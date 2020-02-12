В Днепре разгорелся громкий скандал из-за "русского мира" в педколледже

В Днепре разгорелся скандал из-за директора педагогического колледжа, которая боролась с коррупцией и выступала против "сепаратизма".

Так, Кристину Головачеву назначили директором Днепровского педагогического колледжа полтора года назад. За это время она обнаружила в учебном заведении множество финансовых схем предшественников и сломала их.

В Днепре разгорелся громкий скандал из-за "русского мира"

Как сообщила на своей странице в Facebook писательница Лариса Ницой, благодаря Кристине Головачевой прекратились различные поборы в колледже:

"То из бюджета выделяют деньги на замену дверей в колледже, а на эти двери параллельно собирают деньги сначала у 4-курсников, а через год еще раз у 1-курсников. То родители несут взятки за стипендию, в результате стипендиатами были учащиеся с нарисованными оценками, а настоящие умные дети оставались вне стипендий, теряли веру в справедливость и несли это уныние и несправедливость в жизнь", – написала Ницой.

Писательница отметила, что также благодаря Кристине Головачевой педагогический колледж стал ярким островком украинского языка. Кроме этого, директор всегда заботилась об учебном заведении и учащихся:

"Студенты получили новую мебель и ремонты, которых не было 40 лет. Получили бесперебойно воду и электроснабжение, так поменяли электросети, проложенные при царе горохе. Появились новые направления в работе и новые квалификации. В колледже воцарился украинский мир, украинский дух, украинский язык", – рассказала Ницой.

Кристина Головачева Facebook Кристины Головачевой

Так, после реорганизации педагогического колледжа Кристину Головачеву уволили с должности директора.

Приказ об увольнении Кристины Головачевой Facebook Ларисы Ницой

По словам Ницой, председатель реорганизационной комиссии, которая подписала приказ об увольнении – русскоязычная. Поэтому после увольнения директора в коридорах колледжа зазвучала русская речь, которой не было при Кристине Головачевой.

"Вывод: это не просто реорганизация, это так "русский мир" борется с украинской Украиной", – добавила Ницой.

Кристина Головачева Facebook Кристины Головачевой

Кроме этого, экс-директор педколледжа Кристина Головачева не раз открыто выступала против "сепаратизма" в сфере образования города. Так, женщина два года назад устроила пикет возле Днепровского городского совета.

"Как мать ребенка и активист "Украинской общественной громады" хочу, чтобы все преподавание детям велось на украинском языке!", – требовала Головачева.

Пикет против "сепаратизма" gorod.dp.ua

Экс-директор колледжа отметила, что в сфере внешкольного образования кружки и секции ведут практически только на русском языке. А в детсадах – преимущественно обучают на нем же, создавая для детей языковые проблемы в будущем.

Также Головачева добавила, что в некоторых школах учителя исповедуют проросссийские взгляды, восхваляя Сталина и Путина. А самый патриотичный город Украины – Днепр, и поэтому здесь должны быть искоренены все проявления сепаратизма.

Как стало известно, на данный момент временное руководство педагогического колледжа написало письмо в областной совет Днепра о том, чтобы запретить вход в учебное заведение общественным организациям и партиям.

Общественная организация "Движение за общественную справедливость" подавала письмо руководству колледжа о том, чтобы каждую среду вместе с участниками АТО/ООС по соглашению сторон проводить уроки патриотического воспитания.

Но как сообщил председатель организации Геннадий Бутенко, руководство педагогического колледжа отказало во встрече под предлогом, что распустили детей с учений в связи с плохой погодой.

"Это очень смешно, потому что пока мы там находились, то видели много студентов", – отметил Бутенко.

Председатель организации добавил, что если экс-директора колледжа Кристину Головачеву не поддержат, то будущих учителей начнут учить "русскому миру", так как родственник предыдущей директора с позывным "пламя" воевал на стороне ДНР. А по неподтвержденной информации, именно ее проталкивают на должность директора.

Также Бутенко отметил, что все сообщества Днепра и Украины должны знать, что сейчас происходит в городе. И, скорее всего, в ближайшее время планируют организовать акцию в поддержку Кристины Головачевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дипломат Владимир Огризго заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыму. Также он рассказал о том, при каком условии это будет возможно.

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