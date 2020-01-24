В Днепре сотрудники автомойки угоняют машины клиентов и разбивают их: подробности

Стало известно, что на одной из автомоек Днепра сотрудник незаконно угнал автомобиль и через время вернул его с повреждениями. Владелица машины в недоумении от сложившейся ситуации, а по словам директора автомойки, он ничего об этом не знает.

OBOZREVATEL выяснял все обстоятельства и о подробностях расскажет далее.

Поврежденная машина advokatsidorov.ru

Елена – владелица поврежденной машины обратилась в днепровскую фирму, чтобы ей доставили данный автомобиль из Америки.

Так, машину привезли в Днепр и отправили на автомойку, после которой транспортное средство было повреждено.

По словам девушки, сотрудники этой автомойки ездят на автомобилях своих клиентов.

28 декабря 2019 года ее транспортное средство находилось на автомойке после химчистки. На предоставленных охраной мойки видео можно увидеть, что сотрудник компании с маленьким ребенком выехал в автомойки в 00:02 на автомобиле девушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что, согласно графику, автомойка работает до 20:00.

Спустя 40 минут мужчина вернул машину на место, но уже с повреждениями бампера, правого заднего крыла и багажника.

Поврежденная машина Фото владелицы автомобиля

Поврежденная машина Фото владелицы автомобиля

Поврежденная машина Фото владелицы автомобиля

Девушка добавила, что на следующий день этот же сотрудник пробрался и украл регистраторы на мойке.

Кроме этого, по словам пострадавшей, сотрудник мойки после случившейся ситуации скрывался и пытался уйти от ответственности. Причиненный ущерб девушке не возместили, а владелец автомойки не комментирует происшествие.

Как рассказала OBOZREVATEL Елена, автомобиль пока без номерных знаков, так как не состоит в базе МВД.

Девушка добавила, что правоохранители по неизвестным причинам не внесли заявление о преступлении в базу ЕРДР по статье "Завладение чужим транспортным средством".

На данный момент Елена через суд пытается добиться того, чтобы заявление внесли в базу по статье, и чтобы виновных привлекли по факту угона и повреждения автомобиля.

Жалоба в суд

Жалоба в суд

Жалоба в суд

OBOZREVATEL связался с владельцем компании, который стал отрицать случившуюся ситуацию, и отметил, что на данной автомойке нет камер видеонаблюдения:

"Первый раз слышу об этом. Но этого физически не может быть, так как автомойка работает с 8:00 до 20:00. На этой мойке нет камер наблюдений", – сказал Григорий, владелец автомойки.

Кроме этого, директор отметил, что, возможно, владелица данного автомобиля просто ошиблась и перепутала мойки, так как в этом районе их много:

"Я думаю, что это недоразумение. Про заявление в полицию я слышу первый раз. Может, это конкуренты хотят избавиться от моей фирмы?", – добавил Григорий.

Спустя несколько минут журналисту OBOZREVATEL перезвонил владелец автомойки и заявил, что понимает, о чем идет речь, но якобы пострадавшая девушка немного все перепутала. Но как на самом деле выглядела ситуация – Григорий так и не смог объяснить. Он только отметил, что виновата во всем фирма, которая доставила девушке машину.

Владелица автомобиля предоставила видео, на котором видно, как неизвестный мужчина с ребенком садится в машину клиентки и уезжает, а через 40 минут возвращает транспортное средство на место.

Сейчас досудебное расследование продолжается и OBOZREVATEL будет следить за развитием ситуации.

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