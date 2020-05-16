ТОП необычных локаций для фотосессии в Днепре

На улице весна – один из самых любимых периодов у поклонников фотосессий в Днепре. Конечно же, в городе много красивых и вдохновляющих мест.

Но сегодня OBOZREVATEL расскажет о локациях, которые не считаются популярными. Они очаруют своим видом всех, кто мечтает о необычных фото.

Где сделать красивые фото в Днепре pinterest

Центральный железнодорожный вокзал Днепра

Кажется, не самое подходящее место для фото, но это только на первый взгляд. Вокзал – место встреч и расставаний, прощаний и радостных объятий. Именно на этой локации можно "провернуть" несколько идей, которые точно заслуживают лайков.

Красивые фото в Днепре можно сделать на любой локации Masha Sedgwick

Главное - не место, а модель и фотограф Smotrova Darya

Пасмурная погода идеально подойдет для фотосессии в данном стиле Adam Wawrzyniak

Башня Мост-сити, 11 этаж

Именно на этой локации центр Днепра открывает свои самые красивые виды. Особенно в вечернее время, на закате. Если вы мечтаете о фото с вечерним Днепром – это то, что вам нужно. Не забудьте запастись горячим чаем и толстовкой, ведь на такой высоте бывает довольно ветренно.

Романтичный Днепр Ксения Баскакова

Позвольте себе шалости Ксения Баскакова

Городом можно любоваться вечно Ксения Баскакова

Остров Намыстанка

Одна из локаций, о которой мало кто знает в Днепре. Место, в которое можно отправиться на поиски заката. Остров расположен в пешей доступности, под Кайдакским мостом.

Самое главное - правильно передать атмосферу Ксения Баскакова

Много воды, и фото обязательно будет удачным Ксения Баскакова

Дворец творчества на Победе

На Набережной Победы можно сделать красивые фото не только на берегу Днепра. В вашем распоряжении – Дворец творчества. Локация предрасположена к загадочным, необычным фото. В руках мастера место сложно узнать без подсказки.

В Днепре много локаций, которые с первого взгляда кажутся серой обыденностью Ксения Баскакова

Загадочные фото всегда привлекут внимание Ксения Баскакова

Крыша возле Екатеринославского бульвара

Бульвар в центре Днепра проходит между проспектом Дмитрия Яворницкого и улицей Тараса Шевченко. На нем вы часто можете встретить фотографов и моделей, работающих над фото. Все прекрасно знают эту локацию, но прилегающие дома – мало кто обследовал. Напротив бульвара есть здание, которое также можно использовать как интересную локацию для фото, ведь на фоне открывается замечательный вид.

Эстетика вечернего Днепра Ксения Баскакова

Особенно красивыми фото будут в зимнее время Ксения Баскакова

Технический музей "Машины времени"

Если у вас появилось желание окунуться в прошлое и реализовать ретро фотосессию – этот музей подойдет на все 100 %. Локация передает дух былых времен, перенося в прошлое. Музей находится на улице Мандрыковской,44.

Реализовать можно любую задумку Виктория Машкина

Вспомнить прошлое с помощью фото Виктория Машкина

Место для творческих людей Виктория Машкина

Локация прекрасно передает атмосферу былых времен Виктория Машкина

Детали - ключ к красивым фото Виктория Машкина

Дерево на Монастырском острове

Локация находится за памятником Шевченко, по левой стороне. Хороший фотограф не упустит возможность сделать несколько кадров у дерева, ведь на фото откроется прекрасный вид. Особенно яркие фотографии получаются в теплое время года, когда природа радует зеленью.

Кажется, что фото сделаны на берегу озера Яна Коваль

Романтичное место для фото Виктория Машкина

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