В главном университете Днепра преподаватели "тянут деньги" со студентов

В Днепре, как и в Украине в целом, взяточничество является широко распространенной проблемой. И не смотря на то, что власть с каждым годом всё усерднее пытается искоренить коррупцию, с этим вопросом регулярно сталкиваются студенты днепровских ВУЗов.

OBOZREVATEL стало известно, что в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара преподаватели требуют от студентов крупные взятки.

Коррупция в ДНУ

К нам в редакцию обратилась Екатерина (имя изменено по просьбе девушки), студентка факультета украинского и иностранного языка и искусствоведения. Она сообщила, что на кафедре украинского языка любая сессия не обходится без взяток.

Девушка рассказала, что студенты ходят на занятия, вовремя сдают и пишут необходимые работы, но преподавателям это не подходит:

"Когда ты заходишь к нему лично и пытаешься решить эту проблему, то преподаватель быстро пишет на листке сумму и говорит принести сегодня-завтра. Цена зависит от того зачет у тебя или экзамен, а не от знаний студента. Если честно, преподаватель визуально ставит тебе личную оценку и каждому дает разные суммы денег. Если ты все-таки идешь на пересдачу, то цена, соответственно, увеличивается. Самостоятельно могут сдать лишь единицы", – отметила Екатерина.

Цена за зачет на кафедре украинского языка от 800 гривен, а за экзамен - от 1200 гривен.

Так, коррупция в ДНУ продолжается уже много лет.

Еще в апреле 2013 года был задержан заместитель декана экономического факультета, который требовал от студентов взятки в размере до 10 тысяч гривен. Злоумышленник специально "валил" студентов, чтобы те несли ему деньги на 3D печать.

Накануне передачи денег, одна из студенток обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что заместитель декана ВУЗа требует со студентов взятку в размере 6,5 тысяч гривен. Именно столько студенты должны были заплатить преподавателю за сдачу сессии.

1 апреля правоохранители задержали преподавателя во время передачи взятки. После этого следственный отдел открыл уголовное производство.

Задержали за взятку 112 Украина

Кроме этого, в Днепровском национальном университете в 2016 году проводили антикоррупционную кампанию. Как сообщил ректор ДНУ Николай Поляков, в администрацию поступила информация о неправомерной деятельности некоторых преподавателей на экономическом факультете.

Так, недобросовестных преподавателей в университете выявили собственными силами и им объявили выговор. После этого решением Ученого совета ДНУ была расформирована одна из кафедр экономического факультета.

OBOZREVATEL поинтересовался, как в других университетах Днепра работает система сдачи сессии.

Украинский государственный химико-технологический университет:

"У нас никто деньги за экзамены или зачеты не требует. Закрыть сессию возможно своими силами. Преподаватели сами за нами чуть ли не бегают и заставляют все сдать и закрыть. Если честно, когда преподавателям пытаешься предложить деньги, то они "морозятся" и ничего не берут. Поэтому мне очень повезло в этом плане", – студент Игорь.

Днепровский государственный аграрно-экономический университет:

"Если студент ходит на все занятия на протяжении семестра, то сессию можно сдать легко и самому. Но количество посещений у нас маленькое. Цена экзамена - 200 гривен (как бы на фонд кафедры). Но перед этим мы все равно приносим какие-то рефераты. В общем, вся сессия обходится около 3000 гривен", – студент Влад.

Университеты Днепра

Днепровская медицинская академия:

"Учиться тяжело, так как 90% кафедр не дают никакой информации, они абсолютно бесполезны. Многие преподаватели приходят на занятия, но знаний никаких не имеют. В деканате на наши просьбы и жалобы не реагируют, я пыталась исправить эту плачевную ситуацию, но, к сожалению, все без толку. В нашем университете важнее иностранные студенты, которые платят 100 тысяч в год, и именно они получают самых лучших преподавателей. Сессию мы можем сдать сами, главное - учить. Но если вдруг не получается, то "решить" этот вопрос можно без разговоров. Главное знать стоимость вашего вопроса", – студентка Татьяна.

Университет таможенного дела и финансов:

"Экзамены мы сдаем в тестовом режиме на компьютере. Некоторые преподаватели дают дополнительную часть (письменно или устно). Могу сказать, что никто лично взятки не требует. Многие преподаватели пытаются наоборот заставить студента что-то выучить и сдать даже с третьего раза. Некоторые преподаватели берут взятки, но как они говорят - на благо университета (на краску, бумагу и т.д.). Конечно, может что-то и им идет в карман", – студентка Наталья.

Университеты Днепра

Юрист Андрей Верба рассказал, что в случае требования взятки преподавателем студентам следует обращаться в полицию:

"После этого студент разрабатывает всю схему. То есть он подписывается как потерпевший по этому делу, ему цепляют микрофон, дают деньги и он идет к преподавателю, который просит взятку. Затем полиция принимает этого человека и дальше идет расследование", – отметил юрист.

Юрист Андрей Верба Facebook Андрея Вербы

За коррупцию злоумышленнику грозит статья 368 УК Украины (Получение взятки).

"Наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – добавил Верба.

Юрист отметил, что наказание зависит от классификации размера взятки.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу ДНУ. Согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации", ответ на информационный запрос должен быть предоставлен не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса. Время прошло, а информацию мы так и не получили. По сей день остается без ответов, как в Днепровском национальном университете борются с коррупцией и как часто поступают жалобы студентов на преподавателей. OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией и надеется получить ответы на нужные вопросы от пресс-службы ВУЗа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области задержали чиновников и полицейских, которые требовали 500 тысяч долларов взятки.

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