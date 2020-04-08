Цены на продукты в Днепре: что подорожало во время карантина

Из-за большого спроса и ажиотажа стоимость многих продуктов питания в период карантина в Днепре значительно выросла.

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О том, на какие продукты питания цены в Днепре стали выше и с чем это связано – расскажет OBOZREVATEL.

Цены на продукты в Днепре: что подорожало

Несмотря на то, что Антимонопольный комитет Украины предоставил к обязательному рассмотрению поставщикам торговых сетей рекомендации воздержаться от повышения цен на продукты питания длительного хранения, (в частности круп и продуктов насыщенных витаминами, свежих фруктов и овощей) цены на продукты в торговых сетях Днепра и Днепропетровской области стали выше.

Так, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, повышение цен коснулось самых раскупаемых продуктов питания в период карантина:

продукты борщевого набора;

мука;

крупы;

масло (сливочное и подсолнечное);

молочные изделия;

свинина;

мед, лимон, имбирь.

Один из самых дорожающих товаров

Мясо также подорожало

Повышение цен коснулось практически всех базовых продуктов

Полки все так же быстро опустошают

В НБУ также отмечают, что цены на продукты питания в Украине растут, пусть и медленнее, чем раньше. Так, по данным отчета потребительских цен НБУ, подорожание отдельных товаров в марте-апреле обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни.

За период с 27 марта по 2 апреля цены выросли так:

хлебные изделия – на 4,2%;

мука – на 12,1%;

рыба – на 3,2%;

молоко – на 2,7%;

сыр – на 1,5%;

растительное масло – на 2,5%;

мед – на 2,2%;

гречневая крупа – на 21%;

лимоны и апельсины – на 39,1% и 14,6% соответственно;

капуста белокачанная – на 25,4%;

лук репчатый – на 37,8%;

картофель – на 9,6%;

чеснок – на 23,2%.

Гречка как лакмус уровня паники

Не стоит закупать огромное количество продуктов

Овощи подорожали не так сильно, как другие продукты

Крупы - самый популярный товар во время карантина

Хлеб не становится дешевле

Цены на масло выросли

Карантин продолжается

Возможно, все дело в ажиотаже

Повышение цен коснулось и разнообразной молочной продукции

Рост цен пока не слишком контролируется

Муку разбирают с огромной скоростью

Лимоны, мед и имбирь сильно подорожали

Несмотря на то, что цены на базовые продукты стали выше, ажиотаж в супермаркетах города все еще продолжается. Продукты борщевого набора, крупы, макаронные изделия и некоторые овощи все с такой же стремительной скоростью покидают прилавки супермаркетов Днепра.

На сегодня спрос не падает

Наличие продуктов не уменьшает ажиотаж

В такой непростой ситуации сложнее всего пенсионерам

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, соблюдают ли правила жители Днепра во время карантина.

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