В Днепре уволился преподаватель, который отказывался вести курс на украинском языке. Видео

Преподаватель Национального технического университета "Днепровская политехника" отказался вести курс на украинском языке и в итоге уволился.

Его имя не уточняется, однако известно, что речь идет о курсе "Ценностные компетентности специалиста". Проректор вуза Юрий Хоменко заявил ТСН, что того не отстраняли.

Скандал произошел после того, как преподаватель отказался общаться на украинском языке по просьбе одной из студенток. Ей сказали писать жалобу, если что-то не устраивает. "Если вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка – одна нация, одни руины, а не Украина", – сказал он (чтобы послушать отрывок из его беседы со студенткой, доскролльте до конца страницы).

Хоменко в свою очередь пояснил, что методические материалы в вузе – на украинском языке. "Он прочитал жалобу, подумал и ушел из университета. Все методические материалы у него были на украинском языке, а что там произошло между ним и студентами – другое дело. Есть разные студенты, у нас 60% контингента – жители Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском. Преподаватели всегда идут на уступки, если нужно", – отметил он.

При этом на странице вуза в Facebook заявили, что их преподаватели не пренебрегают требованиям языкового законодательства, а скандал с профессором они назвали "единичным случаем". Также на основании студенческой жалобы была создана комиссия.

"В конце концов фигурант инцидента подал заявление на увольнение, которую удовлетворили 23 октября. Преподаватели и студенты НТУ "Днепровская политехника" защищали суверенитет Украины в зоне АТО, ООС и активно занимались волонтерством. Мы имеем четкую позицию, молниеносно отреагировали на инцидент и успели закрыть дело", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандал из-за украинского языка произошел в Славянске.

Женщине, которая на украинском языке сделала замечание одной из пассажирок за неправильное ношение маски, устроили травлю. Одной из участниц конфликта оказалась кандидат в депутаты горсовета от партии "Наш край" Валентина Павлова.

В МВД заявили, что пассажиров ждет наказание.