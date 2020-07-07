Условия, как в детском лагере: бездомных из Днепра заселили в новый соццентр

В Днепре открыли новое отделение социальной помощи, которое помогает людям без определенного места жительства.

Подробнее о том, как выглядит отделение и где его найти – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре есть место, где готовы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В социальном центре на улице Лоцманской не только предоставят крышу над головой, но и накормят ужином, помогут с одеждой и поспособствуют в восстановлении документов.

Социальный центр на Лоцманской

Двери открыты для всех, кому необходима помощь

Места хватит всем

Директор городского центра социальной помощи Максим Еременко объясняет: в соццентре ждут всех желающих изменить свое положение.

"Городской центр социальной помощи состоит из трех отделений. Сегодня мы говорим об отделении, которое профилируется на предоставлении социальных услуг для бездомных лиц. Здание было выделено решением городского совета 22 января 2020 года. Для людей без определенного места жительства предоставили здание с прилегающей территорией".

Директор городского центра социальной помощи Максим Еременко

Как рассказал директор центра, в здании был сделан капитальный ремонт. Сейчас в распоряжении временных жильцов – 10 спальных комнат для проживания (женщины и мужчины – отдельно), 7 душевых комнат, 7 санитарных узлов и 10 умывальников.

"Отделение рассчитано на размещение до 60 человек. В старом здании центр не имел возможности принять более 20 человек.

Люди рады хорошим условиям

В соццентре - 7 душевых кабинок

Одежду можно нормально стирать

Чтобы человек, который оказался в трудных жизненных условиях, мог попасть в центр и получить необходимую помощь – нужно лишь желание:

"Одна из задач отделения – содействие в восстановлении документов. Мы даем временную прописку в нашем центре и помогаем наладить жизнь тем, кто нуждается. Сегодня у нас разместятся первые 7 человек со старого отделения".

Мужчины и женщины размещаются отдельно

Город подготовил хорошие условия

Удобные кровати для посетителей

Как акцентировал Максим Еременко, зимой социальный центр будет готов принять больше людей:

"В холодное время года мы планируем использовать центр как пункт обогрева. Люди могут прийти, и мы не откажем в помощи".

Бездомных привезли на автобусе

Каждый из них "возил дом с собой"

Бездомных встретили на въезде в центр

Людей попросили оставить свои вещи, так как в помещении есть все необходимое

"Наш центр предоставляет одноразовое питание, люди находятся на территории с 6 вечера до 7 утра. Днем некоторые работают, другие – по заданию соцработников собирают необходимые справки для восстановления документов".

Теперь жизнь станет комфортнее

Многие из них не хотят общаться

То, что привезли с собой

Многим сложно расстаться с вещами, хоть и временно

Мужчина пока не в восторге

Другие - рады переезду

Перед тем, как заселиться, бездомные проходят медосмотр

Здоровье и безопасность - на первом месте

Как рассказал директор городского центра социальной помощи, отделение планирует наладить работу с городскими центрами занятости и помогать людям с официальным трудоустройством.

"Мы даем временную прописку, помогаем восстановить документы, чтобы они могли устроиться на работу и улучшить материальное положение. Главное – желание человека. Без него мы не сможем ничего сделать".

Обязательное условие - чистые руки

Все, что может понадобиться. Остальное есть в соццентре

Прошлое здание отделения, по словам мужчин и женщин, в разы хуже

На ужин - лапша, тушенка, хлеб и сладкое

Пока в Днепре карантин - предоставляют только еду быстрого приготовления

После карантина ужин будет свежеприготовленным

Лапша и тушенка

Людям ужин по вкусу

У каждого из бездомных в социальном центре – своя история. Многие не готовы говорить и делиться, другие же – оголяют души:

Пенсионерка Надежда Михайловна находится в трудном положении после смерти сестры: по словам женщины, племянник "выставил" ее на улицу, после чего женщина оказалась без крыши над головой:

"Мне здесь нравится: хорошее отношение и коллектив, который с нами работает. Мой племянник – наркозависимый. Сестра умерла, и племянник начал водить дружков-наркоманов в квартиру. Так я оказалась на улице".

Надежда Михайловна Кораблева

"Я выжила чудом. У меня есть сын, но он сидит в тюрьме – осталось около полугода. Помогаю, когда могу, передачки ношу. А внука моего отправили в приют. Забрать его некуда, сама без жилья".

Мужчины и женщины взяли в центр только самое необходимое

48-летний Юрий оказался на улице еще в 1996 году, когда по собственным причинам, которые не хотел обсуждать, потерял жилье:

"Я некоторое время жил в селе у мамы, работал. Потом с заработком стало туго, и у матери на шее я сидеть не стал. Приехал в Днепр, перебивался у сестры, потом жил на вокзале и на улице. "Колымил", но постоянной работы не было. Нашел объявление о центре, он раньше по другому адресу работал. Жил там лет 10: уходил, приходил. Теперь нас направили сюда и мне здесь нравится".

Юрий Колисниченко

"Тут есть горячий душ, вкусный ужин. Чистые одеяла и подушки. Это очень шикарные условия. Есть даже книги, а я читать люблю".

Многие из тех, кто находится в социальном центре, жалеют о поступках:

"Сейчас у меня документы есть, но я их восстанавливал. Было, что много пил. Потерял я документы или их украли – не знаю. Не помню. Сейчас я не пью, работаю. Делаю сырье для доменных печей".

Посетители в восторге от новых условий проживания

"Мечтаю о собственном жилье и конечно же, очень хочу встретить хорошую женщину. Я одинок. Знакомствам в интернете не доверяю – там люди одни, а в жизни - другие. Я верю в свои силы, и надеюсь, что моя мечта исполнится".

Если вы знакомы с людьми, которым необходима помощь – обращайтесь по телефонам: (056) 785-64-63, (056) 785-64-61. Городской центр социальной помощи находится по адресу: ул. Лоцманская, 22-А (Жилмассив Победа-6).

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