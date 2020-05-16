ТОП необычных локаций для фотосессии в Днепре
На улице весна – один из самых любимых периодов у поклонников фотосессий в Днепре. Конечно же, в городе много красивых и вдохновляющих мест.
Но сегодня OBOZREVATEL расскажет о локациях, которые не считаются популярными. Они очаруют своим видом всех, кто мечтает о необычных фото.
Центральный железнодорожный вокзал Днепра
Кажется, не самое подходящее место для фото, но это только на первый взгляд. Вокзал – место встреч и расставаний, прощаний и радостных объятий. Именно на этой локации можно "провернуть" несколько идей, которые точно заслуживают лайков.
Башня Мост-сити, 11 этаж
Именно на этой локации центр Днепра открывает свои самые красивые виды. Особенно в вечернее время, на закате. Если вы мечтаете о фото с вечерним Днепром – это то, что вам нужно. Не забудьте запастись горячим чаем и толстовкой, ведь на такой высоте бывает довольно ветренно.
Остров Намыстанка
Одна из локаций, о которой мало кто знает в Днепре. Место, в которое можно отправиться на поиски заката. Остров расположен в пешей доступности, под Кайдакским мостом.
Дворец творчества на Победе
На Набережной Победы можно сделать красивые фото не только на берегу Днепра. В вашем распоряжении – Дворец творчества. Локация предрасположена к загадочным, необычным фото. В руках мастера место сложно узнать без подсказки.
Крыша возле Екатеринославского бульвара
Бульвар в центре Днепра проходит между проспектом Дмитрия Яворницкого и улицей Тараса Шевченко. На нем вы часто можете встретить фотографов и моделей, работающих над фото. Все прекрасно знают эту локацию, но прилегающие дома – мало кто обследовал. Напротив бульвара есть здание, которое также можно использовать как интересную локацию для фото, ведь на фоне открывается замечательный вид.
Технический музей "Машины времени"
Если у вас появилось желание окунуться в прошлое и реализовать ретро фотосессию – этот музей подойдет на все 100 %. Локация передает дух былых времен, перенося в прошлое. Музей находится на улице Мандрыковской,44.
Дерево на Монастырском острове
Локация находится за памятником Шевченко, по левой стороне. Хороший фотограф не упустит возможность сделать несколько кадров у дерева, ведь на фото откроется прекрасный вид. Особенно яркие фотографии получаются в теплое время года, когда природа радует зеленью.
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