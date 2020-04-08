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8 апреля • обновлено в 19:11
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Яна Коваль

Цены на продукты в Днепре: что подорожало во время карантина

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Из-за большого спроса и ажиотажа стоимость многих продуктов питания в период карантина в Днепре значительно выросла.

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О том, на какие продукты питания цены в Днепре стали выше и с чем это связано – расскажет OBOZREVATEL.

Цены на продукты в Днепре: что подорожало

Цены на продукты в Днепре: что подорожало

Несмотря на то, что Антимонопольный комитет Украины предоставил к обязательному рассмотрению поставщикам торговых сетей рекомендации воздержаться от повышения цен на продукты питания длительного хранения, (в частности круп и продуктов насыщенных витаминами, свежих фруктов и овощей) цены на продукты в торговых сетях Днепра и Днепропетровской области стали выше.

Так, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, повышение цен коснулось самых раскупаемых продуктов питания в период карантина:

  • продукты борщевого набора;

  • мука;

  • крупы;

  • масло (сливочное и подсолнечное);

  • молочные изделия;

  • свинина;

  • мед, лимон, имбирь.

Один из самых дорожающих товаров

Один из самых дорожающих товаров

Мясо также подорожало

Мясо также подорожало

Повышение цен коснулось практически всех базовых продуктов

Повышение цен коснулось практически всех базовых продуктов

Полки все так же быстро опустошают

Полки все так же быстро опустошают

В НБУ также отмечают, что цены на продукты питания в Украине растут, пусть и медленнее, чем раньше. Так, по данным отчета потребительских цен НБУ, подорожание отдельных товаров в марте-апреле обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни.

За период с 27 марта по 2 апреля цены выросли так:

  • хлебные изделия – на 4,2%;

  • мука – на 12,1%;

  • рыба – на 3,2%;

  • молоко – на 2,7%;

  • сыр – на 1,5%;

  • растительное масло – на 2,5%;

  • мед – на 2,2%;

  • гречневая крупа – на 21%;

  • лимоны и апельсины – на 39,1% и 14,6% соответственно;

  • капуста белокачанная – на 25,4%;

  • лук репчатый – на 37,8%;

  • картофель – на 9,6%;

  • чеснок – на 23,2%.

Гречка как лакмус уровня паники

Гречка как лакмус уровня паники

Не стоит закупать огромное количество продуктов

Не стоит закупать огромное количество продуктов

Овощи подорожали не так сильно, как другие продукты

Овощи подорожали не так сильно, как другие продукты

Крупы - самый популярный товар во время карантина

Крупы - самый популярный товар во время карантина

Хлеб не становится дешевле

Хлеб не становится дешевле

Цены на масло выросли

Цены на масло выросли

Карантин продолжается

Карантин продолжается

Возможно, все дело в ажиотаже

Возможно, все дело в ажиотаже

Повышение цен коснулось и разнообразной молочной продукции

Повышение цен коснулось и разнообразной молочной продукции

Рост цен пока не слишком контролируется

Рост цен пока не слишком контролируется

Муку разбирают с огромной скоростью

Муку разбирают с огромной скоростью

Лимоны, мед и имбирь сильно подорожали

Лимоны, мед и имбирь сильно подорожали

Несмотря на то, что цены на базовые продукты стали выше, ажиотаж в супермаркетах города все еще продолжается. Продукты борщевого набора, крупы, макаронные изделия и некоторые овощи все с такой же стремительной скоростью покидают прилавки супермаркетов Днепра.

На сегодня спрос не падает

На сегодня спрос не падает

Наличие продуктов не уменьшает ажиотаж

Наличие продуктов не уменьшает ажиотаж

В такой непростой ситуации сложнее всего пенсионерам

В такой непростой ситуации сложнее всего пенсионерам

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Автор
Яна Коваль
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Днепр
Теги
цены продукты еда новости вирус карантин
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