Три пары поделились историями, как нашли свою любовь, развивая город

Три пары, которые в разные эпохи нашли друг друга именно в Днепре и сделали это, занимаясь развитием мегаполиса, рассказали свои истории любви.

О том, как Днепр объединил три пары, пишет издание "Днепровская панорама".

Варвара Юрченко и Виталий Шмидт

Виталий родом из Поволжья. Из Казанского госуниверситета его перевели на только что открывшийся физтех ДГУ. В это же время Варвара из села под Винницей переехала в Днепр, чтобы строить Южмаш.

Молодые люди поженились. Виталий стал авторитетным конструктором, а супруга продолжила трудиться на ЮМЗ. Таким образом оба способствовали развитию космической индустрии Днепра. Годами их внуки со слезами на глазах наблюдали за тем, как украинские власти игнорировали проблемы отраслевых предприятий. Но сегодня появилась надежда.

"Мы видим, как много город сегодня уделяет внимания восстановлению былой славы КБ "Южное" и ЮМЗ. Привлекаются инвесторы, организовываются студенческие программы. Это значит, что дело бабушки и дедушки будет жить", — оценивают они вклад команды Бориса Филатова в популяризацию промышленных гигантов Днепра.

Федор Данченко и Клавдия Метрошина

О доле Федора Данченко и Клавдии Метрошиной повествует альманах "Снова и навсегда". Эту пару объединила знаменитая "Петровка". Федор посвятил заводу всю жизнь, если не считать военных лет, которые он провел на фронте. Клавдия трудилась в цехе доменных печей с 16 летного возраста.

"Мама очень любила свою работу, ибо именно здесь она встретила моего папу, именно эти печи объединили их сердца", – цитирует слова их сына Анатолия Данченко альманах.

Он, кстати, был издан в 2015 году по инициативе Бориса Филатова, стремившегося рассказать о своей любви к Днепру через истории людей, которые создавали город.

Юлия и Павел Дмитровы

Юлия и Павел Дмитровы

Молодое поколение горожан также активно включается в процессы развития нашего мегаполиса. Юлию Дмитрову, как волонтера, в Днепре знают многие ветераны АТО/ООС. Впрочем, социальной работой Юлия начала заниматься задолго до войны.

С юных лет она была неравнодушной к бездомным котятам и щенкам. В Днепре судьба связала ее с обществом зоозащиты "Верность". Собирая деньги на лечение и содержание животных, она познакомилась со своим будущим мужем Павлом. Более того, вовлекла его в эту работу.

"Мы раздавали листовки, работали на нашей площадке в "Дафи", предлагали людям взять себе питомцев", — вспоминает Юлия.

Судьбоносным стал день, когда она везла на операцию тяжелобольную собаку. Машина заглохла, и девушка набрала номер Павла. Он моментально прибыл на помощь. С тех пор пара неразлучна.

Теперь у них трое деток. Юлия и Павел в свое время приложили немало усилий, чтобы сделать Днепр добрее и лучше. И продолжают делать это сегодня. Являясь членом команды Бориса Филатова, Юлия обеспечивает выполнение программы "Семья героя".

"Борис Филатов еще с 2014 года не оставляет таких людей наедине со своими проблемами. Он знает, куда он идет, и его невозможно сбить с намеченного пути", — рассказывает Юлия Дмитрова.

Днепр строится и развивается с любовью. Город вобрал в себя судьбы миллионов людей. Прямо сейчас многие из них встречают свою судьбу на улицах нашего мегаполиса. А значит, он будет продолжать жить.