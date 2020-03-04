Цветы на 8 марта в Днепре: цены на букеты

Не секрет, что 8 марта Днепр превратится в цветущий город из тюльпанов и роз. Продавцы ожидают огромный ажиотаж покупателей с раннего утра.

OBOZREVATEL расскажет о том, какие цены на разнообразные цветы будут актуальны 8 марта.

Цены на цветы 8 марта в Днепре ratatum.com

Уже сейчас специализированные магазины, продавцы на цветочных рынках и интернет-шоурумы предлагают заказать букет на 8 марта. Цены варьируются от 25 гривен за тюльпан до 3500 гривен за шикарный букет роз.

Конечно же, цена зависит не только от количества цветов в букете, но и от оформления и сложности композиции. Продают букеты, в горшках, в коробке, в корзине. Чаще всего, доставка также оплачивается дополнительно (от 50 гривен).

"Мы будем работать с 6 утра. Советуем заранее делать предзаказ на букеты, так как спрос на цветы 8 марта бешеный. Когда мужчины пытаются найти достойный букет во второй половине дня, начинается настоящий квест", – делится продавец цветов на ж\м Тополь Татьяна.

Продавцы советуют делать предзаказ на букеты

Сколько стоят цветы в магазинах

В магазинах цветы дороже, чем на рынке или оптом – это не секрет. Так, один тюльпан обойдется в 30-35 гривен за единицу (голубой тюльпан – от 55 грн\шт), роза – от 45 гривен. Если вы хотите приобрести цветочную композицию (стандартно это 3 розы и 5 хризантем в корзинке) – рассчитывайте на сумму от 230 гривен за бюджетный вариант. Большие композиции обойдутся в 650-1000 гривен.

Цветы - всегда хорошая идея

Стоимость 1 розы в цветочном магазине на 8 марта в Днепре - от 45 гривен

В праздничный день ожидается ажиотаж

Тюльпаны - 30-35 гривен за цветок

Голубой тюльпан дороже - 50-55 гривен

Композиции стоимостью 600-1000 гривен

Цветочные композиции от 230 гривен

Во сколько обойдется букет на 8 марта на цветочном рынке

На рынке цветы дешевле, кроме того, можно немного поторговаться. Живые крокусы и нарциссы в горшках можно приобрести за 80 гривен, корзинку (композицию) – за 150-250 гривен. Есть дороже, от 300 гривен – такие композиции отличаются большим количеством цветов и красивым тубусом.

Крокусы и нарциссы - по 80 гривен

Корзинки с цветами стоимостью 150-300 гривен

Цены на тюльпаны немного ниже, чем в магазинах – от 25 гривен за цветок. Пионовидные тюльпаны дороже – 30 гривен за единицу. По словам продавца, чаще всего мужчины приобретают от 10 цветов в букете.

Широкий выбор на цветочных рынках Днепра

Тюльпаны - от 25 гривен за цветок

Стоимость весенних нарциссов – от 25 гривен за штуку, в букетах предлагают по 20 цветков. Веточка хризантемы обойдется в 40 гривен.

Веточка хризантемы - 40 гривен

Стоимость 1 нарцисса - 25 гривен

На рынке красивую композицию можно приобрести за 300 гривен

Цветы в торговых центрах Днепра

В ТЦ города скудный выбор цветов. Чаще всего это орхидеи – от 230 гривен за горшок. В зависимости от состояния и сорта цветка, на полках магазинов представлены орхидеи стоимостью до 460 гривен.

Орхидеи стоимостью 230-460 гривен

Что предлагают интернет-магазины Днепра

В социальных сетях продавцы цветов уже активно принимают заказы. В онлайн-режиме вы можете заказать любой букет из тех, которые представлены продавцом, либо представить собственную интересующую вас композицию.

Цены варьируются от 80 гривен за розу до любой суммы, которую вы готовы потратить. Кроме того, в интернете можно заказать цветы оптом (опт – от 40 штук). Так, шикарный букет из 101 розы обойдется в 3650 гривен, 20 тюльпанов – в 2000 гривен.

Шикарный букет роз стоимостью 3650 гривен Instagram: 7roses.byket

Тюльпан в бутоне - 20-25 гривен Instagram: more_cvetov__

Тюльпаны с лимонным оттенком - 25 гривен за штуку Instagram: more_cvetov__

Весеннее настроение всего за 150 гривен Instagram: demart_flowers

Милый букетик стоимостью 220 гривен Instagram: demart_flowers

Стильная подача за 80 гривен Instagram: demart_flowers

Букет в коробке за 900 гривен Instagram: 7roses.byket

Тюльпаны и гиацинты - 700 гривен Instagram: 7roses.byket

Нежный букет за 300 гривен Instagram: lyutik.flowers

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