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22 мая • обновлено в 19:06
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София Ковнир
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В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ: появились подробности их состояния

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Война на Донбассе продолжается уже шесть лет. И, к сожалению, в результате взрывов, обстрелов – страна теряет своих Героев. Так, 21 мая в районе села Крымское Луганской области военный автомобиль попал под минометный обстрел. Один солдат – погиб, а пятеро выживших отправили в больницу имени Мечникова.

В каком состоянии бойцы находятся в больнице Днепра и что известно о погибшем – читайте далее в нашем материале.

В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ

В Днепр доставили раненых бойцов ВСУ

РБК-Украина

Что известно о погибшем бойце

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль, погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в больницу имени Мечникова.

Как стало известно, во время обстрела на Луганщине погиб 31-летний Сафонов Евгений Николаевич – житель города Павлоград Днепропетровской области. Он служил в 93-й ОМБр, в противотанковом артиллерийском взводе.

Погибший Евгений Сафонов

Погибший Евгений Сафонов

93 ОМБр

В первый год борьбы против российской оккупации на Донбассе "Сафон" определенное время воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем – в Луганском направлении.

"Могу сказать о нем только лучшее. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", – вспоминает командир батальона.

В пресс-службе Павлоградского городского совета рассказали, Евгений учился в школе №8, а в 2007 году получил специальность электрогазосварщика в Павлоградском Западно-Донбасском профессиональном лицее.

Евгений Сафонов работал на павлоградских предприятиях, в том числе и на шахте "Терновская". Мужчина был призван на военную службу по контракту 30 января 2019 года.

С погибшим Героем Евгением Сафоновым будут прощаться 23 мая в городе Павлоград Днепропетровской области. В 11:00 каждый неравнодушный житель будет иметь возможность сказать "Спасибо" своему защитнику.

Церемония прощания с Евгением пройдет у него дома – переулок Бирюзовый, 12.

У погибшего Героя остались мать, брат, жена и 2-летних сын Денис.

Евгений Сафонов

Евгений Сафонов

Павлоград.dp.ua

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина прокомментировал утрату и выразил соболезнования семье погибшего:

"Уже достаточно долго мы не получали печальных известий о павлоградцах с востока нашей страны. Думаю, что каждый в своем сердце надеялся, что так оно и будет. Но война продолжается и, к сожалению, сегодня мы получили известие о гибели нашего земляка – Сафонова Евгения Николаевича.
Он служил в противотанковом артиллерийском взводе и погиб, выполняя свой воинский долг.
Выражаю соболезнования родным погибшего бойца и всей павлоградской общине, поскольку мы потеряли еще одного героя", – сказал мэр города.
Семье погибшего бойца приносят соболезнования

Семье погибшего бойца приносят соболезнования

advaitaworld.com

В каком состоянии находятся выжившие бойцы

В результате обстрела выжили пятеро бойцов, которых доставили в Днепр в больницу имени Мечникова. Им провели томографическое обследование и их состояние оценивают как средней тяжести. Угрозы для жизни бойцов – нет.

Как рассказал OBOZREVATEL главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, выжившим солдатам проводят интенсивную терапию в отделении политравмы, чтобы исключить переломы и психологические проблемы:

"Ребята тяжело переносят смерть боевого товарища и очень переживают. Сейчас у них единственное желание – попасть на похороны друга", – сообщил Рыженко.
Главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

Главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

Младшему солдату 18 лет, он родом из Черкасс. Другие из Ровенской и Луганской областей, двое из Днепропетровской области – Новомосковска и Павлограда.

Денис живет в Павлограде, и с нетерпением выглядывает через окно реанимации жену и годовалого ребенка.

Выживший боец Денис с семьей

Выживший боец Денис с семьей

Facebook Сергея Рыженко

Бойцы всячески поддерживают всю терапию для того, чтобы завтра, 23 мая, поехать в Павлоград Днепропетровской области и похоронить товарища.

Кроме того, ребятам предоставят медицинскую машину, которая будет сопровождать их. Также с ними поедет врач, который в случае необходимости сможет оказать медпомощь.

Бойцы получили множество сотрясений, черепно-мозговые травмы и кровоподтеки в разных частях тела. Но главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко утверждает, что после лечения Герои смогут вернуться на службу или домой:

"Мы не переживаем за физическое состояние здоровья бойцов. Они морально подавлены, так как все произошло на их глазах.
После того как произошел взрыв и машина перевернулась, солдаты доставали своих товарищей и видели, как погиб один из них. Все эти моменты тяжело отражаются на психике", – отметил главврач.

Губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко сообщил, что лично будет контролировать, чтобы ребята были обеспечены всем необходимым для лечения.

Губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко

Губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Луганской области в селе Трёхизбенка в результате взрыва скончался полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое правоохранителей получили ранения.

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Автор
София Ковнир
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Бондаренко Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Тег
война
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