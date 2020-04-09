ТОП вещей с символикой карантина для жителей Днепра

В связи с общенациональным карантином появилось множество новых трендов, в том числе и в мире моды. С символикой карантина и коронавируса начали выпускать защитные маски, футболки, сумки и многое другое.

OBOZREVATEL собрал ТОП вещей с символикой карантина, которые могут приобрести жители Днепра.

Мода во время карантина Harper's Bazaar

Маски

На данный момент защитные маски – одни из самых популярных покупок. Можно приобрести не только одноразовые, но и многоразовые с вышитыми рисунками и надписями.

Такие маски стоят намного дороже обычных – от 100 до 130 гривен. Надпись на маске можно заказать свою или приобрести уже готовую.

На данный момент самыми популярными остаются "Карантин – так карантин", "Закрыто на карантин" и тому подобное.

Модные защитные маски

Модные защитные маски

Также жители Днепра могут приобрести защитные маски с красивыми узорами. Продавцы утверждают, что маски многоразовые, их можно стирать и пропаривать утюгом.

Стоимость такой маски от 40 до 100 гривен. Цена зависит от формы маски, ткани и узора.

Модные защитные маски

Отметим, что многоразовые маски шьют не только для того, чтобы быть в безопасности, но и чтобы сберечь семейный бюджет, так как средняя стоимость одноразовой маски в день обойдется около 100 гривен.

Также с помощью многоразовых гигиенических масок можно сберечь природу, ведь в одноразовых масках используют искусственный материал, который долго разлагается. Кроме этого, многоразовые маски выглядят стильно, ярко и красиво.

Модные защитные маски

Одежда

Также в период карантина начали продавать футболки с символикой карантина. Вещи можно приобрести уже с готовым принтом или же заказать свой.

Стоимость "карантинных" футболок – около 300 гривен.

Футболки с принтом

Футболки с принтом

Футболки с принтом

Кроме этого, можно заказать теплые свитшоты и толстовки. Цены на такие вещи немного выше: свитшоты – около 500 гривен, толстовки – около 600 гривен.

Свитшоты с принтом

Свитшоты с принтом

Также жители Днепра могут заказать собственный оригинальный принт на одежде. Стоимость зависит от размера принта, бренда, материала футболки, печати и срочности заказа.

Нанести принт можно на любую часть вещи, а также можно заказать печать на вещах фото, логотипа и надписи.

Для заказа собственного принта днепрянам необходимо выбрать специализирующую компанию, перейти на их сайт и с помощью конструктора создать приблизительный макет заказа. После этого следует отправить заявку и ожидать звонка менеджера компании для подтверждения заказа и уточнения всех деталей.

Футболки с принтом

Сумки

Жители Днепра в период карантина могут также приобрести модные эко-сумки с популярными принтами.

Отметим, что на сегодняшний день эко-сумки становятся все более популярными. Их делают из ткани, с удобными ручками и они очень вместительные. К тому же, благодаря эко-сумкам, Вы сохраняете чистоту природы.

Стоимость эко-сумки с принтом составляет от 150 до 220 гривен.

Эко-сумки с принтом

Другое

Жители Днепра также могут приобрести вкусный шоколад с популярной символикой.

Так, продавцы предлагают купить шоколад "На случай карантина", стоимость которого составляет от 60 гривен.

Шоколад

Кроме этого, можно приобрести стратегический запас туалетной бумаги и мыла. Стоимость такой покупки – около 100 гривен.

Туалетная бумага и мыло

Известные личности следят за трендами

От модных популярных принтов в период карантина не отстают и известные личности. Звезды запасаются стильными масками, а также подбирают под них соответствующие образы.

Так, городской голова Киева Виталий Кличко с помощью маски с принтом "Досить шастать" призывает всех украинцев оставаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу.

Скриншот Instagram Виталия Кличко

К такому флешмобу присоединяются многие жители Украины, в том числе и известные люди. Кроме защитных масок, начали выпускать футболки с такой же надписью и изображением мэра Киева.

Флешмоб Виталия Кличко Instagram Виталия Кличко

Ахтем Сейтаблаев Instagram Виталия Кличко

Василий Вирастюк Instagram Виталия Кличко

Даниил Яневский Instagram Виталия Кличко

Владимир Кличко Instagram Виталия Кличко

Людмила Ардельян Instagram Виталия Кличко

Известный телеведущий Владимир Остапчук также следит за последними трендами и поэтому создал свой онлайн-магазин с вещами. Там он продает аксессуары с хештегом "Подбухиваю".

Сам телеведущий отмечает, что это не защитная маска, а обычный красивый аксессуар, который поможет в это нешуточное время выглядеть стильно и вызвать улыбку.

Владимир Остапчук Instagram Владимира Остапчука

Известный политолог Вадим Карасев недавно также впечатлил нестандартным образом. Так, Карасев пришел на одно из ток-шоу в дизайнерской кожаной маске.

Как стало известно, дизайнером такой маски является Елена Голец, которая сама и предложила политологу этот аксессуар.

Вадим Карасев в маске Кадр NewsOne

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что поддерживать себя в форме нужно всегда, даже в период карантина. Многие тренеры проводят целые марафоны и занятия онлайн для жителей Днепра. Стало известно, как днепряне занимаются в домашних условиях и что рекомендуют тренеры.