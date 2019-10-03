Тысячи пропаж: почему в Днепре исчезают дети

Ежедневно в Украине пропадают сотни детей. Причины на это разные: кто-то убегает из дома из-за ссоры с родителями, а бывает, что детей похищают и, к сожалению, не всегда это заканчивается хорошо.

В Днепре с этой проблемой сталкиваются довольно часто. В полицию поступают десятки заявлений от родителей пропавших детей. Зачастую, разыскивают подростков, которые в конечном итоге "загуливают" с друзьями.

Пропадают дети Life.ru

С начала 2019 года в полицию Днепропетровской области поступило 2261 заявление о пропаже детей.

Как рассказала OBOZREVATEL Анна Старчевская, спикер ГУ НП в Днепропетровской области, полиция находит детей живыми и здоровыми. Бывают случаи, когда один и тот же ребенок исчезает несколько раз в месяц, но правоохранители быстро реагируют и возвращают его домой.

"Причины исчезновения бывают разные. В основном, дети сами убегают из дома. Также родители зачастую пугаются, что не могут найти ребенка, но потом он быстро выходит на связь и возвращается в семью", – отметила Старчевская.

Так, в Днепре и области опасной тенденции с исчезновением детей нет. Чаще всего пропадают подростки, нежели малыши. Правоохранительные органы быстро находят пропаж и возвращают родителям.

Спикер ГУ НП отметила, похищений детей в Днепропетровской области никогда не было:

"Разве что бывают единичные случаи, когда родители в разводе и без соглашения двух сторон кто-то забирает ребенка и увозит", – рассказала Старчевская.

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Почему дети уходят из дома

Как рассказала OBOZREVATEL Оксана Дон, семейный психолог-практик, арт-терапевт и лайф-коуч, родителям необходимо четко понимать, что любой ребенок в независимости от воспитания и статуса семьи, может уйти из дома:

"Зачастую такие мысли детей посещают с 10 лет. Когда происходит перестройка организма, когда ребенок уже понимает и осознает свое взросление. Когда друзья становятся в приоритете. И тут важно все-таки родителям держать руку на пульсе, и быть очень внимательным к переменам ребенка", – рассказала психолог.

Проблемы детей начинаются с родителей

Причины ухода ребенка из дома разные: начиная с непонимания между родителями и их чадом, и заканчивая постоянными ссорами в семье.

"Чаще всего бывает непонимание между родителями, когда ребенок вырос, а родители еще думают что он маленький, и опекают его 24 часа в сутки. Когда у ребенка нет возможности поделиться своими переживаниями, как хорошими, так и плохими, то он ищет одобрение на стороне, и благополучно находит его в компаниях. Также ребенок может постоянно находится в страхе, что его будут ругать за сломанный телефон, или рваную одежду, за невыученные уроки. Кроме этого, родители занимаются рукоприкладством или полностью перекладывают все обязанности на ребенка. Когда в семье постоянные крики, драки. Когда нет возможности самовыражаться. И этот список может быть очень долгим", – отметила Оксана Дон.

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Что делать в подобных ситуациях

Арт-терапевт рассказала, главное – разговаривать со своим ребенком обо всем.

"Рассказывайте о своих удачах и неудачах, говорите о своих чувствах. Наблюдайте за настроением ребенка. Интересуйтесь его друзьями и увлечениями. Будьте другом, а не надзирателем и карателем. Это очень нежный и одновременно "невыносимый " возраст, где нужна вся мудрость и осознанность родителей. И побег может быть как протест против системы как родительской, так и школьной", – добавила семейный психолог.

Семейный психолог Оксана Дон Facebook Оксаны Дон

Поиск пропавших детей

В Днепре существует волонтерская группа, главная цель которой – поиск детей, оказавшихся в беде. Как только взрослые подают заявку о пропаже ребенка, волонтеры моментально начинают действовать, собирая группу неравнодушных людей для поиска. Эта помощь без какого-либо финансового вознаграждения.

Чтобы обратиться за помощью в организацию, следует позвонить на горячую линию: (056) 732 0 700. Также можно зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте: poisk.today.

Куда сообщать о пропаже ребенка

Напишите заявление в полицию и предоставьте им фото ребенка, особые приметы. Ведь с помощью правоохранительных органов поиски пойдут быстрее.

Установите местоположение с помощью сим-карты телефона.

Обзвоните всех знакомых и друзей Вашего ребенка.

Расклейте объявления о пропаже с фото. Также можно разместить информацию в соцсетях.

Попросите помощи у волонтеров группы "Поиск пропавших детей" и СМИ.

София Ковнир

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