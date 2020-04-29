Цены на продукты в Днепре: что стало дешевле

Ажиотаж, который был спровоцирован карантином в Днепре, постепенно теряет силу и актуальность.
Сегодня в Днепре некоторые базовые продукты питания стали дешевле. Какие именно – расскажет OBOZREVATEL.
Какие продукты стали дешевле в Днепре
По данным Государственной службы статистики Украины, на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего, на 5,2%, подорожала гречневая крупа, из-за которой в супермаркетах Днепра в середине-конце марта был настоящий ажиотаж.
Последние изменения цен на продукты
Государственная служба статистики Украины
Кроме того, на 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия и говядину. В то же время, на 2,2% подешевели курятина, молоко, безалкогольные напитки, сметана и сыры.
Цены снизились на такие продукты:
морковь – на 3,1%, до 6,2 грн за кг;
капуста – на 4,9%, до 5,8 грн за кг;
картофель – на 4,4%, до 12,9 грн за кг;
яйца – на 12,3%, до 15 грн за десяток (без упаковки);
филе куриное – на 9,4%, до 92,1 грн за кг.
Картофель стал дешевле на 4,4%
Некоторые овощи стали дороже
По данным отчета потребительских цен НБУ, подорожание отдельных товаров в марте-апреле обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни.
Сегодня в супермаркетах Днепра спокойно. Овощи, крупы, макаронные и хлебные изделия – в изобилии. Консервы и туалетная бумага – товары, которые в начале карантина из-за COVID-19 раскупали с бешеной скоростью, сегодня не вызывают ажиотаж.
Куриное филе стало дешевле
Жители Днепра больше не скупают продукты
Продукты в изобилии
Кроме того, в городе активно действует уличная торговля – пенсионеры и торговцы из сел Днепропетровской области продают базовые продукты питания, такие как овощи и фрукты, в активном режиме.
Макаронные изделия также были популярны в начале карантина
В супермаркетах нет ажиотажа
Жители Днепра придерживаются карантинных правил, посещая торговые площадки в масках. На кассах супермаркетов работают правила дистанции, а кассиры – в перчатках, масках и шлемах, чтобы полностью обезопасить себя от инфекции.
Совсем скоро Украине поэтапно выйдет из карантина
Днепр постепенно начинает приходить в себя
Цены на молочную продукцию стали ниже
Во время карантина гречку раскупали большими партиями
Согласно официальным данным, по состоянию на 29 апреля в Днепре зафиксировано 87 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, 18 из этих людей выздоровели. 11 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в городе зафиксирован смертельный случай от последствий COVID-19.
11 мая, как раз после праздников, Украина начнет поэтапно выходить из карантина. Пока ограничения продолжают действовать – более 7 тысяч жителей Днепра получат от города продуктовые наборы. Прежде всего, в такой помощи нуждаются малообеспеченные слои населения, в частности одинокие люди и те, кто обращается за помощью на горячую линию городского совета, и те, кто потерял работу. Также овощи и другие продукты получат люди, находящиеся на обсервации – это 185 днепрян.
Сегодня такая помощь очень необходима, ведь карантин длится уже почти 2 месяца, а у людей заканчиваются средства и припасы.
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