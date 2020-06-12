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12 июня • обновлено в 16:12
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София Ковнир
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Онлайн-продажа лекарственных препаратов в Днепре: что за это грозит

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В Днепре часто можно встретить объявления в интернете о продаже различных лекарственных препаратов. Но никто не знает, пригодны ли они для использования и не навредят ли здоровью.

Можно ли продавать лекарства в интернете в Днепре – узнавал OBOZREVATEL.

Продажа лекарств в интернете

Продажа лекарств в интернете

pharma.net.ua

Жители Днепра активно продвигают продажу лекарств через интернет

Как стало известно OBOZREVATEL, чаще всего на просторах интернета жители Днепра продают биологически активные добавки, таблетки и чаи для похудения, средства для улучшения потенции, феромоны, гомеопатические и прочие препараты, которые не имеют ничего общего с лекарствами.

По словам врачей, подобные вещества не окажут никакого эффекта, но их прием может быть опасен для Вашего здоровья.

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Как проверить, что лекарства не поддельные

В Министерстве здравоохранения Украины утверждают, что покупать лекарственные препараты нужно только в специально отведенных для этого местах – аптечных учреждениях.

Граждан предупреждают не покупать лекарства в киосках, подземных переходах, в интернете (где указана контактная информация и адрес аптеки) или просто у частных лиц.

В каждой аптеке должна быть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами. Информацию о наличии лицензии, как правило, можно найти в уголке потребителя. Если ее нет – спросите у провизора. Адрес аптеки, указанный в лицензии, должен обязательно совпадать с фактическим.

Продажа лекарств в интернете

Продажа лекарств в интернете

pharma.net.ua

Кроме того, всегда смотрите на упаковку препарата. Она должна быть не поврежденной, не разорванной или примятой. Каждый препарат имеет преимущественно две упаковки: первичную и вторичную.

Первичная упаковка (блистер из фольги, ампула, флакон и др.) непосредственно контактирует с лекарственным препаратом. Вторичная упаковка (чаще картонная коробка) защищает первичную упаковку.

Также нужно обратить внимание на название лекарственного средства, наименования производителя, адрес производителя, лекарственную форму, состав, регистрационный номер и номер серии, срок годности и тому подобное.

Продажа лекарств

Продажа лекарств

Ведомости

Продажа и доставка лекарственных препаратов

Согласно приказу Минздрава №723 от 31.10.2011, в Украине запрещена дистанционная продажа лекарственных средств, а также продажа лекарственных средств почтой и через любые заведения кроме аптечных, кроме случаев отсутствия аптеки или структурного подразделения аптеки в сельской местности.

Также прямо запрещена реклама лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, что соответствует требованиям Закона "О рекламе".

Согласно Закону Украины, осуществлять доставку лекарственных препаратов с помощью почты – запрещено.

Так, в компании "Новая почта" запрещены в пересылке лекарственные препараты, спирт этиловый, высокооктановые добавки примеси, а также любые лекарства, химические соединения, которые добавляются в бензин.

Доставка лекарств

Доставка лекарств

Днепр Оперативный

А вот в "Укрпочте" сообщают, что во время эпидемии коронавируса можно заказывать лекарства, медицинскую технику, витамины, средства гигиены и другие товары онлайн. Затем "Укрпочта" доставит заказ в любой город и село Украины.

"Покупая онлайн, Вы сможете получать лекарства домой, без поездок в аптеки, приобрести медикаменты, которых нет в аптеках возле Вашего дома, заказать лекарства со скидками", – отметили в компании.

Как рассказала OBOZREVATEL спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская, в Днепре пересылка и доставка лекарственных препаратов почтой – запрещена:

"Отправить лекарственный препарат с помощью почты – невозможно. Также в Днепре проводится реализация по таблеткам, которые имеют в составе наркотические вещества", – прокомментировала Старчевская.
Доставка лекарств

Доставка лекарств

Сегодня

Законно ли продавать лекарственные препараты через интернет в Днепре

Как рассказал OBOZREVATEL днепровский адвокат Андрей Верба, продавать лекарственные препараты могут только аптечные учреждения, которые имеют лицензию:

"Без лицензии это делать категорически запрещено. К примеру, если продажи осуществляет частное лицо, то это незаконно, вне зависимости от того через интернет-объявления или другие способы. Есть Лицензионные условия, по которым это запрещено делать", – прокомментировал Верба.

По словам адвоката, торговля лекарственными средствами осуществляется только через аптечные учреждения, и не может осуществляться дистанционно и путем электронной торговли, а также по почте и через любые учреждения, кроме аптечных, и вне их, кроме случаев, предусмотренных Лицензионными условиями.

Отметим, что аптека и ее структурные подразделения, аптечный склад (база) являются учреждениями здравоохранения.

Также Андрей Верба сообщил, что медицинские препараты не подлежат возврату и обмену, поэтому их продажа является незаконной:

"Это незаконная предпринимательская деятельность. Наказание зависит от того, что продавцы сделают. Если осуществляются продажи лекарственных препаратов в больших объемах, то за это грозит уголовная ответственность", – подчеркнул адвокат.
Продажа лекарств в интернете

Продажа лекарств в интернете

НашКиев.UA

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что проводить время на свежем воздухе – всегда полезно. Активный отдых влияет не только на здоровье, но и на восстановление сил и энергии. Стало известно, как в Днепре провести весело и незабываемо время на свежем воздухе.

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Автор
София Ковнир
Тема
Лекарства в Украине
Место
Украина Днепр
Тег
лекарства
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