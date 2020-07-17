ТОП вакансий для людей с инвалидностью в Днепре

Найти работу в Днепре людям с инвалидностью не так уж и легко. Все же вакансии есть, но работникам обязательно должны предоставить все удобства и условия.

Какие вакансии в Днепре предлагают людям с инвалидностью, и имеют ли право им отказать в приеме на работу – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Сторож/охранник

В Днепре людям с инвалидностью предлагают множество вакансий охранника или сторожа. В этой работе ничего сложного нет – необходимо патрулировать и охранять определенную территорию, поддерживать правопорядок и не допускать конфликтные ситуации.

Кроме того, на некоторых предприятиях следует обеспечивать контрольно-пропускной режим.

Чаще всего такая работа посменная. Средняя заработная плата охранника/сторожа в Днепре составляет от 3500 до 8 тысяч гривен в месяц. Все зависит от стоимости выхода за одну смену – в среднем около 500 гривен.

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Менеджер по работе с клиентами/по продажам

В Днепре для работы менеджером необходимо уметь презентовать услуги компании и привлекать новых клиентов. Кроме того, нужно грамотно и легко общаться с людьми, быть ответственным, пунктуальным, коммуникабельным и настойчивым человеком.

Работать нужно в комфортном офисе с большим коллективом. Средняя заработная плата менеджера в Днепре – от 10 тысяч гривен и выше. Все зависит от выбора компании, ставки и премиальных.

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Оператор call-центра

Для работы оператором call-центра необходимо грамотно общаться с людьми и владеть ПК на уровне уверенного пользователя. Вам нужно будет выполнять входящие или исходящие звонки, предлагать определенные услуги компании и пытаться завлечь клиентов.

Работать нужно в комфортном офисе и по телефону. Средняя заработная плата оператора call-центра в Днепре – от 5 тысяч до 20 тысяч гривен. Все зависит от ставки и выработки.

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Подсобный рабочий

Жители Днепра с инвалидностью также могут найти вакансии подсобного рабочего. Такая работа бывает с разными обязанностями. Чаще всего приходится собирать или разбирать оборудование, очищать территорию от мусора, убирать листья и т.д.

Средняя заработная плата в Днепре разнорабочего составляет около 10 тысяч гривен.

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Швея

В Днепре для женщин с инвалидностью открыто множество вакансий для работы швеей. Для этого необходимо качественно выполнять заказы по ремонту и пошиву одежды, быть аккуратным и пунктуальным человеком.

Отметим, для сотрудников должны предоставить просторное помещение с отдельным рабочим местом.

Заработная плата швеи в Днепре зависит от выработки. Деньги можно получать ежедневно за смену или же еженедельно. За месяц такой работы в среднем можно получить от 3500 до 10 тысяч гривен.

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Уборщик

Также в Днепре людям с инвалидностью предлагают заработать уборщиком. Для этого необходимо ежедневно убирать территорию дома или другого любого заведения, не иметь вредных привычек и быть трудолюбивым и ответственным сотрудником.

Средняя заработная плата уборщика в Днепре составляет около 3-4 тысяч гривен.

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Кассир/продавец

В Днепре для работы кассиром или продавцом в магазине следует уметь консультировать покупателей, работать с кассовым аппаратом и товаром в торговом зале. Кроме того, необходимо вежливо общаться с посетителями магазина, быть коммуникабельным и следить за товаром.

Средняя заработная плата – от 6 тысяч гривен и выше. Все зависит от ставки и бонусов.

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Имеют ли право отказать в приеме на работу людям с инвалидностью

По словам днепровского юриста Андрея Вербы, существенных льгот по приему на работу лиц с инвалидностью нет:

"Есть только льготы при налогообложении зарплаты и гарантии при увольнении", – сообщил юрист корреспонденту OBOZREVATEL.

Обоснованным отказом в приеме на работу может быть, если:

Нет свободных вакансий;

У претендента нет нужного образования или опыта, необходимых для выполнения определенной работы;

У претендента есть прямые ограничения для занятия должности.

Отметим, что предприятия, использующие наемный труд, обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе специальные рабочие места, создавать для них условия труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и обеспечивать другие социально экономические гарантии, предусмотренные законодательством.

Работа для людей с инвалидностью. Фото "csridi.ru"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ежегодно из городского бюджета выделяется материальная помощь жителям Днепра. Но не всем, а только тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.