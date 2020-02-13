Удобные приложения Днепра: список и функции

Чтобы жители Днепра могли быстро и удобно найти нужную информацию, для них создали несколько полезных приложений.
OBOZREVATEL составил список приложений Днепра, которые помогут Вам в ежедневном пользовании.
Удобные приложения Днепра
ichip.ru
Gagarin Park
Данное приложение специально разработано для парка имени Юрия Гагарина в Днепре. С его помощью Вы сможете сканировать наклейки с QR-кодами, которые расположены на территории парка, и играть в космические игры.
Особенностями приложения являются интересные мини-игры и анимированные жители этого парка.
Gagarin Park
Wayme
Wayme – это полезное приложение с аудиопрогулками. С Вами все время будет виртуальный рассказчик.
Вы сможете изучать город, взаимодействовать с окружающими объектами и узнать больше новой информации.
Приложение привлекает к созданию аудиопрогулок и позволяет открыть для себя город, как нечто многогранное.
У Вас есть возможность прослушать интересные истории из жизни местных жителей, городские легенды и даже авторские маршруты.
Wayme
EasyWay
Это приложение является одним из самых популярных и удобных в Днепре. EasyWay mobile включает в себя все маршруты общественного транспорта.
С помощью приложения жители Днепра получают следующие возможности:
Offline-режим работы;
Поиск оптимального пути;
Список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте (схема движения, интервал движения, график работы, стоимость проезда);
GPS-трекинг передвижения;
GPS-данные общественного транспорта;
Определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;
Информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью;
Многоязычный интерфейс.
EasyWay
Waze Навигатор и пробки
С помощью данного приложения Вы сможете знать, что происходит на дорогах Днепра.
Даже если Вы знаете маршрут, то Waze расскажет о пробках, ремонтных работах, полиции, ДТП и других событиях в реальном времени.
Кроме этого, приложение сможет предложить другой маршрут, если на Вашем пути есть затруднения.
Благодаря Waze Вы получаете следующие возможности:
Оповещения о пробках, полиции и других опасностях;
Время прибытия учитывает реальную ситуацию на дорогах;
Информация о самых дешевых заправках на Вашем маршруте.
Waze Навигатор и пробки
104 Mobile Light
Данное приложения разработано для клиентов "Днепрогаза". Вы сможете элементарно платить за газоснабжение и передавать показания счетчиков.
Благодаря 104 Mobile Light жители Днепра получают следующие возможности:
Передавать показания с помощью сканирования счетчика газа, барабана или клавиатуры;
Оплачивать газоснабжение;
Контролировать обработку показаний, зачисление оплат, текущий баланс расчетов за газ;
Управлять несколькими лицевыми счетами;
Узнавать контакты газовой компании, заказывать обратный звонок для консультации.
104 Mobile Light
Dnipro YASNO
Dnipro YASNO является официальным приложением для клиентов, которые пользуются электроэнергией в Днепре и области.
Отметим, что YASNO – это новый поставщик электричества ДТЭК "Днепровские электросети".
Приложение позволяет получать доступ к Личному кабинету, а также передавать показания счетчика, оплачивать электроэнергию, проверять состояние личного счета и контролировать расчеты.
Кроме этого, с помощью Dnipro YASNO можно:
Войти в Личный кабинет YASNO через пин-код или отпечаток пальца;
Мгновенно оплачивать счета без комиссии: сканировать номер платежной карточки камерой телефона или просто поднести ее к задней поверхности смартфона;
Контролировать счета, проведенные через приложение;
Получать квитанции об оплате на электронную почту;
Удобно и быстро передавать показания счетчика;
Получать важные уведомления на смартфон;
Узнавать актуальные тарифы на электроэнергию.
Dnipro YASNO
Тур Днепр
Приложение разработано при поддержке Днепропетровской областной государственной администрации для выбора лучших достопримечательностей и экскурсионных маршрутов по Днепру и области.
Тур Днепр создано для местных жителей, которые хотят получить больше новой информации о городе. Для тех, кто ждет гостей и готовит для них досуг, а также для всех тех, кто планирует посетить Днепр.
Приложение содержит описание туристических и экскурсионных маршруток, объединенных по темам. Вы сможете выбрать посещение памятников архитектуры или гастрономический тур, посетить коворкинги города и многое другое.
Опорными точками маршрутов являются места. В приложении Вы сможете найти их краткие и развернутые описания, фотографии и видеозаписи.
Тур Днепр
Most Kino
Данное приложение позволяет приобрести билеты в кино быстро и просто.
Вы сможете детально посмотреть афишу, выбрать фильмы и места, оплатить банковской картой со смартфона.
Most Kino
Такси Днепр
Приложение разработано для удобного онлайн-вызова такси в Днепре.
Для заказа машины Вам следует сделать следующее:
Выбрать такси, услугами которого хотите воспользоваться;
Указать откуда и куда ехать;
При необходимости можно воспользоваться дополнительными опциями;
Указать номер телефона и свое имя;
Заказать машину и ожидать ее.
Если Вы хотите сравнить стоимость других служб, то это легко можно осуществить.
Такси Днепр
Такси Днепр
Такси Днепр
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, куда в Днепре можно отдать старые ненужные вещи, и как за это получить дополнительную копейку.
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