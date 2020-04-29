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29 апреля • обновлено в 18:51
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Яна Коваль
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Цены на продукты в Днепре: что стало дешевле

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Ажиотаж, который был спровоцирован карантином в Днепре, постепенно теряет силу и актуальность.

Сегодня в Днепре некоторые базовые продукты питания стали дешевле. Какие именно – расскажет OBOZREVATEL.

Какие продукты стали дешевле в Днепре

Какие продукты стали дешевле в Днепре

По данным Государственной службы статистики Украины, на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего, на 5,2%, подорожала гречневая крупа, из-за которой в супермаркетах Днепра в середине-конце марта был настоящий ажиотаж.

Последние изменения цен на продукты

Последние изменения цен на продукты

Государственная служба статистики Украины

Кроме того, на 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия и говядину. В то же время, на 2,2% подешевели курятина, молоко, безалкогольные напитки, сметана и сыры.

Цены снизились на такие продукты:

  • морковь – на 3,1%, до 6,2 грн за кг;

  • капуста – на 4,9%, до 5,8 грн за кг;

  • картофель – на 4,4%, до 12,9 грн за кг;

  • яйца – на 12,3%, до 15 грн за десяток (без упаковки);

  • филе куриное – на 9,4%, до 92,1 грн за кг.

Картофель стал дешевле на 4,4%

Картофель стал дешевле на 4,4%

Некоторые овощи стали дороже

Некоторые овощи стали дороже

По данным отчета потребительских цен НБУ, подорожание отдельных товаров в марте-апреле обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни.

Сегодня в супермаркетах Днепра спокойно. Овощи, крупы, макаронные и хлебные изделия – в изобилии. Консервы и туалетная бумага – товары, которые в начале карантина из-за COVID-19 раскупали с бешеной скоростью, сегодня не вызывают ажиотаж.

Куриное филе стало дешевле

Куриное филе стало дешевле

Жители Днепра больше не скупают продукты

Жители Днепра больше не скупают продукты

Продукты в изобилии

Продукты в изобилии

Кроме того, в городе активно действует уличная торговля – пенсионеры и торговцы из сел Днепропетровской области продают базовые продукты питания, такие как овощи и фрукты, в активном режиме.

Макаронные изделия также были популярны в начале карантина

Макаронные изделия также были популярны в начале карантина

В супермаркетах нет ажиотажа

В супермаркетах нет ажиотажа

Жители Днепра придерживаются карантинных правил, посещая торговые площадки в масках. На кассах супермаркетов работают правила дистанции, а кассиры – в перчатках, масках и шлемах, чтобы полностью обезопасить себя от инфекции.

Совсем скоро Украине поэтапно выйдет из карантина

Совсем скоро Украине поэтапно выйдет из карантина

Днепр постепенно начинает приходить в себя

Днепр постепенно начинает приходить в себя

Цены на молочную продукцию стали ниже

Цены на молочную продукцию стали ниже

Во время карантина гречку раскупали большими партиями

Во время карантина гречку раскупали большими партиями

Согласно официальным данным, по состоянию на 29 апреля в Днепре зафиксировано 87 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, 18 из этих людей выздоровели. 11 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в городе зафиксирован смертельный случай от последствий COVID-19.

11 мая, как раз после праздников, Украина начнет поэтапно выходить из карантина. Пока ограничения продолжают действовать – более 7 тысяч жителей Днепра получат от города продуктовые наборы. Прежде всего, в такой помощи нуждаются малообеспеченные слои населения, в частности одинокие люди и те, кто обращается за помощью на горячую линию городского совета, и те, кто потерял работу. Также овощи и другие продукты получат люди, находящиеся на обсервации – это 185 днепрян.

Сегодня такая помощь очень необходима, ведь карантин длится уже почти 2 месяца, а у людей заканчиваются средства и припасы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как отметить майские праздники дома.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
вирус карантин новости Государственная служба статистики Украины Национальный банк Украины еда цены продукты
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