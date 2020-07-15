В Днепре псевдомастера компьютеров "разводят" людей на крупные деньги: подробности

В Днепре в общественных местах на досках объявлений часто можно увидеть услуги мастеров по обслуживанию компьютеров, которые якобы гарантируют качественный ремонт. Но не всегда эти мастера оказываются высокопрофильными и местные жители попадают на их уловки. В результате запуганные пострадавшие остаются без денег.

Как днепровские псевдомастера обманывают клиентов и выманивают крупные суммы денег – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Озвучили одну сумму – потребовали другую

Как рассказал днепровский мастер Павел, на днях к нему обратился мужчина пожилого возраста, чтобы починить компьютер. Но тогда Павел посоветовал не ремонтировать ПК, так как он был слишком старый, и проще было бы приобрести новую технику.

После этого клиент все же решил отремонтировать компьютер и вызвал на дом "мастеров из сервисного центра". По телефону пенсионеру озвучили цену 300 гривен.

В результате приехали два мастера и чинили технику чуть ли не весь вечер. В итоге пенсионеру выставили счет на 7811 гривен.

Счет на оплату услуг. Фото очевидцев

Счет на оплату услуг. Фото очевидцев

Счет на оплату услуг. Фото очевидцев

Мужчина, конечно же, отказался платить, на что псевдомастера вызвали патрульную полицию:

"Полиция приехала и попросила предоставить договор и акт выполненных работ. Ни того, ни другого у этих мошенников не было. Полицейские уехали, а эти псевдомастера таки вымутили 1000 гривен у пенсионера и уехали, предварительно запугав человека судебными разбирательствами", – сообщил днепрянин Павел.

Павел предупредил всех пользователей компьютеров, чтобы они не велись на объявления, которые висят на подъездах и столбах:

"Много раз уже по телевизору и в газетах говорили, что это мошенники! Не совершайте таких ошибок, берегите свои деньги, нервы и время. Обращайтесь только к проверенным мастерам по ремонту компьютерной техники", – добавил Павел.

В Днепре много подобных объявлений псевдомастеров

От псевдомастеров ПК страдают жители Днепра

Каким образом недобросовестные псевдомастера наживаются на днепрянах

Как рассказал OBOZREVATEL житель Днепра Максим, когда-то он хотел устроиться работать в подобную фирму, но когда узнал, как там обманывают клиентов – отказался.

По его словам, когда звонит клиент и просит переустановить операционную систему – диспетчер озвучивает одну цену. Затем приезжает сисадмин по адресу, переустанавливает Windows (это одна цена), ставит драйвера (как дополнительная услуга), отключает, якобы, ненужные службы, которые замедляют работу Windows. Отметим, что за отключение каждой службы необходимо заплатить дополнительно:

"Установка не лицензионной операционной системы выходит клиенту в стоимость лицензионной Windows, которые продают в специализированных магазинах", – отметил Максим.

Подобные объявления висят на каждом подъезде и столбе

Псевдомастера заманивают пенсионеров скидками

Так же псевдомастера поступают и с настройками роутера. Как сообщил днепрянин, все, что требуется, это подключить витую пару от провайдера в роутер, настроить имя сети и придумать пароль:

"Иногда нужно повозиться с протоколом PPPoE, но это тоже занимает не более 10-15 минут. Эти "мастера" настраивают роутер чуть ли не 2,5 часа и предоставляют чек на сумму, за которую можно было купить два таких новых роутера. В чеке опять же прописывают несуществующие услуги, отключение несуществующих протоколов, служб и т.п.", – рассказал житель Днепра Максим.

Подобное происходит и с чисткой системного блока или ноутбука:

"Тут тоже ничего сложного: разобрал, продул пыль, поменял термопасту, смазал куллеры и все. В итоге чек прилетает на баснословную сумму – около стоимости системного блока. Опять же в чеке указывают несуществующие услуги и т.п.", – подчеркнул Максим.

Специалисты рекомендуют не вестись на подобные уличные объявления

Что делать, если Вы попали на уловки мошенников

По словам юриста Андрея Вербы, в таких случаях потерпевшим необходимо подавать заявление в суд:

"Если среди документов не было акта выполненных работ, то фирма в суде ничего не сможет доказать. То, что они выставили счет, это еще ничего не значит. Счет –это только предложение купить", – отметил юрист.

Он добавил, что это гражданско-правовые отношения, когда предлагают воспользоваться определенной услугой, а человек на это не соглашается:

"Обязать человека покупать что-то в конкретной фирме никто не сможет даже в судебном порядке", – подчеркнул Андрей Верба.

Кроме того, юрист отметил, что в вышеуказанном случае пенсионеру необходимо было вызвать самому патрульную полицию и сообщить им о мошенничестве:

"Если эта фирма подаст заявление в суд, то нужно будет обратиться за помощью к юристу, который однозначно скажет, что у этого дела никаких перспектив не будет. Если бы мужчина отдал технику в сервисный центр, то был бы риск, что фирма удерживала бы имущество. А так как в этой ситуации мастера приехали на дом, что-то сделали и хотели больше заработать на дедушке, то здесь исключительно гражданско-правовые отношения", – сообщил специалист.

Поэтому в данном случае фирма не сможет доказать, что был заключен договор об оказании этих услуг, что они были фактически предоставлены и надлежащего качества.

Также юрист Андрей Верба сообщил, если мастера устанавливают людям не лицензионные операционные системы Windows, то смело можно обращаться в полицию, которая привлечет их к уголовной ответственности за нарушение лицензионных моментов.

Мошенничество. Фото "ugolovka.com"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что оформить без ведома поручительство по кредиту в Днепре может любой человек. Такие махинации проводят в финансовых компаниях, которые выдают быстрые кредиты. Чаще всего поручителей не предупреждают об этом и потом их терроризируют сотрудники компаний или коллекторы.