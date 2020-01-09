Убила мужа-тирана и избежала тюрьмы: исповедь днепрянки, которая стала жертвой насилия

В жизни бывают разные ситуации, которые иногда приводят не к самым лучшим последствиям.

Так, днепрянке Инне (имя изменено по просьбе женщины) пришлось пережить то, чего она совсем не ожидала.

В свои 49 лет Инна получила условное осуждение за то, что убила мужа-тирана. Что привело к такому поступку и как она сейчас живет – расскажет OBOZREVATEL.

Муж-тиран избивал жену

"Терпела ради сына"

"Замуж вышла в раннем возрасте, но по любви. Сначала все было хорошо. Я родила сына, мы с мужем делали все, чтобы он ни в чем не нуждался.

Но когда сын подрос, муж резко запил. Работал, но при этом каждый день выпивал и еле доходил домой. Самое страшное ожидало впереди – муж начал избивать меня. По причине или без причины – неважно… Бил ногами и руками везде, где только можно. Но я терпела. Терпела ради сына. Так как понимала, что одной воспитывать будет тяжело.

Только сейчас понимаю, что была глупой и не заслуживала такого. Я жила как раньше: воспитывала сына, готовила, убирала, заботилась о муже, в общем, была идеальной домохозяйкой и женой. Но при этом каждый день приходилось выслушивать нелепые претензии со стороны мужа, а вдобавок получать удары. Но в один день все кардинально изменилось…".

Муж-тиран избивал жену B17.ru

"Не выдержала и убила"

"Жить с мужем-тираном – это не жить вообще. Такой беспредел я терпела долгие годы…

День, когда все произошло, я запомнила навсегда. Это был святой праздник – Яблочный Спас. Муж был у друзей и добротно выпил. Домой завалился "в хлам" и в который раз начал оскорблять и унижать меня. Он не только избивал до потери сознания, но и давил морально. Хорошо, что хоть сына не трогал.

В результате муж настолько довел, что на нервной почве я не выдержала и нанесла ему 16 ножевых ранений… Полиции во всем призналась сама. Позже, когда пришла в себя, очень винила себя за этот поступок. Я пролила немало слез, были и истерики, но ничего исправить уже не могла".

Муж-тиран избивал жену Politeka

Судебный приговор

"Мне грозил серьезный срок. Правоохранители вели расследование несколько месяцев. Избежать тюрьмы мне помогли сын, соседи и просто неравнодушные люди.

Меня все давно знают как спокойного и тихого человека. Друзья и знакомые всегда удивлялись, как такая тихоня живет с мужем-тираном и все терпит.

Так, мой сын создал петицию и начал собирать подписи, что я совершила подобное преступление потому, что защищалась от мужа, который столько лет гнобил и избивал меня.

Я до сих пор думаю, что Бог все-таки меня уберег и помог мне. Петиция набрала нужное количество подписей. Я благодарна по сей день каждому, кто понял меня и поддержал. Это мои родственники, соседи и просто обычные жители. Благодаря им я не попала за решетку.

Конечно, были и есть люди, которые не понимают моего поступка и осуждают. Да, я совершила жестокое убийство. Но я даже врагу не пожелаю пережить то, что терпела долгие годы. В итоге суд приговорил меня к условному осуждению. Я нахожусь дома, и могу выходить на улицу, но только до определенного времени. Ровно в 19:00 я должна быть дома, так как в это время ежедневно приезжает полиция и проверяет на месте ли я".

Судебный приговор Zachem.com.ua

Как сложилась жизнь

"Жить под постоянным наблюдением полиции – нелегко. Но я не унываю и продолжаю жить дальше.

Я рукодельница с детства и мне это нравится. Сейчас я работаю швеей на дому. Свои услуги распространяю через знакомых и объявления в интернете.

Клиентов много и все остаются довольные. В принципе, в день я могу заработать от 500 гривень и выше, и мне этого хватает, так как работаю я практически каждый день.

Сын с женой и внуками приходят ко мне на выходных, и мы проводим время вместе. Близкие друзья постоянно звонят, я часто хожу к ним в гости или они ко мне. Я рада, что рядом со мной есть люди, которые поддерживают и помогают во всем. Я и моя семья стараемся не вспоминать прошлое. Я живу только настоящим.

Хочу добавить, что не стоит терпеть унижения, оскорбления, а тем более избиения со стороны близкого человека. Лучше уйти и отпустить, но жить спокойно, чем терпеть и быть постоянно в страхе".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине арестовали на 3 месяца мужчину, который избил 4-летнего мальчика. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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