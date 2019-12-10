В Днепропетровской области дети мерзнут в школах и дома

В Софиевском районе школьникам пришлось перейти на дистанционное обучение, а в поселке Гвардейское из-за постоянных поломок и аварий дети часто пропускают занятия и мерзнут дома.

Иногда дети ходят на уроки по 25 минут или же просто приходят взять задание на дом. О том, почему это происходит - расскажет OBOZREVATEL.

В Днепропетровской области дети замерзают без отопления telegraf

Более 9 000 жителей Днепропетровского района в поселках Гвардейское и Черкасское уже несколько месяцев выживают без воды и отопления. Из-за устаревшей системы водоснабжения, которую едва успевают латать коммунальщики, жители Черкасского и Гвардейского имеют постоянные перебои воды. Кроме того, добавилась еще и проблема с отоплением из-за поломки насоса. Водоснабжение есть только в детском саду и школе поселка Гвардейское, но вопрос с отоплением так и не решен. Школу то отапливают по несколько часов в день, то перестают подавать тепло полностью. На сегодня тепло в школе есть, но как акцентируют в ДнепрОГА - неизвестно, сколько это продлится, ведь поломки случаются часто.

Школа в Гвардейском OBOZREVATEL

Несмотря на зимние похолодания, в квартирах Гвардейского отопления нет. Жители городка обогревают свою жилплощадь всеми возможными способами, используя электрообогреватели, теплую многослойную одежду и утепление окон.

Группа "Гвардійська селищна рада" в Facebook Скриншот

Группа "Гвардійська селищна рада" в Facebook Скриншот

Водоснабжение в военном городке восстановили, однако питьевую воду дают по графику. В школе при минусовых температурах холодно. Местные жители недовольны, ведь областные власти еще в конце ноября 2019 года обещали решить вопрос с отоплением в течение недели. Несмотря на то, что отопление жители Гвардейского ожидали в первых числах декабря - зима в их квартирах до сих пор проходит без тепла.

ДнепрОГА

Новости В Украине повысили цены на газ и урезали все субсидии

Из-за отсутствия тепла с самого начала отопительного сезона аналогичная ситуация в двух школах Софиевского района. Вынужденные каникулы продолжаются три недели. Почему произошла такая ситуация объясняют в Софиевской районной раде: деньги на газ, говорят, в бюджете были. Однако, в последний момент, из массовых увольнений в районном отделе образования распался тендерный комитет. И голубое топливо банально не смогли приобрести. А вот в районной администрации, наоборот, обвиняют районный совет. Мол, средств на газ в бюджете не было. За такие задержки просят прощения.

Новости Как в Днепре сэкономить на отоплении в зимний период

Софиевский район 11tv

Учителя греются, как только могут 11tv

В школах Софиевского района обещают, что уже на этой неделе дети вновь начнут ходить на занятия, ведь газ для отопления заведения все же выделили. Однако, только на декабрь. И всего - три тысячи кубов (в три раза меньше, чем нужно для нормального отопления учебного заведения).

11tv

11tv

11tv

Чтобы школы продолжили получать газ с нового года - администрация должна провести еще один тендер. Затянется ли процедура на этот раз - неизвестно. Возможно, дети вновь будут мерзнуть и возвращаться на учебы в домашних условиях. А вот о том, как быть выпускникам и полностью подготовится к вступительным экзаменам - никто не говорит.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Гвардейском людям приходится спать в пуховиках.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!