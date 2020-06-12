В Днепре художница украсила двор петриковской росписью: работы поражают

В Днепре на жилмассиве Парус талантливая художница Анжелика Бугаец украсила дома авторскими рисунками в стиле петриковской росписи.

О том, как выглядят подъезды во дворе на Гидропарковой, 9 – расскажет и покажет OBOZREVATEL.

На Парусе художница украсила двор петриковской росписью

Во дворе на жилмассиве Парус царит настоящая сказка: 7 подъездов украшены яркими рисунками, которые были созданы мастером своего дела – Анжеликой Бугаец.

Художница покрыла рисунки защитным лаком, чтобы они радовали людей еще много лет. Для автора это первый опыт таких работ, ведь Анжелика впервые сменила бумагу на бетонную стену.

Журавль – любовь к родному дому и родине

На Гидропарковой, 9 теперь ярко и сказочно

Цветы - неотъемлемая часть петриковской росписи

Сложно оторвать взгляд

На фасадах подъездов красуются жар-птицы, петухи, павлины, журавли и лебеди. Конечно же, работы дополнены колоритными цветами, которые ярко подчеркивают символизм и эстетичность работ.

Художница и автор работ Анжелика Бугаец поделилась своим впечатлением о проделанной работе:

"Наконец-то настал момент, когда я с гордостью могу поделиться проделанной работой, маленькой историей, которую мы создавали на улице Гидропарковая, 9! Кто-то скажет банально, кто-то скажет, что давно уже не популярно, но это НАША КУЛЬТУРА, наша история, наше национальное достояние. Издавна красота считалась главным оберегом любого дома, который несет в себе глубинное, человеческое естество. Еще интересен тот факт, что случайным (а может и нет) образом, вход каждого подъезда украшают птицы. Павлины обозначают длительный брак. Жар-птица – символ Бога, Солнца. Петух – символ пробуждения, возрождения, гармонии и нового начала. Журавль – любовь к родному дому и родине. Лебедь – красота и верность".

Жар-птица как символ Бога

Приятно выходить из дома и видеть такую красоту

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Многим по душе такие росписи

Цвета поражают своим разнообразием

"Хочу выразить отдельную благодарность идейным вдохновителям – Наталье Русаковой и Наталье Ленчиной, которые оказывали помощь на всех этапах создания рисунков. Вы меняете мир в лучшую сторону! Также спасибо моей главной наставнице Светлане Храмовой, за то, что когда-то поверила в талант", – подытожила художница.

Роспись будет радовать в самые пасмурные дни

Активные жители сами подготовили фасад к работам и закупили материал. Жильцы дома в восторге от проделанных работ:

"Мне очень нравится. Что-то новое, необычное. Приятно смотреть на такую красоту".

Местные жители рады такому обновлению

Петриковская роспись - это смелые мазки и яркие цвета

Настоящыщий украинский колорит

"Наша художница – большая молодец. Это важно, поддерживать традиции и знакомить с ними подрастающее поколение. Огромное спасибо ей за труд и такую красоту".

Жильцы благодарны художнице

7 подъездов заиграли новыми красками

Художница покоряет своими работами

В 1903 году историк и этнограф Дмитрий Яворницкий отвез роспись в Париж на первую всемирную выставку фолк-арта. Так "петриковка" попала на обложки журналов. Петриковская роспись является признанным украинским брендом. Она имеет собственный стиль с только ей присущими формами орнамента, ажурной плавностью линий и сочностью цветов. Характерный узор петриковской росписи становится украшением на одежде, декоративных тарелках и ярких сувенирах, которые дарят иностранцам частичку украинской души.

В Днепре на один прекрасный дом больше

Яркие краски радуют не только жильцов дома

Местные жильцы поддержали инициативу

Жители дома в восторге от работ

Петриковская роспись - гордость Днепропетровщины

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