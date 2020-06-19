ТОП популярных санаториев Днепра: стало известно об их работе

В связи с ослаблением карантина с 10 июня правительство разрешило возобновить работу лечебно-профилактических учреждений для лечения и оздоровления. Но при этом масочный режим и требование социального дистанцирования сохраняются.

OBOZREVATEL собрал ТОП популярных санаториев Днепра и области и расскажет, в каком режиме они работают.

Условия пребывания в санаториях в период ослабления карантина

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, для посещения санатория необходимо обязательно предварительно зарегистрироваться онлайн.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют организовать питание в номера или соблюдать нормы, которые на сегодняшний день действуют для кафе и ресторанов.

Также можно обустроить летние террасы. Если же питание предоставляется внутри, то за одним столом должно быть не больше четырех человек и расстояние между столами – 1,5 метра.

Отдых в санатории Кубанские новости

Коммунальное предприятие "Специализированный медико-реабилитационный центр для детей и подростков"

Данный медико-реабилитационный центр – это учреждение в Днепре с качественной лечебно-реабилитационной базой пульмонологического, отоларингологического, гастроэнтерологического профилей, современными эффективными методиками лечения и отдыха детей с 4-х до 17-летнего возраста.

Территория центра находится в живописной лесопарковой зоне вдали от шоссейных дорог и промышленных предприятий. Приятные прогулки на свежем воздухе будут полезными и безопасными для Ваших детей.

Также в медико-реабилитационном центре есть современное оборудование лечебно-процедурных кабинетов и высококвалифицированные специалисты, заботливый медицинский персонал и высокая культура обслуживания юных пациентов.

Адрес: улица Тополиная, 41.

Как на сегодняшний день работает КП "Специализированный медико-реабилитационный центр для детей и подростков"

Как сообщили OBOZREVATEL в администрации учреждения, на данный момент медико-реабилитационный центр не работает:

"Мы на карантине. Правительство продлило карантинный режим до 31 июля и поэтому если только придет письмо от облздрава с разрешением на открытие, то мы обязательно будем работать. Но, я так понимаю, в июле мы работать не будем.

На данный момент у нас работает только администрация и охрана", – прокомментировали в коммунальном предприятии.

Также в администрации учреждения отметили, что жители Днепра могут периодически звонить и узнавать информацию о работе.

Санаторий для детей Кидпассаж

Санаторий "Курорт Орловщина"

В санатории "Курорт Орловщина" осуществляется восстановительное лечение больных после перенесенных различных заболеваний по индивидуальным программам реабилитации в соответствии с действующими стандартами лечебного процесса и протоколами ранней медицинской реабилитации с использованием немедикаментозных и медикаментозных средств.

Основными направлениями санаторно-курортного лечения в данном учреждении являются лечение заболеваний пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, патологии обмена веществ, нервной системы, кардиологии.

Адрес: Новомосковский район, село Орловщина, улица Лесная, 32.

Как на сегодняшний день работает санаторий "Курорт Орловщина"

В администрации учреждения OBOZREVATEL сообщили, что на сегодняшний день санаторий работает в обычном режиме:

"Для пребывания в санатории необходимо предоставить санаторно-курортную карту, заключение гинеколога для женщин, флюорографию за последний год. Минимальный курс лечения в учреждении – 12-14 дней и выше", – прокомментировали в администрации санатория.

Кроме того, в администрации отметили, что при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Также перед приездом следует предоставить справку о неконтактности по коронавирусной инфекции.

"Заявку подавать нужно в телефонном режиме. При этом следует указать ФИО, контактный телефон, дату заезда, количество дней и категорию номера", – добавили в администрации санатория.

Санаторий "Курорт Орловщина" 34.ua

Санаторий "Соленый лиман"

Санаторий "Соленый лиман" расположен в селе Новотроицкое Новомосковского района Днепропетровской области, рядом с Соленым лиманом – большим соленым озером.

Основным лечебным направлением санатория являются следующие заболевания:

больные с заболеваниями костно–мышечной системы, а также помощь при реабилитации полученных травм;

разнообразные заболевания позвоночника.

Как на сегодняшний день работает санаторий "Соленый лиман"

В администрации санатория OBOZREVATEL рассказали, что на данный момент учреждение находится на карантинном режиме:

"Если все будет хорошо, то с 6 июля мы планируем открыть санаторий", – прокомментировали в администрации.

Соленый лиман Википедия

Пансионат "Лесной"

Пансионат "Лесной" Государственного предприятия Конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля расположен в 30 км от Днепра в излучине реки Самара, которая вьется в заповедной лесной зоне.

Учреждение рассчитано на 250 мест для отдыха, работает круглосуточно, а также дежурит медицинский персонал.

Минерализованная питьевая вода из артезианских скважин, чистый воздух и лесная тишина составляют основу благодатного отдыха и оздоровления.

В стоимость путевки входит трехразовое полноценное питание из экологически чистых продуктов украинских производителей.

Как на сегодняшний день работает пансионат "Лесной"

Как рассказали OBOZREVATEL в данном учреждении, пансионат работает в обычном режиме. По поводу средств индивидуальной защиты уточнили, что посетители могут пользоваться ими на свое усмотрение:

"Это дело каждого. Можно ходить без средств индивидуальной защиты.

Для посещения санатория необходимо оставить заявление на сайте учреждения. Из документов надо иметь при себе паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении ребенка до 14 лет.

После поданного онлайн-заявления администрация вышлет Вам счет на оплату", – сообщили в учреждении.

Пансионат "Лесной" lesnoj.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с приходом лета и тепла жителям Днепра хочется вырваться подальше от городской суеты и наконец-то отдохнуть. Получить заряд энергии и набраться сил можно только в загородных комплексах отдыха. Стало известно о работе популярных баз отдыха в Днепре.