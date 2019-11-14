ТОП странных новостей в Днепре (18+)

Днепр - город контрастов, в котором курьезные и странные ситуации случаются довольно часто.

OBOZREVATEL расскажет, какие необычные события произошли в Днепре за последнюю неделю.

ТОП странных новостей Днепра anda.jor.br

14 ноября пользователь Instagram опубликовал видео о том, как на улице Павлова прорвало канализационную трубу. На видео заметно, как фонтанирует вода характерного коричневого цвета с отходами.

"На Павлова фонтанирует говном" - сообщили в паблике.

13 ноября житель Днепра примерял на себя костюм супер героя под названием "Человек будущего", чем вызвал общественный резонанс в сети. На фото видно, что обнаженный парень перевоплотился в образ доставщика еды, надев на себя сумки для транспортировки.

Городу нужен герой hyevuy.dnepr

Пользователи соцсетей с недоумением комментируют: "Потом в этой торбе кому-то доставят продукты", "Трансформер-6", "Потом еда с запахом х*ра и грязных ног".

13 ноября в Приднепровске на вызов к мужчине приехала скорая помощь. Но, по странному стечению обстоятельств, герой видео упал на землю и закатился под машину.

На вопрос "Что ты там делаешь?" ответил, что смотрит вверх.

12 ноября влюбленная пара на автовокзале Днепра не смогла сдержать свою страсть, за что и стала популярной в соцсетях. После жарких поцелуев дама с мужчиной поднялись на ноги и продолжили ворковать. Возможно, влюбленные на долго прощаются или просто решили отдаться страсти - мы уже не узнаем.

8 ноября странный мужчина оголял тело и демонстрировал себя проезжающим мимо водителям:

"Странный движ происходит возле кладбища за Караваном. Копы скрутили голого мужика. Рядом медики с носилками," - сообщает автор видео.

Кажется, мужчине не холодно hyevuy.dnepr

Перед тем, как полиция и медицинские работники добрались до дебошира, он успел создать пробку и привлечь к себе максимальное внимание. Мужчина спускал штаны, бился лицом о лобовое стекло, демонстрировал странные движения и просто ходил голым по обочине. Видео разлетелось по всем социальным сетям.

По мнению жителей Днепра, мужчина наверняка находился под действием алкоголя или психотропных препаратов.

Мы надеемся, что специалисты смогли помочь неизвестному прийти в себя.

8 ноября произошел еще один странный случай в трамвае №5. Видео с ситуацией опубликовала жительница Днепра.

"Бегал по трамваю приставал к людям, говорил что хочет умереть. Его вышвырнули не ближайшей остановке. После чего он затаил обиду, вцепился в трамвай, тем самым заблокировал движение электротранспорта. Пришлось вызывать медиков."

OBOZREVATEL напоминает, что употребление наркотиков может привести к неожиданным последствиям. Берегите свою здоровье, чтобы не становиться героями подобных видео.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Киву снова засекли за странным занятием в Раде.

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