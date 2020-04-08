Цены на продукты в Днепре: что подорожало во время карантина

Из-за большого спроса и ажиотажа стоимость многих продуктов питания в период карантина в Днепре значительно выросла.
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О том, на какие продукты питания цены в Днепре стали выше и с чем это связано – расскажет OBOZREVATEL.
Цены на продукты в Днепре: что подорожало
Несмотря на то, что Антимонопольный комитет Украины предоставил к обязательному рассмотрению поставщикам торговых сетей рекомендации воздержаться от повышения цен на продукты питания длительного хранения, (в частности круп и продуктов насыщенных витаминами, свежих фруктов и овощей) цены на продукты в торговых сетях Днепра и Днепропетровской области стали выше.
Так, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, повышение цен коснулось самых раскупаемых продуктов питания в период карантина:
продукты борщевого набора;
мука;
крупы;
масло (сливочное и подсолнечное);
молочные изделия;
свинина;
мед, лимон, имбирь.
Один из самых дорожающих товаров
Мясо также подорожало
Повышение цен коснулось практически всех базовых продуктов
Полки все так же быстро опустошают
В НБУ также отмечают, что цены на продукты питания в Украине растут, пусть и медленнее, чем раньше. Так, по данным отчета потребительских цен НБУ, подорожание отдельных товаров в марте-апреле обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни.
За период с 27 марта по 2 апреля цены выросли так:
хлебные изделия – на 4,2%;
мука – на 12,1%;
рыба – на 3,2%;
молоко – на 2,7%;
сыр – на 1,5%;
растительное масло – на 2,5%;
мед – на 2,2%;
гречневая крупа – на 21%;
лимоны и апельсины – на 39,1% и 14,6% соответственно;
капуста белокачанная – на 25,4%;
лук репчатый – на 37,8%;
картофель – на 9,6%;
чеснок – на 23,2%.
Гречка как лакмус уровня паники
Не стоит закупать огромное количество продуктов
Овощи подорожали не так сильно, как другие продукты
Крупы - самый популярный товар во время карантина
Хлеб не становится дешевле
Цены на масло выросли
Карантин продолжается
Возможно, все дело в ажиотаже
Повышение цен коснулось и разнообразной молочной продукции
Рост цен пока не слишком контролируется
Муку разбирают с огромной скоростью
Лимоны, мед и имбирь сильно подорожали
Несмотря на то, что цены на базовые продукты стали выше, ажиотаж в супермаркетах города все еще продолжается. Продукты борщевого набора, крупы, макаронные изделия и некоторые овощи все с такой же стремительной скоростью покидают прилавки супермаркетов Днепра.
На сегодня спрос не падает
Наличие продуктов не уменьшает ажиотаж
В такой непростой ситуации сложнее всего пенсионерам
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, соблюдают ли правила жители Днепра во время карантина.
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