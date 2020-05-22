В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ: появились подробности их состояния

Война на Донбассе продолжается уже шесть лет. И, к сожалению, в результате взрывов, обстрелов – страна теряет своих Героев. Так, 21 мая в районе села Крымское Луганской области военный автомобиль попал под минометный обстрел. Один солдат – погиб, а пятеро выживших отправили в больницу имени Мечникова.

В каком состоянии бойцы находятся в больнице Днепра и что известно о погибшем – читайте далее в нашем материале.

В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ РБК-Украина

Что известно о погибшем бойце

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль, погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в больницу имени Мечникова.

Как стало известно, во время обстрела на Луганщине погиб 31-летний Сафонов Евгений Николаевич – житель города Павлоград Днепропетровской области. Он служил в 93-й ОМБр, в противотанковом артиллерийском взводе.

Погибший Евгений Сафонов 93 ОМБр

В первый год борьбы против российской оккупации на Донбассе "Сафон" определенное время воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем – в Луганском направлении.

"Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", – вспоминает командир батальона.

В пресс-службе Павлоградского городского совета рассказали, Евгений учился в школе №8, а в 2007 году получил специальность электрогазосварщика в Павлоградском Западно-Донбасском профессиональном лицее.

Евгений Сафонов работал на павлоградских предприятиях, в том числе и на шахте "Терновская". Мужчина был призван на военную службу по контракту 30 января 2019 года.

С погибшим Героем Евгением Сафоновым будут прощаться 23 мая в городе Павлоград Днепропетровской области. В 11:00 каждый неравнодушный житель будет иметь возможность сказать "Спасибо" своему защитнику.

Церемония прощания с Евгением пройдет у него дома – переулок Бирюзовый, 12.

У погибшего Героя остались мать, брат, жена и 2-летних сын Денис.

Евгений Сафонов Павлоград.dp.ua

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина прокомментировал утрату и выразил соболезнования семье погибшего:

"Уже достаточно долго мы не получали печальных известий о павлоградцах с востока нашей страны. Думаю, что каждый в своем сердце надеялся, что так оно и будет. Но война продолжается и, к сожалению, сегодня мы получили известие о гибели нашего земляка – Сафонова Евгения Николаевича.

Он служил в противотанковом артиллерийском взводе и погиб, выполняя свой воинский долг.

Выражаю соболезнования родным погибшего бойца и всей павлоградской общине, поскольку мы потеряли еще одного героя", – сказал мэр города.

Семье погибшего бойца приносят соболезнования advaitaworld.com

В каком состоянии находятся выжившие бойцы

В результате обстрела выжили пятеро бойцов, которых доставили в Днепр в больницу имени Мечникова. Им провели томографическое обследование и их состояние оценивают как средней тяжести. Угрозы для жизни бойцов – нет.

Как рассказал OBOZREVATEL главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, выжившим солдатам проводят интенсивную терапию в отделении политравмы, чтобы исключить переломы и психологические проблемы:

"Ребята тяжело переносят смерть боевого товарища и очень переживают. Сейчас у них единственное желание – попасть на похороны друга", – сообщил Рыженко.

Главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

Младшему солдату 18 лет, он родом из Черкасс. Другие из Ровенской и Луганской областей, двое из Днепропетровской области – Новомосковска и Павлограда.

Денис живет в Павлограде, и с нетерпением выглядывает через окно реанимации жену и годовалого ребенка.

Выживший боец Денис с семьей Facebook Сергея Рыженко

Бойцы всячески поддерживают всю терапию для того, чтобы завтра, 23 мая, поехать в Павлоград Днепропетровской области и похоронить товарища.

Кроме того, ребятам предоставят медицинскую машину, которая будет сопровождать их. Также с ними поедет врач, который в случае необходимости сможет оказать медпомощь.

Бойцы получили множество сотрясений, черепно-мозговые травмы и кровоподтеки в разных частях тела. Но главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко утверждает, что после лечения Герои смогут вернуться на службу или домой:

"Мы не переживаем за физическое состояние здоровья бойцов. Они морально подавлены, так как все произошло на их глазах.

После того как произошел взрыв и машина перевернулась, солдаты доставали своих товарищей и видели, как погиб один из них. Все эти моменты тяжело отражаются на психике", – отметил главврач.

Губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко сообщил, что лично будет контролировать, чтобы ребята были обеспечены всем необходимым для лечения.

Губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Луганской области в селе Трёхизбенка в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое правоохранителей получили ранения.

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