Условия, как в детском лагере: бездомных из Днепра заселили в новый соццентр
В Днепре открыли новое отделение социальной помощи, которое помогает людям без определенного места жительства.
Подробнее о том, как выглядит отделение и где его найти – расскажет OBOZREVATEL.
В Днепре есть место, где готовы помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В социальном центре на улице Лоцманской не только предоставят крышу над головой, но и накормят ужином, помогут с одеждой и поспособствуют в восстановлении документов.
Директор городского центра социальной помощи Максим Еременко объясняет: в соццентре ждут всех желающих изменить свое положение.
"Городской центр социальной помощи состоит из трех отделений. Сегодня мы говорим об отделении, которое профилируется на предоставлении социальных услуг для бездомных лиц. Здание было выделено решением городского совета 22 января 2020 года. Для людей без определенного места жительства предоставили здание с прилегающей территорией".
Как рассказал директор центра, в здании был сделан капитальный ремонт. Сейчас в распоряжении временных жильцов – 10 спальных комнат для проживания (женщины и мужчины – отдельно), 7 душевых комнат, 7 санитарных узлов и 10 умывальников.
"Отделение рассчитано на размещение до 60 человек. В старом здании центр не имел возможности принять более 20 человек.
Чтобы человек, который оказался в трудных жизненных условиях, мог попасть в центр и получить необходимую помощь – нужно лишь желание:
"Одна из задач отделения – содействие в восстановлении документов. Мы даем временную прописку в нашем центре и помогаем наладить жизнь тем, кто нуждается. Сегодня у нас разместятся первые 7 человек со старого отделения".
Как акцентировал Максим Еременко, зимой социальный центр будет готов принять больше людей:
"В холодное время года мы планируем использовать центр как пункт обогрева. Люди могут прийти, и мы не откажем в помощи".
"Наш центр предоставляет одноразовое питание, люди находятся на территории с 6 вечера до 7 утра. Днем некоторые работают, другие – по заданию соцработников собирают необходимые справки для восстановления документов".
Как рассказал директор городского центра социальной помощи, отделение планирует наладить работу с городскими центрами занятости и помогать людям с официальным трудоустройством.
"Мы даем временную прописку, помогаем восстановить документы, чтобы они могли устроиться на работу и улучшить материальное положение. Главное – желание человека. Без него мы не сможем ничего сделать".
У каждого из бездомных в социальном центре – своя история. Многие не готовы говорить и делиться, другие же – оголяют души:
Пенсионерка Надежда Михайловна находится в трудном положении после смерти сестры: по словам женщины, племянник "выставил" ее на улицу, после чего женщина оказалась без крыши над головой:
"Мне здесь нравится: хорошее отношение и коллектив, который с нами работает. Мой племянник – наркозависимый. Сестра умерла, и племянник начал водить дружков-наркоманов в квартиру. Так я оказалась на улице".
"Я выжила чудом. У меня есть сын, но он сидит в тюрьме – осталось около полугода. Помогаю, когда могу, передачки ношу. А внука моего отправили в приют. Забрать его некуда, сама без жилья".
48-летний Юрий оказался на улице еще в 1996 году, когда по собственным причинам, которые не хотел обсуждать, потерял жилье:
"Я некоторое время жил в селе у мамы, работал. Потом с заработком стало туго, и у матери на шее я сидеть не стал. Приехал в Днепр, перебивался у сестры, потом жил на вокзале и на улице. "Колымил", но постоянной работы не было. Нашел объявление о центре, он раньше по другому адресу работал. Жил там лет 10: уходил, приходил. Теперь нас направили сюда и мне здесь нравится".
"Тут есть горячий душ, вкусный ужин. Чистые одеяла и подушки. Это очень шикарные условия. Есть даже книги, а я читать люблю".
Многие из тех, кто находится в социальном центре, жалеют о поступках:
"Сейчас у меня документы есть, но я их восстанавливал. Было, что много пил. Потерял я документы или их украли – не знаю. Не помню. Сейчас я не пью, работаю. Делаю сырье для доменных печей".
"Мечтаю о собственном жилье и конечно же, очень хочу встретить хорошую женщину. Я одинок. Знакомствам в интернете не доверяю – там люди одни, а в жизни - другие. Я верю в свои силы, и надеюсь, что моя мечта исполнится".
Если вы знакомы с людьми, которым необходима помощь – обращайтесь по телефонам: (056) 785-64-63, (056) 785-64-61. Городской центр социальной помощи находится по адресу: ул. Лоцманская, 22-А (Жилмассив Победа-6).
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