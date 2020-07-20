Цены на фрукты в Днепре поражают: почему так дорого

Сегодня стоимость фруктов, которые многие привыкли покупать летом в большом количестве, просто зашкаливает. Жители Днепра негодуют по этому поводу, ведь доход во время карантина практически не растет.

О том, почему цены на фрукты в Днепре выше привычных и станут ли ниже в этом году – расскажет OBOZREVATEL.

Стоимость фруктов в Днепре: что дороже всего

Текущее лето удивляет ценовой политикой. В социальных сетях уже много раз возникали обсуждения по поводу стоимости фруктов. Многие удивляются: почему некоторые продукты питания, выросшие на украинской земле, дороже иностранного импорта.

На сегодня, средняя стоимость фруктов в супермаркетах и на рынках Днепра колеблется в таких пределах:

Арбуз – 10-25 грн/кг. По скидке можно купить за 8 грн. Средний размер – от 4 кг;

Малина – 90-95 грн/кг;

Клубника – 50-60 грн/кг;

Вишня – от 45 грн/кг;

Смородина – 74 грн/кг;

Поричка (красная смородина) – 70 грн/кг;

Яблоки – 30-35 грн/кг. Крупный сорт – 50 грн/кг;

Инжир – 64 грн/кг;

Голубика – от 189 грн/кг;

Персик – 33-37 грн/кг (зависит от страны);

Дыня – 29 грн/кг. Средняя дыня – 3 кг;

Нектарин – 43 грн/кг;

Абрикос – 53-64 грн/кг;

Авокадо – 90 грн/кг;

Виноград – 54-77 грн/кг в зависимости от сорта;

Груша – 115 грн/кг;

Слива – 120 грн/кг;

Киви – 145 грн/кг;

Апельсин – 50 грн/кг.

Карантин внес свои коррективы

Яблоки стали немного дешевле, но все зависит от сорта

Чем меньше по размеру яблоки - тем дешевле

Этот сорт арбуза в АТБ можно назвать дешевым. Без косточек - 25 грн/кг

Сейчас в Варусе небольшая скидка на арбузы

Цены украинских и импортных фруктов почти не отличаются

Цены на фрукты в Днепре: почему так дорого

Как рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, стоимость фруктов стала выше из-за карантина:

"Появилось много риска и дополнительного контроля. Конечно же, кроме этого, у предпринимателей возникли дополнительные расходы, и это касается не только Днепра: ситуация набрала обороты во всем мире".

Горожане не были готовы к таким ценам

В АТБ абрикосы дешевле

Нектарины в Варусе по скидке дешевле, чем в АТБ

В этом году консервация фруктов доступна далеко не всем

Цена на малину

Малина в АТБ дороже

Многие в шоке от цен

Михаил Крапивко акцентирует: заработок многих предпринимателей носит сезонный характер, и в нестабильное время риски увеличиваются.

"Некоторые зарабатывают на фруктах за сезон, а позже снова ждут урожай и лето. У многих нет другого выхода: расходы становятся выше, поэтому и цены прыгают вверх".

Цена на голубику в АТБ

Цена на голубику в Варусе

"Так как ситуация с карантином происходит во всем мире, играет роль также отсутствие конкуренции. Любая из сфер может поднять цены и люди будут пользоваться услугами или покупать необходимое, так как альтернативы особо нет".

Цены на авокадо в супермаркетах не отличаются

Авокадо в Варусе

Виноград в АТБ

Стоимость винограда зависит от сорта

По словам экономического эксперта Михаила Крапивко, важную роль играет недавно принятая земельная реформа:

"Для аграриев обсуждаются новые условия и налоги, ввести их могут в любой момент, и люди банально не рассчитывали до недавнего времени на дополнительные расходы. Кроме того, при сегодняшних реалиях многие могут остаться без дохода. Чтобы удержаться на плаву и обеспечить своему делу финансовую подушку – повышают стоимость продукции, особенно в разгар сезона".

Эксперт отмечает: в текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен.

"2020 год достаточно тяжелый во всех смыслах. Пока нет обнадеживающих прогнозов. Цены в ближайшие время снижаться не будут, особенно на сезонные продукты питания, такие как овощи и фрукты".

В текущем году не стоит рассчитывать на снижение цен

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