сети Facebook многие жители Каменского поддерживают позицию Алины Мороз. Многие рекомендуют перевести ребенка в другой сад.

Facebook: ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) Скриншот

Facebook: ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) Скриншот

Facebook: ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) Скриншот

Понесет наказание администрация дошкольного учебного учреждения или же Маргарита – станет известно в ближайшее время.

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