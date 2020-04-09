ТОП вещей с символикой карантина для жителей Днепра
В связи с общенациональным карантином появилось множество новых трендов, в том числе и в мире моды. С символикой карантина и коронавируса начали выпускать защитные маски, футболки, сумки и многое другое.
OBOZREVATEL собрал ТОП вещей с символикой карантина, которые могут приобрести жители Днепра.
Маски
На данный момент защитные маски – одни из самых популярных покупок. Можно приобрести не только одноразовые, но и многоразовые с вышитыми рисунками и надписями.
Такие маски стоят намного дороже обычных – от 100 до 130 гривен. Надпись на маске можно заказать свою или приобрести уже готовую.
На данный момент самыми популярными остаются "Карантин – так карантин", "Закрыто на карантин" и тому подобное.
Также жители Днепра могут приобрести защитные маски с красивыми узорами. Продавцы утверждают, что маски многоразовые, их можно стирать и пропаривать утюгом.
Стоимость такой маски от 40 до 100 гривен. Цена зависит от формы маски, ткани и узора.
Отметим, что многоразовые маски шьют не только для того, чтобы быть в безопасности, но и чтобы сберечь семейный бюджет, так как средняя стоимость одноразовой маски в день обойдется около 100 гривен.
Также с помощью многоразовых гигиенических масок можно сберечь природу, ведь в одноразовых масках используют искусственный материал, который долго разлагается. Кроме этого, многоразовые маски выглядят стильно, ярко и красиво.
Одежда
Также в период карантина начали продавать футболки с символикой карантина. Вещи можно приобрести уже с готовым принтом или же заказать свой.
Стоимость "карантинных" футболок – около 300 гривен.
Кроме этого, можно заказать теплые свитшоты и толстовки. Цены на такие вещи немного выше: свитшоты – около 500 гривен, толстовки – около 600 гривен.
Также жители Днепра могут заказать собственный оригинальный принт на одежде. Стоимость зависит от размера принта, бренда, материала футболки, печати и срочности заказа.
Нанести принт можно на любую часть вещи, а также можно заказать печать на вещах фото, логотипа и надписи.
Для заказа собственного принта днепрянам необходимо выбрать специализирующую компанию, перейти на их сайт и с помощью конструктора создать приблизительный макет заказа. После этого следует отправить заявку и ожидать звонка менеджера компании для подтверждения заказа и уточнения всех деталей.
Сумки
Жители Днепра в период карантина могут также приобрести модные эко-сумки с популярными принтами.
Отметим, что на сегодняшний день эко-сумки становятся все более популярными. Их делают из ткани, с удобными ручками и они очень вместительные. К тому же, благодаря эко-сумкам, Вы сохраняете чистоту природы.
Стоимость эко-сумки с принтом составляет от 150 до 220 гривен.
Другое
Жители Днепра также могут приобрести вкусный шоколад с популярной символикой.
Так, продавцы предлагают купить шоколад "На случай карантина", стоимость которого составляет от 60 гривен.
Кроме этого, можно приобрести стратегический запас туалетной бумаги и мыла. Стоимость такой покупки – около 100 гривен.
Известные личности следят за трендами
От модных популярных принтов в период карантина не отстают и известные личности. Звезды запасаются стильными масками, а также подбирают под них соответствующие образы.
Так, городской голова Киева Виталий Кличко с помощью маски с принтом "Досить шастать" призывает всех украинцев оставаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу.
К такому флешмобу присоединяются многие жители Украины, в том числе и известные люди. Кроме защитных масок, начали выпускать футболки с такой же надписью и изображением мэра Киева.
Известный телеведущий Владимир Остапчук также следит за последними трендами и поэтому создал свой онлайн-магазин с вещами. Там он продает аксессуары с хештегом "Подбухиваю".
Сам телеведущий отмечает, что это не защитная маска, а обычный красивый аксессуар, который поможет в это нешуточное время выглядеть стильно и вызвать улыбку.
Известный политолог Вадим Карасев недавно также впечатлил нестандартным образом. Так, Карасев пришел на одно из ток-шоу в дизайнерской кожаной маске.
Как стало известно, дизайнером такой маски является Елена Голец, которая сама и предложила политологу этот аксессуар.
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