В Днепре агрессивные собаки нападают на горожан: хозяевам грозит серьезный штраф

В Днепре официальных мест для выгула собак практически нет. Поэтому хозяева выгуливают своих домашних питомцев где угодно: в парках, скверах и даже на детских площадках. Многих горожан беспокоит данная проблема, так как чаще всего собаки разгуливают без поводка и намордника. Такое нарушение может стоить человеческой жизни.

Как местные жители нарушают правила выгула и содержания собак, и чем это грозит – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

От агрессивных собак часто страдают дети

Безответственные хозяева пренебрегают законом и выгуливают четверолапых, не соблюдая правил. Часто такие действия могут привести к печальным последствиям.

Так, в Днепре был случай, когда пес набросился на 7-летнего мальчика. Как стало известно, отец вместе с сыном проходил мимо остановки, где сидела женщина с собакой без намордника. Затем собака неожиданно набросилась на мальчика и укусила его.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали.

В Днепре собаки нападают на горожан. Фото пресс-службы Патрульной полиции в Днепропетровской области

Собаки нападают, а хозяева игнорируют

Подобных случаев по городу – много. В полицию часто поступают заявления о нападении собак на местных жителей.

Чуть больше месяца назад в полицию поступило заявление о том, что большая собака укусила человека. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, они обнаружили пострадавшего.

Мужчина рассказал, что выходил из подъезда дома, а на него напал пес его соседа. В это время владелец собаки находился у подъезда. Он был сильно выпившим и едва держался на ногах.

Отметим, что подойти к мужчине сотрудники полиции не могли, так как рядом был пес, который вел себя агрессивно. В результате пострадавшего госпитализировали, а собаку забрали сотрудники КП "Зооконтроль".

В Днепре собаки нападают на горожан. Фото пресс-службы Патрульной полиции в Днепропетровской области

В Днепре собаки нападают на горожан. Фото пресс-службы Патрульной полиции в Днепропетровской области

Также в Днепре был похожий случай, когда стаффордширский терьер напал на 12-летнего мальчика. Отметим, что собака была на поводке, но без намордника. Почему животное набросилось на ребенка – хозяин не смог ответить.

Кроме того, от агрессивной собаки также пострадал полицейский. Когда хозяин пса общался с правоохранителями, собака сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского. Она прокусила полицейскому руку и палец, разодрала ногу выше колена и порвала форменную одежду.

В Днепре собаки нападают на горожан. Фото "Информатор"

Псы бросаются на собственных хозяев

Также бывают случаи, когда собака нападает на собственных хозяев. Подобное происшествие было в одном из районов Днепра.

Как стало известно, людям пришлось закрыться в одной из комнат дома, чтобы спастись от собственной собаки.

Спасатели выяснили, что на втором этаже многоквартирного жилого дома два человека закрылись в комнате от собственного пса. Животное внезапно начало себя очень агрессивно вести.

В результате спасатели с помощью раскладной лестницы сняли людей из окна второго этажа.

В Днепре собаки нападают на горожан. Фото "ИА Regnum"

Штраф и конфискация животного

Как рассказал OBOZREVATEL старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области Павел Карманов, согласно статье 154 КУоАП, за содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, грозит серьезный штраф.

Также к нарушениям относятся незарегистрированные собаки, или приведение в общественные места, или выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, в регистрационных свидетельствах на которых сделана специальная отметка) или в отведенных для этого местах.

"Данное нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа на горожан от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", – прокомментировал Карманов.

Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью людей или их имуществу, а также повторное в течение года совершение вышеперечисленных нарушений, влекут наложение штрафа на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных и на должностных лиц – от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Горожан штрафуют за нарушения правил выгула собак. Фото "365 дней"

Старший инспектор пресс-службы патрульной полиции сообщил, если на Вас напала агрессивная собака, в первую очередь, необходимо вызывать патрульную полицию:

"Сотрудники полиции составляют протокол, затем передают в суд, который избирает меру пресечения", – добавил Карманов.

Патрульная полиция в Днепропетровской области обратилась ко всем владельцам собак: Вы должны соблюдать правила содержания и выгула животных. Помните, что и окружающие, и Ваш любимец могут пострадать от Вашей безответственности.

Горожанам следует соблюдать правила содержания и выгула животных. Фото "vk.com"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в высших учебных заведениях Днепра резко подняли цены на обучение на контрактной основе. Так, местные жители и абитуриенты в недоумении, в чем причина. Многие предполагают, что такой скачок в цене связан с экономией бюджетных средств.