ВНО в Днепре: в каких условиях проходило тестирование

В Днепре с 25 июня стартовало внешнее независимое оценивание и первый экзамен по математике. Все должно проходить по строгим правилам карантина и с их обязательным соблюдением.

Как в Днепре у выпускников проходило тестирование и в каких условиях – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как в Днепре и области будет проходить ВНО

В этом году из-за эпидемии коронавируса внешнее независимое тестирование проходит в более строгих условиях.

Как рассказала начальник управления дошкольного, внешкольного и общего среднего образования облгосадминистрации Валентина Середняя, формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. Единственное отличие – усиленные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Так, на входе будут проводить температурный скрининг. Во время тестирования в аудиториях должно находиться максимум по 15 участников и по два инструктора. Все должны соблюдать безопасную дистанцию ​​в 1,2 м, а помещение следует проветривать и дезинфицировать.

ВНО в Днепре. Фото "Нова Каховка.City"

На данный момент в Днепропетровской области все 144 пункта тестирования обеспечены пирометрами для бесконтактного измерения температуры, дезинфицирующими средствами для обработки помещений и рук, спецодеждой для персонала и медицинскими масками.

Отметим, что ВНО продлится до 17 июля. Результаты основной сессии выпускники получат до 29 июля, а дополнительная сессия начнется 24 июля.

ВНО 2020 в Днепре. Фото "Корреспондент.net"

Кроме того, всех участников ВНО просят быть максимально ответственными и соблюдать все установленные санитарные нормы.

"К пункту тестирования лучше приехать заранее. При входе нужно пройти температурный скрининг, идентификацию. Допускать будут выпускников с температурой не выше 37,2 градуса без симптомов респираторных заболеваний. Если есть патологические особенности, от которых повышается температура, следует взять справку у врача", – прокомментировала Валентина Середняя.

На экзамен с собой ученики должны взять сертификат участника ВНО, паспорт или ID-карту, приглашение-пропуск, две-три ручки с черной пастой, воду в прозрачной бутылке без этикетки и антисептик. К пункту ВНО необходимо прийти в защитной маске. На входе ее нужно выбросить, и затем каждому выдадут новую.

Также следует избегать скоплений и соблюдать социальную дистанцию. Перед началом тестирования нужно помыть руки и обработать антисептиком, и после завершения теста сразу же выйти из здания.

ВНО 2020 в Днепре. Фото "Фіртка"

Что говорят выпускники Днепра о тестировании

Как рассказала OBOZREVATEL выпускница из Днепра Лиза, соблюдения дистанции в учреждении, где она писала тест, не было:

"При входе всем меряли температуру. Маски могли выдать, но у нас в аудитории никто не просил, так как у всех были свои средства защиты", – сообщила выпускница.

По словам Лизы, все выпускники были в масках, а наблюдатели в масках и перчатках. Если кто-то из школьников снимал или спускал маску ниже носа – заставляли надевать.

Выпускница Лиза отметила, что участники были без перчаток, так как за неделю до ВНО разрешили их не надевать на тестирование.

Кроме того, Лиза сообщила, что для большинства ее одноклассников, в том числе, и для нее, ВНО по математике оказалось сложным:

"Тест был намного сложнее пробного. Мне кажется, даже сложнее за 2019 год. Может для кого-то и был легкий, но если пробное многие написали выше 180, то тут все намного хуже, практически у всех", – добавила выпускница из Днепра Лиза.

ВНО в Днепре. Фото "5 канал"

Как сообщил OBOZREVATEL днепровский выпускник Максим, перед входом в учреждение школьников разделяли на разные аудитории, а при входе стояла женщина и раздавала стерильные маски:

Дистанцию соблюдали везде и на каждом шагу, ты даже когда на лестнице идешь, то тебя просят держать дистанцию. Благо все адекватные и никто напролом не лез. В аудитории все сидели в шахматном порядке, расстояние от соседа до тебя было, конечно, не 1,2 метра, но если брать по рядам, то там эта дистанция соблюдалась", – рассказал Максим.

По словам выпускника, все участники были в масках, перчатки надевали по желанию, особых претензий не было.

Кроме того, перед началом тестирования спрашивали насчет здоровья, кому что надо во время экзамена принимать:

"В целом все было спокойно, никто не паниковал, не истерил и никакой серой обстановки не было", – добавил выпускник из Днепра Максим.

Также Максим отметил, что сам тест, если судить по прошлому году, был немного легче, а заданий на производные и интегралы не было вовсе:

"Даже параметр был не такой сложный, как в прошлые года, но вторая часть была немного сложнее обычного", – подчеркнул выпускник.

Проведение ВНО в Днепре. Скриншот

На ВНО в Днепре пускают только в средствах индивидуальной защиты. Скриншот

Также с OBOZREVATEL поделилась впечатлениями от первого такого "непривычного" тестирования учитель Светлана Николаевна:

"Обслуживающий персонал прибыл на пункт тестирования к 9:00. На входе заходили в своих масках, проверяли все необходимые документы. Медперсонал проводил термоскрининг и выдавали маски. Перчатки брали свои, по желанию", – сообщила учитель.

Также перед ВНО проводили совещание с соблюдением карантинных правил – в масках и с дистанцией. Кабинеты были проверены, а каждому участнику выдавалась маска. Кроме того, расстояние между партами соответствовало всем требованиям. В коридорах учреждения находились места с антисептиками для участников и инструкторов.

"В аудиторию участники заходили в масках (для проверки просто приспускали ее с лица), соблюдалась дистанция, паспорт и сертификат сверялись из рук участников. Перчаток у детей не видела. На партах разрешалось кроме документов, воды и ручек иметь запасные маски (участники могли их сменить в любое время) и антисептик. Но антисептиком рекомендовали пользоваться за пределами аудитории (выходя в туалет) во избежании обилия запахов", – отметила Светлана Николаевна.

Учитель подчеркнула, что никаких замечаний или недовольства не слышала:

"Единственное, дети были немного "перепуганные", как по мне, так как не было пробного тестирования. Просто сама процедура им была незнакома", – добавила Светлана Николаевна.

ВНО в Днепре. Фото "lviv1256.com"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что для выпускников из подтопленных паводком районов, которые не смогли добраться к пунктам проведения тестирования, проведут отдельную сессию ВНО. Как стало известно, в Ивано-Франковской области семеро детей не смогли добраться до пункта сдачи теста по математике.