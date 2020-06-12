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12 июня • обновлено в 20:00
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Яна Коваль
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В Днепре художница украсила двор петриковской росписью: работы поражают

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В Днепре на жилмассиве Парус талантливая художница Анжелика Бугаец украсила дома авторскими рисунками в стиле петриковской росписи.

О том, как выглядят подъезды во дворе на Гидропарковой, 9 – расскажет и покажет OBOZREVATEL.

На Парусе художница украсила двор петриковской росписью

На Парусе художница украсила двор петриковской росписью

Во дворе на жилмассиве Парус царит настоящая сказка: 7 подъездов украшены яркими рисунками, которые были созданы мастером своего дела – Анжеликой Бугаец.

Художница покрыла рисунки защитным лаком, чтобы они радовали людей еще много лет. Для автора это первый опыт таких работ, ведь Анжелика впервые сменила бумагу на бетонную стену.

Журавль – любовь к родному дому и родине

Журавль – любовь к родному дому и родине

На Гидропарковой, 9 теперь ярко и сказочно

На Гидропарковой, 9 теперь ярко и сказочно

Цветы - неотъемлемая часть петриковской росписи

Цветы - неотъемлемая часть петриковской росписи

Сложно оторвать взгляд

Сложно оторвать взгляд

На фасадах подъездов красуются жар-птицы, петухи, павлины, журавли и лебеди. Конечно же, работы дополнены колоритными цветами, которые ярко подчеркивают символизм и эстетичность работ.

Художница и автор работ Анжелика Бугаец поделилась своим впечатлением о проделанной работе:

"Наконец-то настал момент, когда я с гордостью могу поделиться проделанной работой, маленькой историей, которую мы создавали на улице Гидропарковая, 9! Кто-то скажет банально, кто-то скажет, что давно уже не популярно, но это НАША КУЛЬТУРА, наша история, наше национальное достояние. Издавна красота считалась главным оберегом любого дома, который несет в себе глубинное, человеческое естество. Еще интересен тот факт, что случайным (а может и нет) образом, вход каждого подъезда украшают птицы. Павлины обозначают длительный брак. Жар-птица – символ Бога, Солнца. Петух – символ пробуждения, возрождения, гармонии и нового начала. Журавль – любовь к родному дому и родине. Лебедь – красота и верность".
Жар-птица как символ Бога

Жар-птица как символ Бога

Приятно выходить из дома и видеть такую красоту

Приятно выходить из дома и видеть такую красоту

Возможно, вы тоже захотите украсить свой дом

Возможно, вы тоже захотите украсить свой дом

Многим по душе такие росписи

Многим по душе такие росписи

Цвета поражают своим разнообразием

Цвета поражают своим разнообразием

"Хочу выразить отдельную благодарность идейным вдохновителям – Наталье Русаковой и Наталье Ленчиной, которые оказывали помощь на всех этапах создания рисунков. Вы меняете мир в лучшую сторону! Также спасибо моей главной наставнице Светлане Храмовой, за то, что когда-то поверила в талант", – подытожила художница.
Роспись будет радовать в самые пасмурные дни

Роспись будет радовать в самые пасмурные дни

Активные жители сами подготовили фасад к работам и закупили материал. Жильцы дома в восторге от проделанных работ:

"Мне очень нравится. Что-то новое, необычное. Приятно смотреть на такую красоту".
Местные жители рады такому обновлению

Местные жители рады такому обновлению

Петриковская роспись - это смелые мазки и яркие цвета

Петриковская роспись - это смелые мазки и яркие цвета

Настоящыщий украинский колорит

Настоящыщий украинский колорит

"Наша художница – большая молодец. Это важно, поддерживать традиции и знакомить с ними подрастающее поколение. Огромное спасибо ей за труд и такую красоту".
Жильцы благодарны художнице

Жильцы благодарны художнице

7 подъездов заиграли новыми красками

7 подъездов заиграли новыми красками

Художница покоряет своими работами

Художница покоряет своими работами

В 1903 году историк и этнограф Дмитрий Яворницкий отвез роспись в Париж на первую всемирную выставку фолк-арта. Так "петриковка" попала на обложки журналов. Петриковская роспись является признанным украинским брендом. Она имеет собственный стиль с только ей присущими формами орнамента, ажурной плавностью линий и сочностью цветов. Характерный узор петриковской росписи становится украшением на одежде, декоративных тарелках и ярких сувенирах, которые дарят иностранцам частичку украинской души.

В Днепре на один прекрасный дом больше

В Днепре на один прекрасный дом больше

Яркие краски радуют не только жильцов дома

Яркие краски радуют не только жильцов дома

Местные жильцы поддержали инициативу

Местные жильцы поддержали инициативу

Жители дома в восторге от работ

Жители дома в восторге от работ

Петриковская роспись - гордость Днепропетровщины

Петриковская роспись - гордость Днепропетровщины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему в аптеках и частных клиниках Днепра может не быть вакцин и где сделать прививки бесплатно. С начала лета 2020 года также стало возможно сделать бесплатные прививки в частных медучреждениях и у врачей-предпринимателей.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Красота новости
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