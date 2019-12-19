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19 декабря • обновлено в 17:43
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Яна Коваль

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

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Главный праздник года все ближе, а это значит, что пора перейти к активной подготовке.

Важный момент – идеальный праздничный look. О том, как покорить своим образом на Новый год – расскажет OBOZREVATEL.

В чем встречать Новый год 2020

В чем встречать Новый год 2020

ratatum

Покровитель наступающего года по восточному календарю - Белая Металлическая Крыса. Астрологи советуют встречать Новый год в домашней обстановке, но с размахом: символ 2020 года любит яркие праздники в компании друзей и родных, вкусные угощения и веселые вечеринки. Важно также подобрать правильный наряд для главной ночи в году. Главный принцип новогоднего образа - поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, элегантная сдержанность и свобода движений в приоритете.

Основные тренды новогодней ночи 2020

Наступающий год принесет удачу тем, кто встретит его в белом или голубом наряде. Именно эти цвета присущи белой крысе, они подчеркивают ее исключительный вкус и уверенность в себе.

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Kleo

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

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В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

ARTEMKLIMCHUK SOIR

Если же вы любите привлекать к себе внимание – на помощь придут красные платья. Важно использовать образ без излишеств, ведь красный сам по себе кричит о своей приоритетности над другими.

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В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

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В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Mango

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Sleeper

Не менее трендовыми в новогоднюю ночь будут платина и серебро. В прерогативе - прямой силуэт, широкие плечи, подплечники, широкие пояса, отрезное по талии платье, драпировка, запах, высокий передний или задний вырез на юбке, прозрачность, сочетание серебра и белого атласа, пайетки.

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Newwoman

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Newwoman

Если вы любите классику – это только плюс, ведь одна из тенденций наступающего года - классический total black look, который уместен почти на любом мероприятии. Кроме того, такой образ подчеркивает ваш исключительный вкус и стиль.

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В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Sally LaPointe

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Shtogrina

Классическое сочетание черного и белого цветов – также замечательная альтернатива новомодным трендам. Если вы любите акценты - используйте яркую обувь, широкие банты на шее или талии.

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

Zimmermann

Макияж в новогоднюю ночь: на что делаем акцент

В новогоднем макияже важно грамотно передать симбиоз вечернего образа и праздничного настроения. Такие решения для макияжа подразумевают использование множества блесток и сверкающих элементов. Кроме того, модной тенденцией в макияже являются яркие тени, которые могут быть блестящими, матовыми и в неоновых цветах.

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

mirlady.com

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

mirlady.com

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

picnic-tur

Прически на Новый год 2020

Главная задумка - никаких укладок "волосок к волоску". Такое возможно только для тех женщин, которые предпочитают минимализм. Только создавая укладку "хвост" на длинные волосы на празднование Нового года, разрешается, чтобы все было идеально гладко, в других случаях "творческий беспорядок" только приветствуется.

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В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

modnica.info

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

modnica.info

В чем встречать Новый год 2020: мировые тренды покоряют Днепр

modnica.info

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоит елка в Днепре.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Новый Год-2020 прическа макияж Мода новогодние подарки Старый Новый год
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