Удобные приложения Днепра: список и функции

Чтобы жители Днепра могли быстро и удобно найти нужную информацию, для них создали несколько полезных приложений.

OBOZREVATEL составил список приложений Днепра, которые помогут Вам в ежедневном пользовании.

Удобные приложения Днепра ichip.ru

Gagarin Park

Данное приложение специально разработано для парка имени Юрия Гагарина в Днепре. С его помощью Вы сможете сканировать наклейки с QR-кодами, которые расположены на территории парка, и играть в космические игры.

Особенностями приложения являются интересные мини-игры и анимированные жители этого парка.

Gagarin Park

Wayme

Wayme – это полезное приложение с аудиопрогулками. С Вами все время будет виртуальный рассказчик.

Вы сможете изучать город, взаимодействовать с окружающими объектами и узнать больше новой информации.

Приложение привлекает к созданию аудиопрогулок и позволяет открыть для себя город, как нечто многогранное.

У Вас есть возможность прослушать интересные истории из жизни местных жителей, городские легенды и даже авторские маршруты.

Wayme

EasyWay

Это приложение является одним из самых популярных и удобных в Днепре. EasyWay mobile включает в себя все маршруты общественного транспорта.

С помощью приложения жители Днепра получают следующие возможности:

Offline-режим работы;

Поиск оптимального пути;

Список актуальных маршрутов с прорисовкой на карте (схема движения, интервал движения, график работы, стоимость проезда);

GPS-трекинг передвижения;

GPS-данные общественного транспорта;

Определение направления движения на базе GPS-данных и расчет времени прибытия транспорта на остановку;

Информация про транспорт, адаптированный для людей с ограниченной мобильностью;

Многоязычный интерфейс.

EasyWay

Waze Навигатор и пробки

С помощью данного приложения Вы сможете знать, что происходит на дорогах Днепра.

Даже если Вы знаете маршрут, то Waze расскажет о пробках, ремонтных работах, полиции, ДТП и других событиях в реальном времени.

Кроме этого, приложение сможет предложить другой маршрут, если на Вашем пути есть затруднения.

Благодаря Waze Вы получаете следующие возможности:

Оповещения о пробках, полиции и других опасностях;

Время прибытия учитывает реальную ситуацию на дорогах;

Информация о самых дешевых заправках на Вашем маршруте.

Waze Навигатор и пробки

104 Mobile Light

Данное приложения разработано для клиентов "Днепрогаза". Вы сможете элементарно платить за газоснабжение и передавать показания счетчиков.

Благодаря 104 Mobile Light жители Днепра получают следующие возможности:

Передавать показания с помощью сканирования счетчика газа, барабана или клавиатуры;

Оплачивать газоснабжение;

Контролировать обработку показаний, зачисление оплат, текущий баланс расчетов за газ;

Управлять несколькими лицевыми счетами;

Узнавать контакты газовой компании, заказывать обратный звонок для консультации.

104 Mobile Light

Dnipro YASNO

Dnipro YASNO является официальным приложением для клиентов, которые пользуются электроэнергией в Днепре и области.

Отметим, что YASNO – это новый поставщик электричества ДТЭК "Днепровские электросети".

Приложение позволяет получать доступ к Личному кабинету, а также передавать показания счетчика, оплачивать электроэнергию, проверять состояние личного счета и контролировать расчеты.

Кроме этого, с помощью Dnipro YASNO можно:

Войти в Личный кабинет YASNO через пин-код или отпечаток пальца;

Мгновенно оплачивать счета без комиссии: сканировать номер платежной карточки камерой телефона или просто поднести ее к задней поверхности смартфона;

Контролировать счета, проведенные через приложение;

Получать квитанции об оплате на электронную почту;

Удобно и быстро передавать показания счетчика;

Получать важные уведомления на смартфон;

Узнавать актуальные тарифы на электроэнергию.

Dnipro YASNO

Тур Днепр

Приложение разработано при поддержке Днепропетровской областной государственной администрации для выбора лучших достопримечательностей и экскурсионных маршрутов по Днепру и области.

Тур Днепр создано для местных жителей, которые хотят получить больше новой информации о городе. Для тех, кто ждет гостей и готовит для них досуг, а также для всех тех, кто планирует посетить Днепр.

Приложение содержит описание туристических и экскурсионных маршруток, объединенных по темам. Вы сможете выбрать посещение памятников архитектуры или гастрономический тур, посетить коворкинги города и многое другое.

Опорными точками маршрутов являются места. В приложении Вы сможете найти их краткие и развернутые описания, фотографии и видеозаписи.

Тур Днепр

Most Kino

Данное приложение позволяет приобрести билеты в кино быстро и просто.

Вы сможете детально посмотреть афишу, выбрать фильмы и места, оплатить банковской картой со смартфона.

Most Kino

Такси Днепр

Приложение разработано для удобного онлайн-вызова такси в Днепре.

Для заказа машины Вам следует сделать следующее:

Выбрать такси, услугами которого хотите воспользоваться;

Указать откуда и куда ехать;

При необходимости можно воспользоваться дополнительными опциями;

Указать номер телефона и свое имя;

Заказать машину и ожидать ее.

Если Вы хотите сравнить стоимость других служб, то это легко можно осуществить.

Такси Днепр

Такси Днепр

Такси Днепр

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, куда в Днепре можно отдать старые ненужные вещи, и как за это получить дополнительную копейку.

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